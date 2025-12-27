Horečku před svátky nahrazuje rozvaha. Povánoční výprodeje lákají miliony Čechů

„Spotřebitelé se na povánoční slevy naučili počkat. Tržby z výprodejů rostou každým rokem o vyšší jednotky, někdy i desítky procent,“ říká Jan Wegert z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
Podle něj jde o jedno z nejvýznamnějších prodejních období v roce. Zatímco první vrchol tržeb přichází těsně před Štědrým dnem, druhý výrazný nákupní vrchol nastává mezi 27. prosincem a prvním lednovým týdnem. Na rozdíl od předvánoční nákupní horečky převažují po Vánocích disciplinované nákupy, na které si lidé s rozvahou počkali.
Výrazně zlevněné bývají také hračky, móda či kosmetika, kde se slevy pohybují mezi 40 až 50 procenty.