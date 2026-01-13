Daň na slazené nápoje? Miliardová úspora a štíhlejší Česko, tvrdí studie

  17:31
Zavedení daně ve výši 20 procent na slazené nápoje by mohlo Česku přinést zásadní zdravotní i finanční úlevu. Think tank Ministr zdraví ve své nové studii spočítal, že tento krok by během deseti let ušetřil systému veřejného pojištění přes miliardu korun. Cíl je boj s nadváhou, kterou v Česku trpí více než polovina populace. Každý pátý Čech je obézní nebo má vysoký krevní tlak a cukrovka trápí už více než milion lidí.
Slazené nealkoholické nápoje

Zavedení daně na nealkoholické nápoje slazené cukrem by podle modelového odhadu vedlo ke snížení výskytu nadváhy a obezity v populaci o 1,33 procenta a k poklesu BMI, což je ukazatel nadváhy či obezity vypočítaný podle věku, váhy a výšky, u téměř 57 tisíc lidí. Díky tomu by se snížilo riziko závažných chronických onemocnění, předešlo by se zhruba 612 úmrtím, lidem by přibylo více než 34 let života v plném zdraví.

Například cukrovka druhého typu by se podle studie nemusela vyvinout u více než 10 tisíc lidí, ischemická choroba srdeční, při níž srdce nezvládá dostatečně okysličovat krev, u více než 3200 lidí. Zároveň by více než 1000 lidí nedostalo mozkovou mrtvici a u více než 6000 by se nerozvinula artróza v kolenou, uvedli autoři studie.

Piráti navrhli snížit DPH u ovoce i zeleniny a zvýšit daň u slazených nápojů

Celková úspora by mohla být podle think tanku i větší než uvedená 1,1 miliarda korun. „Je potřeba zdůraznit, že studie pracuje jen s omezeným výčtem onemocnění, u nichž je vztah k tělesné hmotnosti dobře doložen. Nezahrnuje řadu dalších zdravotních problémů, na které má změna hmotnosti prokazatelný vliv,“ upozornil člen think tanku, hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Jde podle něj například o vysoký krevní tlak, spánkovou apnoi nebo chronické bolesti zad.

Vhodnost opatření, jako by bylo zavedení zmíněné daně, podle Smejkala ukazují například zkušenosti z Velké Británie, kde vedlo ke snížení spotřeby cukru díky změnám ve složení slazených nápojů či omezení jejich nákupu. „Po zavedení daně mezi lety 2015 až 2020 snížil obsah cukru ve zdaněných nealkoholických nápojích v průměru o 46 procent,“ popsal Smejkal. Podobně postupovalo i Irsko, Jihoafrická republika nebo Portugalsko, kde odstupňovaná daň motivovala výrobce k úpravě složení.

Daň na slazené nápoje obezitu lidí nesníží, tvrdí nová studie

Autoři studie zdůraznili, že se jedná o modelový odhad vycházející z předpokladů o chování spotřebitelů a jejich citlivosti na změny cen. Výsledky proto nelze chápat jako přesnou predikci, ale jako realistický scénář možných dopadů, sdělili.

