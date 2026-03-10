Slavia pojišťovna se stala terčem hackerů, získali například zdravotní dokumentaci

Autor: ,
  19:26
Ze systému Slavia pojišťovny uniklo přibližně 150 gigabajtů citlivých dat. Jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy nebo přímou komunikaci s klienty.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Za únik může chyba dodavatelské společnosti, sdělil ČTK mluvčí pojišťovny Václav Bálek. Slavia pojišťovna patří mezi významné české pojišťovny, je součástí skupiny SPGRoup.

„Šlo o chybu u dodavatelské společnosti, která byla detekována našim bezpečnostním systémem a nyní provádíme takové kroky, aby se už nemohla opakovat,“ uvedl mluvčí.

Zdůraznil, že pojišťovna plní zákonem dané regulace DORA (Digital Operational Resilience Act) a GDPR (General Data Protection Regulation). DORA mimo jiné nařizuje rychlé hlášení závažných incidentů, GDPR se zabývá ochranou osobních dat.

Mluvčí upozornil, že pojišťovna momentálně nemůže být konkrétnější. Mezi uniklými daty ale zřejmě jsou například i zprávy o nehodách nebo některé zaheslované soubory.

Chůvičku s připojením na internet bych nepoužíval, říká hacker. Pozor i na kamery

V minulých letech řešily úniky dat i některé další české instituce. Například na konci roku 2023 hackeři ukradli data všech zhruba 150 tisíc uživatelů audioportálu a mobilní aplikace mujRozhlas.

Ve stejném roce hackeři získali i 750 GB interních dat Univerzity obrany v Brně, část jich později zveřejnili.

V současné době řeší hackerský útok také radnice v Jemnici na Třebíčsku. V tomto případě zatím není potvrzeno, že se útočníci dostali k osobním údajům. Není to ale ani vyloučeno, řekl v úterý starosta Jemnice Pavel Nevrkla (ODS). Útok vyšetřuje policie.

Česko i další evropské země čelí častěji kybernetickým útokům především od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Loni například čelilo útoku z Číny ministerstvo zahraničí.

Vstoupit do diskuse

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Slavia pojišťovna se stala terčem hackerů, získali například zdravotní dokumentaci

ilustrační snímek

Ze systému Slavia pojišťovny uniklo přibližně 150 gigabajtů citlivých dat. Jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy nebo přímou komunikaci s klienty.

10. března 2026  19:26

Válka o tankovací pistole. Ceny pohonných hmot zaskočily americké i evropské řidiče

Čerpací stanice v kalifornském Carlsbadu (2. srpna 2023)

Důsledky války vůči Íránu promítající se do cen na čerpacích stanicích vnímají řidiči v Evropě i USA velice citlivě. Stačilo jen pár dnů, aby vyskočily i o více než deset procent. V Americe je benzin...

10. března 2026

Tankery s LNG mění trasy. Evropa může soupeřit s Asií o dostupné dodávky plynu

Premium
LNG tanker

Hormuzský průliv je momentálně uzavřený běžné komerční dopravě. Situace je pro nákladní lodě extrémně kritická a pro tankery převážející zkapalněný plyn (LNG) představuje dosud největší výzvu...

10. března 2026

Třetina firem chce nabírat, vhodní lidé ale často chybějí, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Třetina českých zaměstnavatelů plánuje v příštím čtvrtletí nabírat nové zaměstnance. Ukazuje to pravidelný průzkum indexu trhu práce společnosti ManpowerGroup. Pod povrchem relativně příznivých čísel...

10. března 2026  16:03

Letové trasy se zhušťují, konflikt s Íránem uzavřel další vzdušný prostor

Premium
Centrální letový koridor přes Írán, Irák a Perský záliv je prakticky uzavřen,...

Narušení leteckého provozu v regionu, který za normálních okolností funguje jako významný uzel pro globální letecký průmysl, je pro aerolinky svízelné. Útok dronů na Ázerbájdžán nyní vytlačil mnoho...

10. března 2026  14:25

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

10. března 2026  14:17

Výměna v čele ČEPS. Na konci měsíce skončí předseda představenstva Durčák

Martin Durčák (6. února 2019)

Dozorčí rada akciové společnosti ČEPS na svém pondělním zasedání rozhodla o změně nejvyššího vedení. Dosavadní předseda představenstva Martin Durčák ukončí své působení na základě vzájemné dohody s...

10. března 2026  13:34

Letenky z Asie prudce zdražily až o 120 procent. Kolik stojí návrat do Evropy

Letadlo společností Qatar Airways a Emirates Airways stojí na mezinárodním...

Kvůli krizi v Perském zálivu výrazně vzrostly ceny letenek na dálkových trasách. Podle dat serveru Kiwi jsou lety z jihovýchodní Asie do střední Evropy oproti konci února až o 120 procent dražší....

10. března 2026  12:59

Odbavovací halu pražského hlavního nádraží čeká oprava. Vyjde na 300 milionů

Stav budovy pražského Hlavního nádraží 16. října 2016

Odbavovací halu pražského Hlavního nádraží čeká v nejbližších měsících rekonstrukce. O potřebě rekonstruovat tento prostor největšího tuzemského nádraží se mluví od roku 2018. Technicky náročnou...

10. března 2026  11:53

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

10. března 2026  11:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ropa po Trumpových výrocích prudce zlevnila. Trhy vyhlížejí konec války

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

Ceny ropy po mimořádně turbulentních dnech na světových trzích výrazně klesly. Investory uklidnila slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož by konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a...

10. března 2026  10:09

Společnost Colt CZ plánuje vstup na burzu v Amsterdamu, rozhodnou její akcionáři

Česká zbrojovka v Uherském Brodě vyrobí každý den přes tisíc zbraní.

Česká zbrojovka Colt CZ chce vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Firma v tiskové zprávě uvedla, že požádá akcionáře o souhlas s tímto krokem. Výnos z navýšení kapitálu pak plánuje...

10. března 2026  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.