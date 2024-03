Televize Šlágr nabízí divákům své akcie. Experti před investicí varují

„Máte chuť investovat tak, abyste měli jistotu a klid? Máte rádi Šlágr, jeho program, písničky, pořady a obsah, který vám na svých programech nabízí? Pak není nic jednoduššího, než si koupit akcie Šlágr klubu a.s. a stát se tak spolumajiteli národního dědictví, které Karel Peterka za roky své práce vytvořil a nashromáždil,“ láká na snadnou investici web Šlágr klub, na němž televize své akcie nabízí.

Podle youtubera Lukefrye televize k prodeji akcií využívá nátlakový marketing. Na jejím webu je například odpočet, který ukazuje, kdy končí prodej akcií společnosti se slevou. Za nákup akcií také televize nabízí různé bonusy, jako je například předplatné časopisu Šlágr. Akcionářům, který nakoupí akcie v hodnotě 30 tisíc pak televize slibuje uspořádání VIP koncertu, na němž mimo jiné akcionáři získají vstup do VIP zóny, kde se budou moct setkat s interprety televize, popovídat si s nimi a udělat si s nimi fotku.

„Tím, že zainvestujete 25 tisíc korun do Šlágr klubu akciové společnosti, významně podpoříte právě chod televize Šlágr,“ láká investory skrze televizní obrazovku Šlágru jeho šéf Karel Peterka. Ten dříve DVTV řekl, že jeho televizní stanici denně sleduje až 450 tisíc lidí.

Cenné papíry, které Šlágr nabízí, nejsou obchodovány na žádné burze. Investor tak těžko zjistí jejich hodnotu. Velký problém nastává, pokud je bude chtít prodat. „Když akcie není obchodovaná, musíte si sehnat protistranu, která ji koupí. Neexistuje totiž žádné místo, kam se dá přijít a obchod realizovat. Je to velmi nelikvidní aktivum,“ vysvětluje Jiří Tyleček, analytik investiční společnosti XTB.

„Cenu určuje nabídka a poptávka. Pokud poptávka není – pokud dané akcie nikdo nechce – tak v extrémním případě může být cena nulová,“ upozorňuje Tyleček.

Akcie mají být podle webu společnosti kryté zlatem. To podle Davida Navrátila, hlavního ekonoma České spořitelny, nedává žádný smysl. „To jsem v životě neslyšel. Firma může mít nakoupené zlato a může říkat, že naše hodnota se bude odvíjet od něj. Proč bych si ale já jako investor měl kupovat akcie někoho, kdo nakupuje pouze zlato. To si ho můžu rovnou nakoupit na finančních trzích. Že by někdo kryl něco zlatem, jenom aby zvyšoval důvěryhodnost, tak je takový další vykřičník,“ vysvětlil ve videu Navrátil.

Tyleček také upozorňuje, že společnost se navíc ohání garantovaným výnosem – a varuje, že to u akcií prostě není možné zaručit.

„Pokud firma nebude úspěšná, prodělá nebo zkrachuje, tak i můj majetek se zmenší. Člověk musí vědět, že u akcií nemá garantované vůbec nic,“ vysvětluje také ve videu Navrátil.

Televize měla v minulosti dluhy ve výši téměř 100 milionů korun. Neplatila totiž poplatky za šíření televizního signálu. „Zadluženou společnost ale poslali do insolvence a současně si zažádali o novou slovenskou licenci,“ vysvětluje youtuber Lukefry.

„Garantovaná investice s dobrým pocitem“

Není to přitom poprvé, kdy hudební kanál, který se těší oblibě zejména u seniorů, nabízí vedle hudebních CD, DVD nebo potravinových doplňků také akcie. Televize totiž už dříve propagovala investici do společnosti Riocath FNDB, která má vyrábět nový typ katetru. „Využijte časově omezenou příležitost, která vám zajistí garantovaný zisk a dobrý pocit z toho, že jste součástí projektu, který milionům pacientů na celém světě zajistí šetrnější a bezpečnější zdravotní péči,“ stálo v reklamě na investiční šanci.

„Až si tady za deset let sedneme a uděláme třeba valnou hromadu s televizními diváky, tak se všichni budou usmívat a budeme mít velkou radost,“ líčí divákům na obrazovce Peterka při nabídce akcií společnosti Riocath.

Stejně jako akcie Šlágru, ani akcie této společnosti se neobchodují na žádné reálné burze, takže investor nemůže sledovat, jak se jim daří ani je snadno prodat.

Kumulovaná ztráta společnosti Riocath podle zjištění youtubera dosahuje téměř tří miliard korun. Firma si prošla obrovským množstvím názvů, různými odvětvími podnikání a celých šest let byla v insolvenci. Jejím předsedou je podle něj Jan Jezbera, o nějž se dříve zajímaly tajné služby kvůli údajným kontaktům s ruskými oligarchy. Nikdy ale nebyl odsouzen.

Společnost nevyplácí žádné dividendy, garantovaný zisk podmiňuje tím, že po dobu 42 měsíců je možné akcie prodat zpět s garantovaným zhodnocením ve výši pěti procent ročně.

Kupní smlouvu je možné uzavřít snadno distančně, jakmile by ale investor chtěl akcie zpátky prodat s garantovaným výnosem, musí se dostavit osobně do sídla firmy a předem se telefonem objednat. Oficiální kontakt ale není k dohledání. Jediný telefon je uvedený na Google mapách. Youtuber Lukefry se na něj zkusil obrátit, ale telefon zvedl člověk, který netušil, o co jde. Firma tak má uvedené úplně cizí číslo.

Obě firmy, Šlágr klub i Riocath, sídlí v budově Barvy laky v Bubenči, kde se ale youtuber na žádné reprezentanty obou společností nedozvonil. Šlágr klub nereagoval ani na jeho nabídku k rozhovoru. Televizi kontaktovala také redakce iDNES.cz, rovněž zatím bez reakce.