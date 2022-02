Uvnitř na pořádek dbáme, venkovní úklid se ale přehlíží, říká ředitelka

Lidé i firmy začali v covidu víc dbát na hygienu. Projevilo se to nějak na vašich výsledcích?

Oba roky jsme rostli významně. V roce 2020 jsme zaznamenali extrémní růst o 25 procent. V roce 2021 to bylo 11 nebo 12 procent, kdy jsme rostli z vysokého základu. Loni jsme si stanovili cíl překročit miliardu, což se nám nepodařilo, do cíle chybí zhruba dvacet milionů, ale jsme i tak spokojení.

A celosvětově?

To firma zažívá také extrémní nárůst, loni jsme překročili hranici tří miliard eur a měli jsme vysoký dvouciferný meziroční nárůst. Covid náš byznys nakopl. Jediné, co nás brzdí, je nedostatek materiálu, problémy s logistikou, se subdodávkami, jednoduše to, co se děje všude. Myslím, že kdyby toto bylo v lepší situaci, rosteme ještě víc.

Co nejvíc chybí?

Je to pokaždé něco jiného. Vznikají legrační situace, kdy dodáváme třeba komunální zametače na čištění silnic a chodníků, a jeden čas chyběly pneumatiky. Pak zase nebyly řídicí jednotky do některých našich zařízení, tedy elektronika, nebo jsme řešili velký nedostatek hliníku. Zasáhl nás také nedostatek čipů. Ale i tak to docela funguje a dařilo se nám dodávat a rosteme.

Investovaly domácnosti do úklidu?

Domácnosti i firmy. Když začal před dvěma lety covid, nevěděli jsme, jak nás ovlivní. Úklidové firmy měly obavy, jaký vliv bude mít pro tento byznys rozšíření home office. Ale nakonec to bylo přesně naopak. Hygiena se dostala do centra zájmu, protože se všichni zajímali o dezinfekci, ale dezinfikovat můžete pouze vyčištěné prostory. Takže se dnes uklízí daleko kvalitněji a na čistotu se dbá. A co se týče domácností, lidé zůstávali doma a kolem sebe v takovém případě potřebujete pořádek a čisté prostředí, a to se v našich tržbách také významně projevovalo.

Co se nakupuje nejvíc?

Hitem pandemie jsou parní čističe, což je ekologické čištění. Čistí se jen pomocí páry a ta pára zároveň i dezinfikuje. Funguje to dobře na všechny povrchy, které jsou odolné vůči vodě. V prvním roce pandemie jsme obchody v tomto segmentu oproti tomu předchozímu roku zdvojnásobili a teď rosteme pořád dál. Ale na odbyt jde všechno. Když jste doma, tak prostě uklízíte. První rok byl výrazný asi i tím, že se nemohlo jezdit na dovolené a lidé zůstávali doma nebo na svých chatách. Zapouzdřili jsme se doma, uklízeli, dělali pořádek ve skříních. Vyšla i studie o tom, že kvůli zmatku venku si chceme vytvořit uklizené prostředí kolem sebe. To napomáhá k udržení duševní rovnováhy, a to nám také hrálo do karet.

Jak to bylo s firmami, když spousta budov skutečně zůstala prázdná?

Ale to bylo jen nějakou dobu. Na druhou stranu firmy potřebují, aby byly prostory čisté a vydezinfikované, takže se uklízí asi víc než dřív. Pocítili jsme odliv segmentu HoReCa, tedy hotely a gastro služby, tam se tržby snížily opravdu výrazně třeba o 70 procent, ale ostatní segmenty, třeba průmysl, to dohnaly. V celkových číslech jsme to nepoznali.

Je nějaký produkt, který vyšel jako hvězda covidu?

Víc se používají podlahové mycí stroje a vysavače, firmy se začínají více spoléhat na techniku. Nejen kvůli odlivu zahraničních pracovníků, ale i zvýšení kvality čištění, bylo potřeba víc zapojit stroje.

Je český trh nějak specifický?

Myslím si, že jsme hodně podobní západoevropskému trhu. Návyky jsou velmi podobné, český zákazník hledá dobrý poměr kvality a ceny, nehledá to nejlevnější, dbá na to, aby kupoval zařízení, které mu za peníze odvede službu. V oblasti firemní se méně uklízí venkovní prostory než na Západě. V Česku si neuvědomujeme, že když nemáme zameteno před firmou, tak se špína donese dovnitř a musí se o to víc uklízet v továrnách a výrobních halách. To je tedy asi největší rozdíl oproti západní Evropě. Ale hodně se to mění.

Podle studie barcelonského Ústavu globálního zdraví je Česká republika po Itálii druhá nejprašnější země, čím to je?

To souvisí s tím, co jsem říkala před chvílí, že se u nás nedbá a neinvestuje tolik do venkovního úklidu. Když se podíváte, jak vypadá po zimě Vídeň a Praha, je rozdíl značný. Dělají tam bloková čištění a nevidíte tam tolik nečistot na chodnících. Prach a posypový materiál v prostředí zůstává. A to se přenáší i do firem, kde se méně dbá na úklid na parkovištích a před budovou a uvnitř se uklízí přitom intenzivně a srovnatelně jako na Západě. Firmy jsou méně připravené investovat do venkovního úklidu. Venkovní zametací zařízení se prodává úplně nejméně.

A čím to tedy je?

Nevím, asi to považují za zbytnou záležitost. Když se pohybujete ve vnitřním prostředí, tam vás nutí mít pořádek, ale venku to přehlédnete. Příkladem je, že typické vybavení rakouského sedláka je vysokotlaký čistič s ohřevem. Protože když přijede s traktorem z pole, celý ho postříká, aby neměl bahno ve stodole a na dvoře, a potom naprosto běžně má místo košťat ručně vedený zametač, kterým rychle zamete dvůr od bahna a těchto věcí. Tamní sedláci jsou na to zvyklí.

U nás to úplně nepatří ke zvyklostem a naši sedláci do toho neinvestují. Ale také se to pomalu mění. Před lety zde byly i vypsány dotace, takže si spoustu menších obcí pořídilo menší komunální zametače, otázka je, jak techniku používají. Ale je to i otázka peněz, na Západě je veřejná poptávka po pořádku venku, a to se projevuje v alokaci financí do úklidu.

Kolik ročně uvedete patentů?

Ročně vám to neřeknu, ale držíme zhruba 640 patentů. Je to pro nás důležité, protože se považujeme za inovativní firmu.

Kam byznys míří?

Hlavní trend je robotizace a efektivnější čištění podporované technologiemi, což je takový smart cleaning a čištění tam, kde je to potřeba. Ale to mluvím spíše o profesionální oblasti, kde se zavádějí různé inteligentní systémy, které vám pomocí čipů monitorují prostory, kde je potřeba uklízet a jak často. To šetří peníze a zajistí, aby prostory byly čisté, když je potřeba. V domácnostech to směřuje k tomu, aby byl úklid co nejméně náročný a trávili jsme jím co nejméně času. To jsou různá zařízení, díky kterým zvládnete byt uklidit rychleji než dřív pouze hadrem a smetákem.

Vy jste dříve čistili i Národní divadlo, měli jste za poslední dobu podobné projekty?

Zatím jsme neměli srovnatelný projekt, ale máme novou aktivitu. Spolupracujeme s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Jsem velký fanoušek, a tak jsme je oslovili a od loňského roku jsme se stali partnerem pro čistotu a starali jsme se spolu se Správou parků města Karlovy Vary o venkovní úklid a pomáhali jsme např. s dezinfekcí sálů.

Doufám, že jsme přispěli k tomu, že byl festival příjemnější pro účastníky. Udělali jsme tam také žehlicí centrum, kam mohli dámy přinést róby a pánové obleky a naše kolegyně jim je přežehlily, protože máme velké parní žehlicí stanice. Ale hlavní naší starostí bylo, aby byl ve festivalových prostorách příjemný pořádek.