Autentická mexická kuchyně míří do Holešovic. Podnik ohromí chutěmi i kapacitou

Skupina (gastroaliance) Together Sdružuje šest restaurací: Bruxx, Vinohradský Parlament, Brambory, Sia, Potrefenou Husu v Pardubicích a nově právě i restauraci Mexická. Kromě restaurací pod Together spadá také cukrárna Cukrář Skála, Bistro Sisters, rozvoz jídel Wevar a cateringová společnost Foodway Catering. Zakladateli a majiteli jsou David Petřík a Viktor Kaplan. Každý podnik má svého šéfkuchaře a vlastní koncept, ale všechny spojuje důraz na kvalitní gastronomii, autentické suroviny a propracované koncepty. Mexická je nejnovějším přírůstkem do rodiny Together, přičemž si – stejně jako ostatní podniky – zachovává svou vlastní identitu. Spojovníkem mezi všemi podniky je kromě majitelů i společná vize a filozofie podnikání v gastronomii – vytvářet restaurace a koncepty, které nabízejí kvalitní a originální gastronomický zážitek.