Meziroční pokles čistého zisku za první pololetí roku 2025 do značné míry odráží loňský prodej telekomunikačních aktiv PPF mimo ČR při vzniku partnerství s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company. Ke změně čistého zisku přispěl také prodej aktiv ve spotřebitelském financování v Indii, vypořádaný v letošním roce.
|
Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích
Růst provozního zisku podle finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové zdůrazňuje ziskovost jejích pokračujících byznysů a rovněž silnou likviditu. „Výsledky také reflektují investice PPF do rozvoje stávajících aktiv i do nových iniciativ s využitím vnitroskupinových synergií. Jednou z našich klíčových priorit je udržitelný růst a odolnost byznysů, které tvoří pevný základ pro strategické investiční aktivity skupiny,“ uvedla.
V první polovině roku 2025 vzrostl provozní zisk EBITDA telekomunikačních aktiv PPF v ČR o osm procent a provozní zisk OIBDA jejích mediálních společností o 1,5 procenta, a to i díky spuštění platformy Oneplay.
|
PPF ohlásila rekordní zisk. A mění nejvyššího šéfa
Tyto výsledky se opírají o pokračující investice do telekomunikační infrastruktury, tvorby mediálního obsahu a digitálního streamingu. Provozní zisk PPF Financial Holdings vzrostl meziročně o 14 procent díky výkonnosti českých bankovních aktiv.
„Aktuální výsledky potvrzují schopnost PPF investovat do stávajících byznysů i do nových projektů a budovat partnerství v souladu s našim odvětvovým know-how a s cíli geografické diverzifikace,“ doplnil investiční ředitel PPF Didier Stoessel.
|
Nejbohatší Češkou zůstává Renáta Kellnerová s rodinou. Patří jim 378 miliard
V první polovině roku 2025 rozšířila PPF telekomunikační aktivity v Srbsku, posílila své služby digitálních médií v ČR a pokročila v diverzifikaci realitního portfolia vstupem do developmentu v USA a hotelnictví v Česku.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí.