Mattoni rozšiřuje výrobu. V Česku ovládne distribuci oblíbené rakouské limonády

„Almdudler vnímáme nejen jako silnou značku se skvělým rodinným příběhem, ale především jako výjimečný produkt s nezaměnitelným chuťovým zážitkem. Právě proto nám dává velký smysl mít ho v našem portfoliu. Stejně jako Mattoni 1873 je rodinnou firmou, která staví na tradici a dívá se dopředu v horizontu generací,“ uvedl výkonný prezident Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Původní receptura rakouské rodinné společnosti zůstane nezměněna.
Na českém, slovenském a maďarském trhu bude dostupný Almdudler Original ve vratných skleněných láhvích, PET láhvích a plechovkách, přičemž na Slovensku i v Maďarsku jsou všechny tři druhy obalů zálohované, tedy plně cirkulární. Distribuci zajistí přímo obchodní síť Mattoni 1873, která má silné postavení jak v maloobchodu, tak v segmentu HoReCa (hotely, restaurace a kavárny).
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„V Mattoni 1873 jsme našli silného partnera, který velmi dobře zná místní trhy a má zkušenosti se vším od výroby a marketingu až po prodej a distribuci. Věříme, že právě tahle kombinace nám pomůže Almdudler dál rozvíjet v Česku, na Slovensku a v Maďarsku,“ uvedl výkonný ředitel Almdudler Gerhard Schilling.
Pečlivě střežené tajemství
První láhev Almdudleru daroval zakladatel Erwin Klein své nevěstě Ingrid jako svatební dar v říjnu 1957. Původní receptura se od té doby nezměnila, při výrobě se používá 32 alpských bylin, například hořec, bezinka, třapatka, šalvěj a meduňka. Konkrétní složení podle firmy ale stále patří k nejlépe střeženým tajemstvím Rakouska.
Mattoni 1873 vyrábí v Česku vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká kyselka a prodává značky nealkoholických nápojů Pepsi, Mirinda, 7UP, Schweppes, Gatorade, Mountain Dew a další. Distribuuje také snacky značky Lay’s a Doritos.
V partnerské spolupráci s Budějovickým Budvarem vyrábí ochucené nealkoholické pivo BirGo. Své produkty Mattoni 1873 vyváží do téměř 20 zemí a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku.
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