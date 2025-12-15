Skupina Genesis Capital může převzít většinu Slevomatu, rozhodl antimonopolní úřad

Obrat skupiny Slevomat loni meziročně stoupl o 12 procent na téměř pět miliard korun. Z toho Slevomat.cz vykázal obrat 3,8 miliardy korun, meziročně rovněž o 12 procent více. Asi 70 procent obratu skupiny Slevomat tvoří cestování. Slevomat vznikl v roce 2010.
Jedním z jeho zakladatelů je podnikatel Tomáš Čupr, který stojí také za on-line supermarketem Rohlík nebo rozvážkovou službou Dáme jídlo, nyní foodora. Od roku 2017 byl součástí britské společnosti Secret Escapes.
|
Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi
Genesis Capital založil v roce 1999 Jan Tauber, dosud společnost podpořila více než 90 firem. Do jejího portfolia patří například společnosti GTH catering, 11 Entertainment Group, Hecht Motors, AV Media, Nay-Datart či Knihobot.
„Spojení bylo posuzováno ve zjednodušeném řízení a Úřad ověřil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl ÚOHS.
|
Ježíšek ve stínu palem. Češi míří na Vánoce k moři, hitem je Dubaj i Afrika
Genesis Capital získá většinový podíl prostřednictvím společnosti SC Czech AJZ z fondu soukromého kapitálu Genesis Private Equity Fund V. Zbylý podíl si rozdělilo současné vedení Slevomatu a podnikatelka Jitka Cechlová Komárková, informovala již dříve skupina Slevomat v tiskové zprávě.
Menšinovými podílníky ze skupiny Slevomat jsou ředitel Slevomat Group Tomáš Braverman, ředitel pro příjmy Jakub Mazal, marketingový ředitel Matěj Dvorský, produktová ředitelka Romana Trusinová, finanční ředitel Petr Hýža, technický ředitel Jaroslav Hanslík a personální ředitelka Lucia Pavlíková.