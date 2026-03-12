ČEZ vydělal přes 27 miliard, na poklesu čistého zisku se naposledy podepsala daň

Čistý zisk společnosti ČEZ meziročně klesl o 1,7 miliardy Kč na 27,4 miliard korun. Příčinou byly vyšší odpisy za nákup distribuční firmy plynu GasNet a její začlenění do Skupiny. Dalším důvodem se stal útlum uhlí, společnost zrychlila odpisy uhelných aktiv od konce roku 2024.
Provozní zisk před odpisy dosáhl 137 miliard Kč, což bylo meziročně o 0,4 mld. Kč méně. Jaderným elektrárnám ČEZ se dařilo, vyrobily rekordních 32 terawatt hodin bezemisní elektřiny, uvádí ČEZ v tiskové zprávě.

Skupina ČEZ má za sebou rok ve znamení stabilního provozu, ale také pokračujících dopadů mimořádných daní. Rok 2025 byl posledním rokem platnosti daně z neočekávaných zisků. Stát na tzv. windfall tax vybere od ČEZ přibližně 31 miliard Kč.

Hospodaření Skupiny se pohybovalo u horní hranice jejích původních cílů, a to i přes pokles tržních cen elektřiny. Provozní zisk ČEZ za loňský rok dosáhl před odpisy (EBITDA) 137,0 miliard Kč. Čistý zisk činil 27,4 miliard korun a očištěný čistý zisk, určující návrh dividendy, pak 28,1 miliard Kč. Dosažený zisk a platná dividendová politika indikují dividendu 31 až 42 Kč na akcii, což je pokles z loňských 47 Kč na akcii (před zdaněním).

V roce 2024 vyplatil ČEZ dividendu ve výši 52 Kč na akcii, nicméně o rok dříve byla vyplacena rekordní dividenda 145 Kč na akcii a to díky mimořádným ziskům z vysokých cen energií v roce 2022. Mezi akcionáře by pak letos mělo být rozděleno celkem 17 až 23 miliard Kč.

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček 18. ledna uvedl, že vláda letos zahájí přípravné kroky k výkupu akcií minoritních vlastníků společnosti ČEZ a zestátnění této firmy. Celý proces bude podle něj trvat rok a půl až dva.

Výsledky za loňský rok potvrzují stabilitu společnosti v období pokračující transformace energetiky. Rostla výroba z jaderných elektráren, za celý rok 2025 ČEZ vyprodukoval v jaderných zdrojích rekordních 32,1 terawatt hodin (TWh) bezemisní elektřiny, což je meziročně o 2,4 TWh více. Pro rok 2026 Skupina ČEZ očekává EBITDA 103–108 miliard Kč a očištěný čistý zisk ve výši 27–31 miliard korun.

Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele Daniela Beneše potvrzují hospodářské výsledky za loňský rok stabilitu Skupiny ČEZ i v období pokračující transformace energetiky.

„Daří se nám naplňovat strategii rozvoje zákaznických segmentů, posilujeme pozici v distribuci a rozšiřujeme aktivity v oblasti plynu. Naše jaderné elektrárny dosáhly historicky nejvyšší výroby elektřiny, když překonaly hranici 32 terawatt hodin. Mírně jsme také překonali naše očekávání ohledně výše EBITDA i čistého zisku 2025,“ uvedl Beneš.

Celkové výsledky, ekologie a udržitelnost

Provozní výnosy za loňský rok dosáhly 333,4 miliard Kč, což byl meziroční pokles o 3 procenta. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 137,0 miliardy Kč, meziročně méně o 0,4 miliardy korun. Podle ČEZ negativně působilo meziroční snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami. Pozitivně přispěly výsledky distribuce elektřiny a segmentu Prodej a také vyšší výroba jaderných elektráren.

Čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně klesl o 1,7 miliard Kč na 27,4 miliard korun. Příčinou byly především vyšší odpisy o více než 13 miliard Kč hlavně vlivem začlenění akvizice GasNet do konsolidačního celku Skupiny ČEZ a vlivem zrychlení odpisů uhelných aktiv od IV. čtvrtletí 2024.

Nové zdroje, úsporné budovy i soláry. Praha řeší energetickou transformaci po uhlí

Investice (CAPEX) dosáhly 56,1 miliard korun a byly na obdobné úrovni jako v roce 2024. Dalších 5,8 miliard Kč investic šlo z dotací především na posílení distribučních sítí.

Již 91 procent provozního zisku před odpisy (EBITDA) pocházelo v loňském roce z bezemisních činností, uvádí ČEZ. Emisní intenzita CO₂e při výrobě elektřiny a tepla za rok 2025 dosáhla 0,24 t CO₂e/MWh, což představuje meziroční pokles o 9 procent a znamená splnění emisního cíle VIZE 2030 pro rok 2025.

Spotřeba elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce vloni meziročně vzrostla o 1,3 procent na 34,1 TWh. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba vzrostla o 0,3 procent a spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 7 procent na 63,3 TWh, uvádí ČEZ. Dodávka elektřiny koncovým zákazníkům společnosti ČEZ Prodej meziročně vzrostla o 1 procento, v případě dodávek zemního plynu jde o nárůst o 13 procent.

Očekává se, že čistý zisk Skupiny ČEZ v letošním roce prudce vzroste, protože skončila povinnost platit windfall tax.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Zlatý poklad České republiky obnoven. ČNB ho má v rezervách již 75 tun

Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad...

Česká národní banka drží ve svých zásobách nejvíce zlata v historii. Ke konci února měla v devizových rezervách přesně 75 tun tohoto vzácného kovu. Do konce roku 2028 plánuje množství zlata dále...

11. března 2026  14:47

Zbrojař Strnad už patří mezi nejbohatší lidi planety, je v první sedmdesátce

Michal Strnad

Majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad se s majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč) vyšvihl mezi nejbohatší lidi světa. Podle žebříčku časopisu Forbes mu...

11. března 2026  14:17

