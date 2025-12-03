Skupina AFI koupila od Skansky za více než 3 miliardy kanceláře Port7 v Holešovicích

Areál Port7 se nachází na břehu Vltavy v blízkosti dopravního uzlu v Holešovicích. V kancelářích sídlí například vydavatelství Economia, které vlastní Hospodářské noviny, společnosti Shoptet, Aeven, Sweco či Scott.Weber.
Podle zástupců Skansky a AFI jde o první transakci mezi oběma skupinami ve střední a východní Evropě. Obchod podle nich potvrzuje rostoucí zájem investorů o kvalitní a udržitelné projekty. „Akvizice projektu Port7 představuje pro AFI další významný milník a potvrzuje náš dlouhodobý zájem o kvalitní a strategicky umístěné projekty smíšeného využití. Port7 se po dokončení transakce stane cennou součástí našeho portfolia,“ uvedl zástupce generálního ředitele skupiny AFI Doron Klein.
Společnost AFI je pro Port7 podle Kristýny Nettlové, ředitelky právního a transakčního oddělení ve společnosti Skanska, velmi vhodným investorem. Díky zkušenostem v oblasti developerských projektů kancelářských a rezidenčních objektů totiž dokáže plynule navázat na vizi Skansky o rozvoji celého komplexu. Skanska zahájila výstavbu Port7 v roce 2021 a dokončila ji v roce 2023.
AFI je realitní investiční a developerská skupina specializující se na komerční a bytové nemovitosti, obchodní parky, kancelářské komplexy, nákupní centra, maloobchodní centra, rezidenční projekty a projekty se smíšeným využitím. V Česku působí od roku 1997 a dokončila zde například nákupní centra Palác Flora, rezidenční komplexy Korunní Dvůr, Tulipa City, logistický park D8 European Park či některé kanceláře. V Praze se aktuálně společnost zaměřuje i na výstavbu nájemních bytů.
Podle analýz realitní platformy Prague Research Forum a realitně-poradenské společnosti Colliers by stavbaři letos v Praze měli dokončit nejméně kancelářské plochy za posledních deset let. Ve třetím čtvrtletí nedokončili žádnou kancelářskou budovu a nezačali stavět ani žádný nový projekt, pouze zahájili rekonstrukci jedné administrativní stavby. Zájem o pronájem pražských kanceláří přitom ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostl o sedm procent a meziročně o třetinu.