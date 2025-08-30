Zvýšené výdaje spojené se začátkem školního roku znamenají po řadu rodin finančně ještě náročnější období než jsou třeba Vánoce, ukazuje průzkum společnosti Twisto. Ani letos to není jiné.
„Zatímco inflace zpomaluje a ekonomika se stabilizuje, školní rok dál začíná náporem na rodinné peněženky. Výdaje za papírnictví, přezůvky nebo aktovku běžně přesahují několik tisíc korun. A to často ještě předtím, než rodiče zaplatí družinu nebo kroužky,“ říká Tomáš Hrdlička, šéf marketingu Twista.
Výdaje spojené se začátkem školního roku se přitom netýkají jen pomůcek do školy jako například sešity či učebnice. Podle průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos tvoří více než polovinu těchto výdajů oblečení a obuv.
Druhým nejvyšším výdajem jsou částky utracené za zájmové kroužky pro děti a teprve na třetím místě jsou výdaje za školní potřeby. Částka navíc každým rokem narůstá. „Více než polovinu lidí ovlivnil růst cen v posledních letech, který se negativně promítl při plánování školních výdajů,“ říká Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.
Kroužky se prodraží
Cifra, kterou letos rodiče na začátku roku musí vynaložit, není malá. Pouze jedenáct procent dotázaných rodičů očekává, že se s výdaji vejde do tisíce korun. Další přibližně třetina rodičů předpokládá výdaje spojené se začátkem školního roku ve výši od jednoho do tří tisíc korun. Částku tři až pět tisíc má připravenou 29 procent rodičů a 22 procent rodičů předpokládá, že výdaje budou dokonce nad pět tisíc korun.
Mezi nejdražší položky, které jsou se začátkem školního roku spojeny, patří překvapivě obuv, a nikoli školní pomůcky. Obuv tvoří 50 procent výdajů. A dalších 45 procent pak padne na zájmové kroužky.
„Čtvrtina rodičů byla nucena kvůli nárůstu cen omezit výdaje na školní výlety či zájmové kroužky,“ vysvětluje Zdeňka Hildová. A není se bohužel čemu divit. Podle průzkumu Twista utratí 43 procent rodičů za kroužky více než šest tisíc korun. Pro každého šestého rodiče je navíc cena kroužku rozhodující při otázce, zda dítě do kroužku přihlásí nebo ne.
Výdaje se také liší podle toho, jak jsou žáci staří. „U prvňáčků tvoří největší část rozpočtu kvalitní batoh. Letos začínáme na 399 Kč, ale ceny se mohou vyšplhat až k 2 990 Kč podle značky a provedení. Rodiče často volí i designově sladěný penál, což nákup prodraží,“ říká Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy. U starších dětí pak mohou být výdaje tohoto typu nižší, zvlášť když jim zůstanou nějaké pomůcky z předchozího školního roku.
Nákupy s předstihem i z druhé ruky
Ani elektronika není levná. Padne na ni 25 procent výdajů, což představuje meziroční nárůst o sedm procentních bodů. Na to už ale mnoho rodičů hledá peníze horko těžko. „Růst cen se projevil také odložením větších nákupů, například elektroniky pro děti,“ popisuje Zdeňka Hildová.
Odložení velkých nákupů, které se pojí se začátkem školního roku, není žádná novinka. Kvůli ekonomické situaci muselo k takovému řešení v posledních letech sáhnout osmnáct procent rodičů. V 62 procentech případů tak rodiče situaci řeší s předstihem, a to hlídáním cen konkrétního zboží. A obchodníci také na začátek školního roku cílí.
„Díky jednorázovým kuponům je možné se spolupracujícími značkami pro zákazníky dohodnout výjimečnou výši slev,“ říká Lucia Popíková z Billy. Slevu lze uplatnit výměnou za naspořené body v Billa klubu, a to například na knihy, sportovní oblečení, aktovky a další potřeby od partnerských obchodníků.
Slevové kampaně pak pořádá například Alza. Během srpna spustila akci Mega slevy, kde zhruba 300 školních potřeb zlevnila až o 30 procent.
Na předškolní nákupy oblečení, obuvi, sportovního vybavení i batohů lze zamířit i do POP Airport, vedle Letiště Václava Havla. Slevy zde dosahují až sedmdesáti procent a děti si mohou po nákupech užít i zábavu v Majalandu či Dinosauria Museum Prague. Například stylové batohy zde nabízí outletová prodejny Meatfly, batohy a penály s filmovými hrdiny pak prodejna Film & Hero Kid’s Wear.
Do outletu POP se vyplatí vyrazit na nákup oblečení a tenisek, zastoupení v něm mají i prodejny sportovních značek jako Nike, Regatta, Adidas, Alpine Pro, Boxeur Des Rues a Trespass. Značkové oblečení pro děti slibuje outletová prodejna Guess Kids, na teenagery pak míří Fade zaměřená na značky jako Calvin Klein či Tommy Hilfiger.
V případě, že je pro některé rodiče problematické zajistit dítěti potřebné vybavení, řeší situaci nákupem v second handu nebo v bazaru. Případně „recyklují“ výbavu po starších dětech nebo po dalších příbuzných, eventuálně řeší situaci formou výměny s jinými rodiči. Podle průzkumu Twisto jsou tyto výdaje pro 56 procent rodičů natolik náročné, že jim způsobují finanční potíže. Letos totiž dají rodiče za pomůcky o devět procent více než loni.