Školkovné se vrací, má pomoci s návratem do práce. Přibude i sleva na studenta

„Když stát vybírá daně správně a spravedlivě, nemusí je zvyšovat. Zároveň si může dovolit ulevit tam, kde je to potřeba. Proto spolu s EET přicházíme i s doprovodnými daňovými opatřeními, která pomohou domácnostem i podnikatelům. Vracíme daňové úlevy pro rodiny a studenty, jako jsou školkovné a sleva pro pracující studenty,“ uvedla ministryně financí ve videu na sociální sítí Facebook.
Školkovné podle ní motivuje rodiče vrátit se dřív do zaměstnaní. „Stát tak získá více daní i pojistného, ušetří na dávkách, podpoří vznik školek, a tím i porodnost.“
Další staronovou slevou, s níž nová vláda hned zkraje svého působení přichází, je sleva na studenta. Studenti si díky ní budou moci znovu odečíst od vyměřené daně částku 4 020 korun.