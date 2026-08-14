Menší školáci potřebují hlavně aktovku, starší děti zase batoh, do kterého se vejdou učebnice, notebook i věci na odpolední aktivity. Aktovky a školní batohy nabízí Meatfly. Meatfly batoh světle modrý s růžovým nápisem cena 750 místo původních 1 499 Kč. V prodejně Film & Hero Kid’s Wear jsou pak batohy a penály s motivy filmových hrdinů.
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Nákupní centrum POP Airport spouští finální letní výprodej. V pátek nabídne slevy až 70 procent
Před začátkem kroužků přichází na řadu také sportovní vybavení. V POP Airport jsou prodejny Nike, Regatta, Adidas, Alpine Pro a Trespass. V Adidas lze vybírat například tenisky Campus, Samba nebo Gazelle. Fotbalisté zde najdou kopačky, míče i dresy. Alpine Pro nabízí funkční kalhoty a trička. Regatta a Trespass mají nepromokavé oblečení i další vybavení do přírody. V Nike je dětské sportovní oblečení a obuv, kde jsou k dostání Nike bílé a černé tenisky za 1 099 místo původních 1 599 Kč.
Hokejisté a krasobruslařky mohou zamířit do prodejny CCM. Vedle vybavení zde zajistí i servis bruslí nebo potisk hokejky. Na cestu do školy či na trénink se hodí box na svačinu Tefal zlevněný z 849 Kč na 579 korun a lahev na pití Tefal.
Obměna šatníku nejen pro děti
Děti rychle rostou, proto se na podzim často obměňuje i běžné oblečení. Guess Kids má nabídku pro předškoláky i školáky, od kalhot a mikin po šaty, bundy a vesty. Teenageři mohou vybírat značky Calvin Klein a Tommy Hilfiger v prodejně Fade. Oblečení, obuv, tašky a batohy nabízí také Guess. Pro džínové oblečení lze zamířit do Pepe Jeans.
Se začátkem školního roku často přichází i návrat do pracovního režimu. Pánové mohou navštívit Anthony’s London. Dámské i pánské oblečení mají Guess, Karl Lagerfeld a Vermont se značkou GANT. V POP Airport tak lze při jednom nákupu pořídit školní a sportovní výbavu i oblečení pro celou rodinu.