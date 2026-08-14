Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Batoh, tenisky i bunda. Nákupy před novým školním rokem na jednom místě

Autor:
  14:45
Batohy a penály s oblíbenými filmovými hrdiny lze zakoupit v prodejně Film &...

Batohy a penály s oblíbenými filmovými hrdiny lze zakoupit v prodejně Film & Hero Kid’s Wear. (13. srpna 2026) | foto: POP Airport

Školní výbava pro velké školáky (13. srpna 2026)
Sportovní výbava Nike z outletového obchodu Nike v POP Airport (13. srpna 2026)
Školní výbava z outletové obchodu Meatlly potěší větší děti. (13. srpna 2026)
V POP Airport nezapomínají ani na teenegery. Nepřeberné množství produktů...
7 fotografií
Konec prázdnin znamená nákupy školních potřeb, oblečení a sportovního vybavení. V outletovém centru POP Airport u Letiště Václava Havla jsou obchody se sportovní módou, obuví, batohy i potřebami na svačinu. Slevy zde dosahují až 70 procent. Návštěvu lze spojit také s Majalandem nebo Dinosauria Museum Prague.

Menší školáci potřebují hlavně aktovku, starší děti zase batoh, do kterého se vejdou učebnice, notebook i věci na odpolední aktivity. Aktovky a školní batohy nabízí Meatfly. Meatfly batoh světle modrý s růžovým nápisem cena 750 místo původních 1 499 Kč. V prodejně Film & Hero Kid’s Wear jsou pak batohy a penály s motivy filmových hrdinů.

Nákupní centrum POP Airport spouští finální letní výprodej. V pátek nabídne slevy až 70 procent

Před začátkem kroužků přichází na řadu také sportovní vybavení. V POP Airport jsou prodejny Nike, Regatta, Adidas, Alpine Pro a Trespass. V Adidas lze vybírat například tenisky Campus, Samba nebo Gazelle. Fotbalisté zde najdou kopačky, míče i dresy. Alpine Pro nabízí funkční kalhoty a trička. Regatta a Trespass mají nepromokavé oblečení i další vybavení do přírody. V Nike je dětské sportovní oblečení a obuv, kde jsou k dostání Nike bílé a černé tenisky za 1 099 místo původních 1 599 Kč.

Hokejisté a krasobruslařky mohou zamířit do prodejny CCM. Vedle vybavení zde zajistí i servis bruslí nebo potisk hokejky. Na cestu do školy či na trénink se hodí box na svačinu Tefal zlevněný z 849 Kč na 579 korun a lahev na pití Tefal.

Obměna šatníku nejen pro děti

Děti rychle rostou, proto se na podzim často obměňuje i běžné oblečení. Guess Kids má nabídku pro předškoláky i školáky, od kalhot a mikin po šaty, bundy a vesty. Teenageři mohou vybírat značky Calvin Klein a Tommy Hilfiger v prodejně Fade. Oblečení, obuv, tašky a batohy nabízí také Guess. Pro džínové oblečení lze zamířit do Pepe Jeans.

Se začátkem školního roku často přichází i návrat do pracovního režimu. Pánové mohou navštívit Anthony’s London. Dámské i pánské oblečení mají Guess, Karl Lagerfeld a Vermont se značkou GANT. V POP Airport tak lze při jednom nákupu pořídit školní a sportovní výbavu i oblečení pro celou rodinu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána

Během otevírací doby se tvořily velmi dlouhé fronty. (12. srpna 2026)

Dánský diskontní řetězec Normal vstoupil do Česka. První prodejnu otevřel ve středu 12. srpna v pražském OC Flora. Zájem o nový obchod předčil očekávání. Už od osmé hodiny ráno se před obchodním...

Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka

Premium
Julie Chytilová

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...

Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy

Václav Hrbek firmu Alpine Pro spoluzakládal v 90. letech a dnes působí jako...

Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...

Komentářům o pojistném podvodu se můžu jen smát, říká Staněk z Vasky

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Staněk, majitel a zakladatel společnosti...

Před měsícem přišla společnost Vasky při požáru ve zlínském Baťově areálu o jediný centrální sklad a zboží v hodnotě 140 milionů korun. Přesto majitel a zakladatel firmy Václav Staněk tvrdí, že krizi...

Čínský automobilový boom má problém. Výrobci řeší, jak dostat auta k zákazníkům

Premium
ilustrační snímek

Čínské automobilky poslední roky vyvážejí do světa rekordní množství vozidel. Tempo růstu je už tak obrovská, že s ním přestává držet krok námořní doprava. Lodě, které se na přepravu aut...

14. srpna 2026

Batoh, tenisky i bunda. Nákupy před novým školním rokem na jednom místě

Batohy a penály s oblíbenými filmovými hrdiny lze zakoupit v prodejně Film &...

Konec prázdnin znamená nákupy školních potřeb, oblečení a sportovního vybavení. V outletovém centru POP Airport u Letiště Václava Havla jsou obchody se sportovní módou, obuví, batohy i potřebami na...

14. srpna 2026  14:45

Slevy, rozvoz i Clubcard. S odchodem sítě Tesco by v Česku neskončily jen obchody

Premium
ilustrační snímek

Případný odchod řetězce Tesco z Česka by automaticky neznamenal zavření všech prodejen. Obchody, sklady i čerpací stanice by mohl převzít jiný majitel. Není ale jasné, zda by zachoval současné služby...

14. srpna 2026  13:45

Vítejte ve „zvracecí kometě“. Turisté nezvládají přepravu mezi řeckými ostrovy

Premium
Vysokorychlostní trajekt pro přepravu cestujících, jehož posádka připravuje...

Každý sní o cestě po řeckých ostrovech, dokud nenastoupí na palubu takzvané zvracecí komety. Tak někteří turisté přezdívají vysokorychlostním člunům křižujícím moře mezi idylickými ostrovy. Pro mnohé...

14. srpna 2026  11:39

Rozpaky nad obalovou revolucí. Máme dodržovat pravidla, ale nevíme jaká, stěžují si firmy

Začala platit nová evropská legislativa týkající se obalů.

S velkými změnami musí od středy počítat většina firem v kraji. Kvůli novým pravidlům Evropské unie pro obaly budou muset často měnit způsob balení svých výrobků i používané materiály. Problém je, že...

14. srpna 2026  11:23

Developer Morávek zůstává po nehodě v nemocnici, už je v péči českých specialistů

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Na konci července měl vážnou nehodu, i po více než dvou týdnech se známý olomoucký developer Richard Morávek stále zotavuje v nemocnici. Od minulého týdne je v péči specialistů ve Fakultní nemocnici...

14. srpna 2026  10:43

Jednání těžařů o milionech pro obce už začala, říká Pavlas ze skupiny Sev.en

Luboš Pavlas

Peníze, které chtěl stát rozdělit obcím na Mostecku za ušetřené rekultivace v hnědouhelném lomu ČSA, nakonec daruje těžební společnost regionu napřímo. Podle šéfa skupiny Sev.en Česká Energie Luboše...

14. srpna 2026  10:39

„Čekali jsme tu celou noc.“ V Praze otevřela druhá pobočka drogerie Normal

Obchodní centrum Galerie Butovice v Praze. Obchod Normal. (14. srpna 2026)

Jen s několikadenní pauzou se Pražané dočkali druhé pobočky dánského řetězce drogerie Normal. Po středeční premiéře ve Floře, která přilákala několikasetmetrové fronty, v pátek otevřela druhá pobočka...

14. srpna 2026  10:05

Trump zavedl až stoprocentní cla na drony, ty z EU budou platit 15 procent

Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos zavádějící až stoprocentní cla na dovoz bezpilotních letounů, uvedl Bílý dům. Cílem má být posílení národní bezpečnosti. Stroje dovážené z...

14. srpna 2026  6:46

Zájem Čechů o chorvatské nemovitosti roste, za vily utrácejí stovky tisíc eur

ilustrační snímek

Ceny chorvatských nemovitostí sice rostou, ale Čechy od nákupu luxusních vil a apartmánů neodrazují. Za prémiovou adresu u Jadranu jsou ochotní zaplatit stovky tisíc eur. Kromě Istrie a Dalmácie...

14. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V pokusech s AI utopí české firmy miliardy. Vyplatí se jen pět procent projektů

Premium
ilustrační snímek

Firmy sice do AI sypou spoustu peněz, ale návratnost je mizivá. Podle globální studie MIT dokonce 95 procent pilotních projektů s generativní AI skončí neúspěchem a nepřináší firmám zisk. A česká...

14. srpna 2026

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Evropa má před zimou nejnižší zásoby plynu od roku 2009

ilustrační snímek

Evropa má před nadcházející zimou až nezvykle nízké zásoby zemního plynu. Data ukazují, že zásobníky byly k 10. srpnu naplněné jen z 59 procent. Jde o nejnižší srpnovou úroveň zásob od roku 2009....

13. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×