Stávka se nekoná, odbory Škoda Auto vyjednaly další zvýšení mezd

„Rada předsedů Mladá Boleslav a výbory Kvasiny a Vrchlabí v pátek na základě výsledků 6. kola kolektivního vyjednávání jednohlasně odsouhlasily výsledek vyjednávání,“ potvrdil předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík. Upřesnil, že tarify v podniku vzrostou o pevnou částku 2 500 korun ve všech tarifních třídách i mezitřídách od 1. dubna 2019.

„Novou kolektivní smlouvou jsme společně se sociálním partnerem Odbory KOVO dosáhli výsledku, který na jedné straně odráží náročné tržní prostředí a současně oceňuje výkon zaměstnanců společnosti Škoda,“ uvedl předseda představenstva Bernhard Maier.

Firma uvedla, že vyšší přidání mezd by mohlo ohrozit investice podniku do budoucnosti, zejména do vývoje a výroby elektromobilů.

„Jsme odhodláni tuto největší změnu v historii automobilového průmyslu úspěšně spoluutvářet. To však vyžaduje enormní investice do budoucnosti, které v příštích letech zatíží náš hospodářský výsledek. Je zřejmé, že v takové situaci si už nemůžeme dovolit mimořádně vysoký nárůst tarifů, jaký byl dojednán v minulém roce,“ dodal Maier.

Odbory upozorňují, že kromě nárůstu tarifních tříd o 2 500 korun měsíčně se bude od dubna počítat také osobní ohodnocení zaměstnanců z nových tarifů, tím jeho měsíční hodnota v průměru vzroste o dalších 380 korun. Stejně tak zaručený bonus bude počítán z nových tarifů a osobního ohodnocení. Tím jeho roční hodnota vzroste v průměru o cca 3 750 korun.



Bonus 65 tisíc korun

Zvyšuje se i odměna za práci v takzvaném flexikontu tedy v noci z pátku na sobotu o 100 korun na 1 400 korun za odpracovanou směnu. Peníze navíc dostanou zaměstnanci pracující v 17směnném systému v lakovně, zvýší se jim příplatek na 30 korun za hodinu, což činí dalších 800 korun měsíčně navíc.

Už ve středu Škoda oznámila, že i přes pokles zisku firmy bude navýšen tzv. variabilní bonus na 61 tisíc korun. Společně s variabilním bonusem bude ve výplatě za duben vyplacena prémie ve výši 4 000 korun. V této výplatě tedy zaměstnanci automobilky obdrží navíc ke své mzdě 65 tisíc korun hrubého.

Ve výplatě za listopad 2019 bude společně se zaručeným bonusem vyplacena ještě mimořádná prémie ve výši 2 000 korun. Dále firma od dubna navyšuje příspěvek zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření o 100 korun na 1 200 korun měsíčně.