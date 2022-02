Škoda Auto výrobu nepřeruší, nedodělaná auta nechá na odstavných plochách

Přebytečný personál z montáže octavie firma přesune na jiné pozice, chce například zvýšit objem výroby modelů Fabia a Scala, a to s využitím domluvených směn navíc, uvedl odborový předák Jaroslav Povšík v týdeníku Škodovácký odborář.

„Ve shořelé hale se vyráběly výplně do dveří nejen pro Škodu Octavia, ale i pro další značky, a to i s použitím speciální techniky zvané kašírování. Ty jsou do výroby dodávány slavným systémem just in time, kdy odběratel nedělá velké sklady, ale jen malé zásoby, které jsou přiváženy takzvaně na čas přímo do výroby,“ uvedl Povšík. Problémy proto podle něj nastaly již v sobotu v noci, kdy se požár snažili hasiči teprve dostat pod kontrolu.

„Teď nás čeká odborné posouzení zařízení, které pro nás vyrábí, jestli bude možné něco použít, nebo se bude muset zařízení sehnat nové, někde nakoupit a instalovat, následně seřídit, spočítat náklady a začít dodávat. Je ale jasné, že zasažená octavie teď nebude moci být kompletní, nemůže jít k dealerům a zákazníkům,“ uvedl Povšík. Ten již dříve odhadl, že se problém dotkne asi 16 tisíc octavií.

Nejde podle něj o první takovou událost v dodavatelském řetězci Škody. Z minulosti je známý požár Faurecie v Řepově nebo velký požár v Akumě. Nedávno hořelo v Bezděčíně v nových areálech, před časem se tam také zřítily regály s bateriemi. „Časté jsou nehody kamionů v mnohdy zcela přetížené logistice, při přepravě zboží do naší firmy,“ uvedl Povšík.

Propouštění ale Škoda podle Povšíka neplánuje. „Prostě je to těžší, než jsme čekali. Když se potká pandemie s nedostatkem čipů, a ještě do toho přijde takové neštěstí, tak opravdu musíte ze všech sil zabrat. Jako Odbory KOVO podporujeme okamžitá řešení. Máme na to jednoduchou rovnici – kdo může dělat, dělá, kdo nemůže, má překážku, ale v žádném případě nedopustíme, aby došlo k propouštění a ztrátě pracovních míst,“ uvedl Povšík.

Při víkendovém požáru v Mladé Boleslavi zcela vyhořel podnik Grupo Antolin. Policisté vyšetřují rozsáhlý požár jako obecné ohrožení z nedbalosti, právní kvalifikace by se ale mohla ještě změnit. Kriminalisté nadále pracují se třemi verzemi. Nevylučují možnost úmyslného založení, variantou je i nedbalost nebo technická závada.

Hořet začaly v sobotu večer nejprve dřevěné palety. Z nich se oheň rozšířil na výrobní a skladovací haly v sousedství. Hasiči požár zlikvidovali v neděli odpoledne, zhruba po 17 hodinách, nikdo nebyl zraněn.

Požár podle předběžných odhadů způsobil škodu přes miliardu korun, její výši policisté zatím stále upřesňují. Byl to jeden z nejničivějších požárů v Česku. Doposud nejvyšší škodu – ve výši čtyř miliard korun – způsobil v roce 2015 požár areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova.