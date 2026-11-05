AP1000 je pokročilý tlakovodní jaderný reaktor nové generace, který vyvinul právě Westinghouse. Škoda JS, člen Skupiny ČEZ, již zahájila přípravné práce na výrobě komponent reaktoru. Jak uvádí mluvčí společnosti Karel Samec, konkrétně jde o jeho vnitřní části a víka. „Přípravu výrobních technologií pro ostrou produkci ve svých provozech v Plzni bychom měli zvládnout během dvou let,“ dodává.
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Škoda JS a Westinghouse začaly o smlouvě jednat poté, co plzeňské strojírny získaly letos na jaře americkou certifikaci ASME. Ta patří k nejnáročnějším v jaderném průmyslu. Plzeňský podnik ji dostal jako první výrobní firma ze střední a východní Evropy. Podle generálního ředitele Škoda JS Karla Bednáře bylo získání certifikace potřebné pro výrobu primárních komponent jaderných elektráren prozíravým krokem.
„Díky tomu nás teď oslovují špičky našeho oboru, a hlavně finální EPC kontraktoři, což jsou dodavatelé stavby na klíč. Nabízí nám zapojení do svých mezinárodních dodavatelských řetězců,“ uvedl.
Podnik má ambice dostat se na americký trh
Zakázka od Westinghouse zahrnuje hlavní části primárního okruhu jaderných elektráren, na které Škoda JS cílí. Vnitřní části reaktoru úspěšně dodává také do jiných projektů. Strojírny musí podle Samce v přípravě na výrobu dílů pro Westinghouse zvládnout všechny zákazníkem požadované technologické procesy a postupy podle zásad ASME.
„Úspěch v přípravné fázi nám umožní dodávky zmiňovaných komponent pro evropské projekty Westinghouse. Naší ambicí ale zároveň je, dostat se i na americký trh. Vzhledem k tomu, že se tam už reálně připravuje výstavba deseti nových bloků, věřím, že bychom se tam mohli uplatnit,“ zdůrazňuje vedoucí obchodního týmu pro západní teritoria Jan Růžička.
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USA posilují jádro. Do pěti let chtějí začít stavět deset nových elektráren
Plán na výstavbu deseti nových velkých jaderných reaktorů představuje klíčový pilíř nového programu na obnovu jaderné energetiky ve Spojených státech amerických. Ministerstvo energetiky USA vyčlenilo v rámci federálních záruk 17,5 miliardy dolarů, přibližně 3,5 miliardy dolarů na každý projekt. Plán počítá s výběrem pěti konkrétních lokalit v USA, přičemž na každém místě vyrostou dva reaktory.
Všechny tyto elektrárny budou využívat design AP1000 právě od společnosti Westinghouse. Použití jednoho osvědčeného typu má zabránit prodražování a zpožděním, k nimž docházelo u starších projektů. Masová výroba stejných komponent má také vytvořit stabilní dodavatelský řetězec a zlevnit následnou výstavbu.
Práce na projektech mají začít postupně do roku 2030. Hlavními zájemci o elektřinu z těchto deseti reaktorů jsou společnosti provozující AI datacentra a velké energetické firmy. Ty potřebují stabilní zdroj, který dokáže dodávat obrovské množství elektřiny bez přerušení a bez emisí skleníkových plynů.
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Podepsáno. Škoda JS se stala výhradním dodavatelem pohonů pro reaktory Rolls-Royce
Kromě projektu s Westinghouse se Škoda JS i díky ASME nedávno zapojila do mezinárodního dodavatelského řetězce britské společnosti Rolls-Royce SMR. Zvyšuje to její šanci na úspěch u potencionálních dodávek pro nový jaderný blok v jaderné elektrárně v Dukovanech na Třebíčsku. Škoda JS měla loni provozní zisk EBITDA 115 milionů korun při tržbách 3,6 miliardy korun.