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Škodovka je bílá vrána, kritizoval expert zmrazení platů v celém koncernu VW

  18:27
Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi

Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi | foto: Škoda Auto

Ilustrační snímek.
Daniela Cavallo, vlevo, předsedkyně generální a koncernové podnikové rady...
Pohled na závod Volkswagenu na výrobu motorů v Chemnitzu.
Volkswagen Group čelí hluboké krizi. Vedení německého koncernu pracuje na...
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Zaměstnancům Škody Auto by se měly zmrazit platy. Podle zástupců odborů KOVO to na čtyři roky požaduje koncern Volkswagen. Požadavek se má týkat také bonusů a prémií, což rovněž odboráři odmítají. „Škodovka je přitom v naprosto fantastické kondici. Ty poslední skoro dva roky je hlavní tahoun toho, co se vytváří za zisk v celé skupině Volkswagen,“ řekl ve vysílání Rádia Impuls odborník na automobilový průmysl Petr Knap.

Požadavek na zmrazení platů proto expert vnímá kontroverzně. „Celý ten přístup koncernu, který říká, že všude bude nula, mi přijde nešťastný, určitě to nepodporuje soudržnost firmy a snahu se z toho dostat společně,“ prohlásil Knap v pořadu Impulsy Honzy Benešovského.

Koncert Volkswagen čelí teď řadě výzev. Jde například o čínskou konkurenci. „A to i na čínském trhu, kde byl Volkswagen dominantním hráčem. Pak čínská konkurence na evropském trhu, který je pro celý koncert klíčový. Americká cla dodávají další ťafku a vysoké náklady na výrobu v Německu,“ vysvětlil Knap. „Škodovka je taková bílá vrána, která z toho vyčuhuje velmi pozitivně,“ dodal.

Koncern Volkswagen chce zmrazit mzdy i ve Škodovce, odboráři to odmítají

Podle Knapa jsou ale stále věci, na které můžou evropské automobilky sázet. „Zbývají nám tradiční značky, kde ještě vztah zákazníka je velmi důležitý. Zaručený servis, nějaký vývoj zůstatkové hodnoty, to je všechno, oč se dá hrát.

Pak se dají dělat chytrá partnerství a některé automobilky to už dělají, řekl odborník s tím, že důležité je snižovat náklady a zrychlovat vývoj. „To, co Volkswagenu pomůže, tak je zásadní redukce. To znamená, kolik mají modelů, značek a výbav v té nabídce. To je straně vysilující a komplikující, nejde to uřídit v té podobě,“ uzavřel Knap ve vysílání Impulsu.

Na plán zmrazit platy více než 660 tisíc zaměstnanců Volskwagenu po celém světě do roku 2030 upozornil v pondělí německý odborový svaz IG Metall i deník Süddeutsche Zeitung. Podle odborového svazu by se výdělky nezvyšovaly ani o inflaci, což by reálné příjmy ještě snížilo. Volkswagen i Škoda Auto tehdy informace odmítly komentovat.

Když šéf odejde v nejlepším. Proč náhle opustil Škodu a jde k Volvu?

Šéf škodováckých odborů Jaroslav Povšík podle listu Škodovácký odborář varoval, že případné propouštění by zaměstnanci řešili zastavením výroby ve všech třech českých závodech. „Žádají nás o nulová procenta, žádné příplatky, žádné bonusy, žádné prémie, a přitom požadují násobky práce v oblasti e-mobility. To nepřipustíme, to už není solidarita, ale útok na poctivě pracující Škodováky,“ uvedl Povšík.

Koncern připravuje rozsáhlou restrukturalizaci, která počítá také se zrušením až 100 tisíců pracovních míst po celém světě do konce desetiletí a také omezením nabídky modelů. Česká automobilka přitom dříve opakovaně uváděla, že transformační plán firmy Volkswagen nemá na její aktivity přímý dopad.

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