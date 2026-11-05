Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Napětí ve Škodě Auto roste. Odbory hrozí omezením přesčasů i flexibility

Autor: ,
  10:20

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna 2026). | foto: Škoda Auto

Zaměstnanci Škody Auto by mohli omezit dobrovolné přesčasy a dosavadní flexibilitu, pokud za svou práci nedostanou odpovídající odměnu. V odborovém čtrnáctideníku Škodovácký odborář to uvedl předseda podnikové rady odborů KOVO Jaroslav Povšík. Odbory podle něj stávku nyní neplánují. Zastavení výroby ale připustil v případě hrozícího uzavření některého ze závodů.

„Pokud bychom nedostali adekvátní odměnu – peníze za práci, jednoduše bychom přibrzdili, a to v rámci zákonů České republiky, a dokonce i stávajících dohod,“ uvedl Povšík. Podle něj by se mohla omezit dobrovolná práce přesčas v létě či o víkendech. Zmínil také možnost vypovězení některých dohod.

O požadavku koncernu Volkswagen na zmrazení mezd do roku 2030 se zaměstnanci podle odborů dozvěděli na říjnových podnikových shromážděních v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. O situaci v koncernu a automobilce je informovali zástupci vedení Škody Auto i odborů. Požadavek, který se podle odborů týká také bonusů a dalších složek odměňování, odbory odmítly. Podle Povšíka na tato setkání přišlo více než 12 000 lidí.

Volkswagen chystá rozsáhlé škrty

Volkswagen se potýká s problémy, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit. Možností je i uzavření čtyř závodů v Německu. Škodě se na rozdíl od mateřského koncernu daří. VW mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 000 pracovních míst či omezit počet modelů.

Koncern Volkswagen chce zmrazit mzdy i ve Škodovce, odboráři to odmítají

Povšík v říjnu varoval, že pokud by se ve Škodě Auto začalo propouštět, zastavila by se podle něj výroba ve všech třech českých závodech. Nyní uvedl, že výrobu by zastavili například v případě uzavírání některého ze závodů, třeba ve Vrchlabí. „Nic jiného by nám nezbývalo, bylo by to čiré zoufalství,“ dodal Povšík.

Zároveň připustil, že pokud by se automobilce zhoršila hospodářská situace, neprodávala se auta a nebyla práce, bylo by možné na určitou dobu pozastavit růst příjmů zaměstnanců. Za dobré výsledky však podle něj mají zaměstnanci dostávat bonusy a další odměny.

Povšík upozornil také na změny v koncernu Volkswagen. „Nová strategie nám bohužel určuje naprostou centralizaci v rámci koncernu Volkswagen ve jménu přežití,“ uvedl. Zmínil také možnost, že by pod Škodu Auto v budoucnu přešel závod v Bratislavě, případně i závod v Poznani. Podle něj již začal proces změn souvisejících s rozsahem vlastní výroby, automatizací, robotizací, využíváním umělé inteligence a spoluprací s dalšími podniky.

Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodavatelem. Zredukovala počet směn

O možných dopadech situace v automobilce na region chce Povšík jednat se senátorem Ondřejem Lochmanem, primátorem Mladé Boleslavi Jiřím Bouškou a starostou Kosmonos Eduardem Masarčíkem. Diskuse se mají týkat i případných dopadů na dodavatele automobilky a další místní subjekty. Obdobnou výzvu chce Povšík směřovat také do regionů Kvasin a Vrchlabí.

Škoda Auto v říjnu na dotazy ČTK ohledně požadavku na zmrazení mezd odkázala na současnou kolektivní dohodu, která platí do 31. března 2027. Mluvčí automobilky Nikola Franková tehdy uvedla, že společnost nebude komentovat další průběh ani možné výsledky kolektivního vyjednávání. K samotnému požadavku Volkswagenu na zmrazení mezd, o kterém informovaly odbory, se automobilka přímo nevyjádřila.

Škoda Auto je součástí koncernu Volkswagen a patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

Napětí ve Škodě Auto roste. Odbory hrozí omezením přesčasů i flexibility

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna...

Zaměstnanci Škody Auto by mohli omezit dobrovolné přesčasy a dosavadní flexibilitu, pokud za svou práci nedostanou odpovídající odměnu. V odborovém čtrnáctideníku Škodovácký odborář to uvedl předseda...

5. listopadu 2026  10:20

Energie zdražují. Rychlý návrat levného plynu nečekejte, varují distributoři

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Česká energetika 2030: Kdo zajistí dostatek...

Elektřina a plyn zdražují a růst burzovních cen postupně pocítí také domácnosti. Jak se chránit a proč už nelze spoléhat jen na úspory? V iDNES Lounge o tom diskutovali místopředseda představenstva...

5. listopadu 2026

Škoda JS chce na americký trh, uchází se o produkci pro Westinghouse

Výroba v reaktorové hale ŠKODA JS (4. listopadu 2026)

Americká společnost Westinghouse Electric Company zadala společnosti Škoda JS výrobu zkušebních vzorků vnitřních komponent reaktoru AP1000 a víka tlakové nádoby reaktoru. Cílem je ověřit výrobní...

5. listopadu 2026  9:36

Jak se zapojit do evropské debaty? Možnosti mají i lidé z Ostravska

Ve spolupráci
Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti...

O evropských tématech mohou lidé z Moravskoslezského kraje diskutovat z domova i na místních akcích. Informační středisko Europe Direct Ostrava nabízí bezplatné informace, besedy a veřejné debaty. Do...

5. listopadu 2026

Labe bylo splavné jen tři týdny. Pokračující sucho by vyhnalo dopravu i z Vltavy

Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem (22. července 2026)

Letošní sucho zasadilo další ránu dlouhodobě skomírající říční nákladní dopravě. Období podzimu bylo po letní přestávce dobou, kdy se do Česka opět daly přepravit nadrozměrné náklady po Labi, které...

5. listopadu 2026

Obce by měly mít méně od státu a více z daně z nemovitosti, spočítala studie

Premium
ilustrační snímek

Podle expertů stát dává obcím přehnané kapesné, nezávisle na tom, co pro občany dělají. Zatímco státní rozpočet je setrvale v hlubokém minusu a na příští rok vláda navrhla čtyřistamiliardový schodek,...

5. listopadu 2026

AI žene spotřebu elektřiny vzhůru. Z hlediska klimatu je to katastrofa, varují někteří

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Rozmach umělé inteligence prudce zvyšuje spotřebu elektřiny v datových centrech. Technologičtí giganti jako Amazon, Microsoft, Google či Meta proto mimo jiné sázejí na výstavbu obřích plynových...

4. listopadu 2026

Online nákupy potravin rostou hlavně v regionech. Lákají slevami i širší nabídkou

ilustrační snímek

Nákup potravin přes internet už není jen záležitostí velkých měst. Počet objednávek z regionů meziročně vzrostl o 30 procent, uvádí online supermarket Košík.cz. Zákazníky láká širší nabídka včetně...

4. listopadu 2026

Rohlík zvažuje vstup na pražskou burzu. Zájem investorů je velký, říká Čupr

Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr na tiskové konferenci ve Vídni 16. října 2025

Český internetový supermarket Rohlík zvažuje vstup na burzu v Praze. Ta by se podle zakladatele a šéfa společnosti Tomáše Čupra mohla stát hlavním, případně jediným místem, kde firma nabídne své...

4. listopadu 2026  16:27

Povolební houpačka na trzích. Akcie míří po ztrátách zase vzhůru

Chodec v Tokiu míjí obrazovky s daty o poklesu japonské burzy 4. listopadu 2026

Výrazné vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu vyvolalo nervozitu na finančních trzích. Akcie nejprve oslabily, futures na index STOXX 600 klesly až o 1,4 procenta. Když se ukázalo, že...

4. listopadu 2026  9:29,  aktualizováno  15:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dál už bez pasažérů. Výletní loď, která prodělala na palivu, odplula z Kambodže

Z kajut za stovky tisíc dolarů se pasažéři museli v úterý vystěhovat. Ve středu...

Minulý týden pozastavila americká společnost Villa Vie Residences plavbu výletní lodi Villa Vie Odyssey, která měla trvat několik let. V přístavním městě Sihanoukville v Kambodže muselo přibližně 200...

4. listopadu 2026  15:34

Energetika si žádá nové zdroje i flexibilitu, ušetří miliardy, shodli se experti

Na setkání MND Energy Update vystoupili René Neděla, vrchní ředitel sekce...

Česká energetika bude v příštích letech potřebovat nejen nové elektrárny, ale také více flexibility. Jde o schopnosti ukládat elektřinu, když je jí přebytek a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když...

4. listopadu 2026  12:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×