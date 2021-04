VIDEO: Až 35 tisíc porcí denně. Škoda Auto má nejluxusnější kuchyň v Česku

Kuchyň se rozkládá ve třech patrech a tvoří ji několik oddělených místností. V jedné chystají maso, v jiné studené pokrmy, v další dezerty.

V největší místnosti se připravují teplé pokrmy. Nachází se tu několik unikátů, například silo. „To většinou vidíte u výrobců knedlíků či jiných velkokapacitních výrobců, ve standardní kuchyni ne,“ říká Aleš Hertl, provozní ředitel firmy Aramark, která patří mezi největší poskytovatele stravovacích služeb u nás.

Do sila sypou mouku, na konci procesu vznikne knedlík.

Unikátní je také průběhová smažička, kupříkladu na řízky. „Za hodinu jich zvládne 1200 kusů,“ libuje si Hertl. „V původní centrální kuchyni jsme nemohli zaměstnancům připravovat řízky a kaši dohromady. Vždycky musely být buď řízky a k tomu nějaká příloha, nebo kaše a jiné jídlo, protože se nám to nevešlo. Nyní zaměstnanci Škody budou moci po několika letech ochutnat řízek s kaší,“ dodává.

Mezi další unikáty patří vařič těstovin, který pobere až 40 kilo surovin, nebo obrovské sosíry na přípravu základů pro omáčky. „Zaměstnanci už nemusí stát u kotle a sami tahat základy, aby se jim nepřipalovaly. Nastaví teplotu, čas a ono se to samo nachystá,“ říká provozní ředitel.

Konvektomaty se dají ovládat počítačem či z domova mobilní aplikací. V několika ochlazovačích pak dokážou zchladit jídlo během dvou hodin ze 70 na čtyři stupně.



To poté zabalí do boxů a expedují po areálu do jednotlivých restaurací, kde je vydávají zaměstnancům.

„My jsme tu před pandemií vařili v průměru 22 tisíc jídel, byly i doby, kdy jsme vařili 30 tisíc jídel. V tuhle chvíli je to v rámci omezení 15 tisíc jídel,“ vypočítává Aleš Hertl. Nová kuchyň přitom zvládne už zmíněných 35 tisíc porcí.

Mezi nejoblíbenější jídla dosud patřil smažený vepřový řízek, guláš či svíčková.