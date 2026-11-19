Automobily jsou vybavené turbodieselem 2,0 TDI o výkonu 110 a 142 kW, se sedmistupňovou automatickou převodovkou. Model Kodiaq má pohon všech kol. „Díky moderní výbavě a u modelu Kodiaq také pohonu 4×4 usnadní práci hasičů i v hůře přístupném terénu,“ uvedli hasiči na síti X.
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Vozidla jsou vybavena moderními bezpečnostními systémy a výstražnými zařízeními. „Ta spolu s výrazným barevným provedením zlepšují viditelnost při jízdě i na místě zásahu a přispívají k bezpečnosti zasahujících příslušníků i ostatních účastníků silničního provozu,“ uvedla automobilka. Vozy budou využívat zejména řídicí důstojníci, vyšetřovatelé příčin požárů a příslušníci určení k působení ve štábech velitelů zásahů nebo v krizových štábech.
Škoda Auto je dlouholetým dodavatelem vozů pro české bezpečnostní a záchranné složky. Od roku 1993 policistům a ministerstvu vnitra předala více než 23 000 automobilů různých modelových řad. Například v roce 2023 mladoboleslavská automobilka dodala policii 289 vozů Kodiaq.