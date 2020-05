Naplno zatím vyrábět nemůžeme, říká člen představenstva Škody Auto

Na druhou stranu je už teď jasné, že šestitýdenní výpadek do konce roku nepůjde nahradit. Odstávka se tak určitě projeví na hospodářském výkonu automobilky, tvrdí Michael Oeljeklaus, člen představenstva odpovědný za výrobu a logistiku.



Máte za sebou první dny náběhu výroby. Potvrdily se obavy odborů, že přeskládáním pracovních týmů vznikne chaos?

Chaos u nás nikdy nepanoval, měli jsme šest týdnů na to, abychom se připravili. Naši pracovníci byli svými nadřízenými instruováni a ukázalo se, že při spuštění výroby byli velice disciplinovaní. Nejprve jsme rozjížděli výrobu ve svařovně a lakovně, to bylo v pondělí v ranní a odpolední směně. Noční směny zatím nemáme. Od úterý nabíhala výroba na montážních linkách v Boleslavi.

K zajištění výroby a logistiky jsme společně s naším oddělením zdravotních služeb, personalistikou a odbory Kovo vypracovali na ochranu našich zaměstnanců podrobnou koncepci s více než osmi desítkami opatření. K nim patří mimo jiné zajištění dostatečného množství zákonem předepsaných ochranných masek a dezinfekčních prostředků, jakož i namátkové měření teploty na branách závodu. Naši zaměstnanci byli před opětovným rozběhem poučeni, opatření jsou disciplinovaně zaváděna a bezpečnostní odstupy lidé ochotně dodržují.

Jakým způsobem jste se na spuštění výroby připravovali?

Ve čtvrtek před spuštěním výroby jsme uspořádali dvě intenzivní online konference se všemi mistry z výroby. To bylo zhruba 730 lidí, které jsme během streamovaných videokonferencí informovali o průběhu procesů, pracovněprávních tématech a bezpečnostních opatřeních k ochraně zdraví. Tyto konference zabraly prakticky celý den.

Spolupracovali jste i se zástupci odborů?

S naším sociálním partnerem, odbory Kovo, jsme probrali více než osmdesát bezpečnostních opatření. Ohledně bezpečnosti pracovníků jsme nezanechali nezodpovězenou jedinou jejich otázku. Během uzavření továren si nepamatuji jediný den, kdy by předseda odborů Jaroslav Povšík nebyl ve fabrice a nejednal s námi o konkrétních opatřeních.

Řekl jste, že výroba nabíhala postupně. Je už teď možné říct, že nejprodávanější model Škoda Octavia již vyrábíte od prvního šroubku až do konečného nalakování?

Tuto odpověď bych chtěl rozdělit na dvě oblasti. Tou první je problematika zabezpečení dodávek součástek od našich partnerů a tou druhou výroba v našich závodech. Během přerušení výroby jsme sledovali situaci u všech čtrnácti set dodavatelů. Nejde přitom jen o dodavatele z České republiky, jsou mezi nimi i firmy z Itálie, ze Španělska a v neposlední řadě z Číny, tedy z oblastí silně zasažených koronavirem.

Sestavili jsme proto v logistice tým, který naplnil sklady díly tak, abychom prvních čtrnáct dní mohli vyrábět ze skladových dílů. Máme tedy určitou jistotu a dva týdny jsme schopni vyrábět kompletní auta i v případě, že by se dodávky přerušily.

Druhá část odpovědi se týká postupného zprovozňování výroby a důvodů, proč jsme se rozhodli jít právě touto cestou. Odstávka dlouhá 39 kalendářních dní byla pro nás něčím absolutně novým, podobně jako nutnost celé výrobní kapacity kompletně dezinfikovat. Po běžné celozávodní dovolené nastupujeme ihned do standardního tempa výroby, to ale nyní nepřichází v úvahu. Schválně jsme se proto rozhodli, že budeme nabíhat pomaleji. První dva týdny tak neplánujeme žádnou noční směnu, vyrábíme pomalejším tempem méně aut. Zároveň provádíme více přestávek pro dezinfekci pracovního prostředí i hygienu našich zaměstnanců.

Jinak první dokončené auto sjelo z našich výrobních linek minulé pondělí odpoledne v Kvasinách. Během prvního týdne výroby bylo celkem postaveno v našich tuzemských závodech na čtyři tisíce nových aut.

Michael Oeljeklaus (56) Vystudoval strojírenství se zaměřením na automatizační techniku v Osnabrücku.

V roce 1988 nastoupil do koncernu Volkswagen, v roce 1990 se stal vedoucím oddělení vstřikování plastů ve výrobě plastových dílů ve Wolfsburgu. Následně zastával různé vedoucí funkce v oblasti výroby.

Roku 2005 byl jmenován výkonným technickým ředitelem společnosti Shanghai Volkswagen Automotive, kde zodpovídal za produktový management, technický vývoj či plánování výroby ve všech závodech společnosti v Číně.

Od 1. srpna 2010 je členem představenstva Škody Auto za oblast výroby a logistiky.

Kolínská továrna TPCA nedávno oznámila další odklad opětovného zahájení výroby. Jste si jisti, že jste udělali rozumné rozhodnutí se spuštěním výroby už před týdnem?

Detaily ohledně situace v TPCA mi nejsou známy. Za nás ale mohu říct, že máme zakázky, máme zajištěné díly a máme zaměstnance, kteří chtějí pracovat. Proto jsem přesvědčen, že naše rozhodnutí začít opět vyrábět bylo správné. Navíc když jsem minulý týden procházel výrobními linkami a potkával naše zaměstnance, tak i přes nasazené roušky bylo zřejmé, že je návrat do práce potěšil.

Dalším důvodem je skutečnost, že v Česku a v Evropě se otevírají prodejní pobočky. To nás pochopitelně naplňuje optimismem, protože nejen výroba, ale i odbyt jsou pro nás důležité. Ještě zpracováváme stávající zákaznické objednávky, ale už nyní k nám prostřednictvím našich obchodníků chodí nové. Ostatně hospodářské oživení je rovněž extrémně důležité pro naše importéry a obchodníky, kteří silně trpí omezeními spojenými s pandemií covid-19.

Dá se říct, na kolik procent nyní vaše závody aktuálně vyrábějí?

V tomto týdnu budeme vyrábět zhruba na 40 až 50 procent běžné kapacity. Třetina kapacity nám uniká tím, že nevyrábíme přes noc. Mnoho dodavatelů stojí v současné situaci před stejnými výzvami jako my. Dodávají díly v režimu Just-in-Time, tedy na čas, a i jim musíme umožnit, aby mohli postupně nastartovat výrobu.

Ani kdybychom chtěli, tak bychom nyní nebyli schopni rozjet výrobu na sto procent. To se týká především našeho závodu v Kvasinách, který se nachází blízko polských hranic a pracuje v něm řada zaměstnanců z Polska. Dokud zhruba 2 500 našich polských kolegů nebude moci přes hranice dojíždět do práce, můžeme v tomto závodu dosáhnout maximálně 60procentní výrobní kapacity. Z tohoto důvodu je pro nás velice důležité, aby jak polská, tak česká strana našly řešení, jak situaci dostat opět do normálních kolejí.

Závod v Mladé Boleslavi není zdaleka tolik závislý na pracovní síle z řad takzvaných pendlerů. Můžeme tak počítat s osmdesáti- až devadesátiprocentním vytížením naší výrobní kapacity.

Co bude po těch dvou týdnech, až se vyčerpají skladové zásoby? Podaří se během této doby nastartovat režim pravidelných dodávek Just-in-Time?

Jsem velký optimista. Dodavatelé v režimu Just-in-Time mají jen velmi úzké časové okno pro dodání. Od objednání dílu po jeho dodání jsou to dvě až tři hodiny. Naštěstí všichni naši dodavatelé, kteří v tomto režimu pracují, už fungují.

Skladové zásoby z určitých zemí, konkrétně z Číny a Velké Británie, máme za delší dobu než je těch zmíněných čtrnáct dní. Na druhou stranu od českých dodavatelů není potřeba dělat tak velké zásoby, protože oni mají v Česku vlastní sklady a jsou schopni nám potřebný materiál dodávat včas.

Naše logistika nyní odvádí výbornou práci, je v neustálém kontaktu s dodavateli. Zároveň je ale nutné říct, že dodavatelský řetězec funguje bezproblémově také kvůli tomu, že nenajíždíme na výrobu hned od začátku v plné síle.

Budou si muset nyní zákazníci na dodání objednaného vozu počkat déle?

K prodloužení délky dodávek v současnosti nevidím důvod. Rozhodující ale bude následující období tří až čtyř týdnů a to, zda se nám podaří přiblížit se k plné kapacitě výroby. Zároveň také uvidíme, kolik objednávek budeme dostávat od našich obchodníků.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Dokážete už nyní odhadnout, jak z pohledu počtu vyrobených vozů dopadne pro Škodovku celý letošní rok?

Jak se projeví pandemie koronaviru v následujících měsících na celkovém odbytu automobilů, to dnes nikdo nedokáže seriózně odhadnout. Jasné je, že v uplynulých šesti týdnech jsme nevyráběli a kvůli odstávce jsme ve firmě Škoda Auto nemohli vyrobit více než 100 tisíc vozů. Přesto bojujeme o každé auto a máme stále velký počet objednávek. Škoda má velmi dobrou strategii, vychází z kvalitních základů a nabízí atraktivní, moderní modelové portfolio. Proto se držíme našich střednědobých a dlouhodobých plánů.

Zatím jsme řešili výhradně výrobu. Ovlivní epidemie nějak rovněž vývoj, respektive zpozdí například představení nových modelů?

Technický vývoj během odstávky nezůstal stát. Na rozdíl od výroby se většina práce vývojářů odehrává na počítači, proto zůstali pracovat z domova na home office a komunikovali spolu přes online konference. Práce s online konferencemi je velmi efektivní a jsme rádi, že v dnešní době můžeme využívat tyto technické vymoženosti.

Počet osob s covid-19 dle krajů