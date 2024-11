Kdepak slazený čaj nebo jogurty! Pravidla pro školní obědy se zpřísní

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Připravovaná změna školních obědů, která by měla začít platit od příštího roku, přinese kromě nárůstu spotřeby luštěnin prakticky překlopení tzv. pamlskové vyhlášky i do hlavních jídel. To se týká například hodnot cukru v jogurtech nebo omezení slazení čajů. Omezí se také množství sladkých pokrmů. Naopak přibudou povinné biopotraviny.