Český vynález pomůže sklárnám, díky nanopovlaku ušetří miliony

Jan Drahorád
Nový český vynález má šanci ušetřit průmyslovým sklárnám přes 50 milionů korun ročně. Jde o speciální keramický nanopovlak na formy na sklo, který je nyní v pilotním provozu v kyjovské sklárně Vetropack. Stojí za ním odborník Martin Daněk ze společnosti AdvaMat Coatings, kterou loni založil s kolegou Tomášem Polcarem z ČVUT jako tzv. spin-off, tedy firmu, v níž má univerzita podíl.

Díky inovativní ochranné povrchové úpravě se při výrobě sklenic a lahví nemusí využívat olejování forem, které je náročné na lidskou práci a také vytváří nepříjemné pracovní prostředí. Tým vědců kolem Daňka vyvíjí i další nanopovrchy, například antibakteriální povlak na kliky nebo protiprachové povlaky, které se používají například na lustry v luxusních hotelech.

Laboratoř na ČVUT, kde se nanopovlakují sklářské formy (listopad 2025)..Martin Daněk s formou na sklo.
Laboratoř na ČVUT, kde se aplikuje nanopovlak na sklářské formy (listopad 2025).
Laboratoř na ČVUT, kde se aplikuje nanopovlak na sklářské formy (listopad 2025).
Martin Daněk otevírá pec, kde se aplikuje nanopovlak (listopad 2025)..
11 fotografií

S prací na nanopovlaku začal Daněk v roce 2019 při dizertační práci. Jeho tehdejší vyučující Polcar studoval dříve v Portugalsku, kde je jeden ze dvou hlavních evropských výrobních závodů na sklářské formy, druhý je v Chorvatsku. Nanopovlaky používané na řezné nástroje, například na obráběcí stroje, byly už tehdy známé – ale tým kolem Polcara a Daňka přišel s aplikací právě na formy a s dalšími zlepšeními ohledně technologie nanášení, tzv. povlakování.

„Původně jsme pro portugalské sklárny ve spolupráci s místní univerzitou řešili využití nanopovlaků při chlazení kvůli snížení energetické náročnosti. Přitom nás tak trochu náhodou napadlo, že bychom je mohli vyzkoušet aplikovat i na samotné formy,“ říká Daněk.

Na poslední chvíli. Zdražení potravin zastavil přílepek k zákonu o pyrotechnice

Na tento způsob využití se přišlo už loni, nyní se ale podařilo vylepšit dobu, po kterou nanopovlak na formě vydrží, na minimálně deset dní, což je doba, po kterou fabriky vyrábí jeden vzor lahve, třeba zavařovacích sklenic. Na mazání se doposud užíval lubrikant se sírou a grafitem, který se následně odpařoval do vzduchu, kde ho dýchali dělníci.

„Namazaná forma v provozu vydržela kolem 15 minut, potom ji pracovník musel vyndat a znovu namazat. Takových cyklů proběhla u každé formy skoro stovka denně,“ vysvětluje Daněk. Díky jeho technologii může forma pracovat 10 až 14 dnů, aniž by musela projít údržbou.

Snad to půjde levněji

Problémem je stále vysoká cena povlaku, což není zase tak překvapivé vzhledem k tomu, že zatím jde o pilotní provoz. Jedno povlakování stojí kolem sto eur, přičemž samotná forma má výrobní cenu kolem šedesáti eur. „Snažíme se nyní cenu stlačit na čtyřicet eur,“ dodává Daněk.

Zatím si pronajímá aparaturu, kterou koupila ČVUT za milion eur na jiný projekt. Do budoucna Daněk s Polcarem plánují vývoj vlastního přístroje, který bude navržen výhradně pro účel povlakování sklářských forem. To jim umožní zvýšit efektivitu procesu a snížit cenu povlakovaného kusu.

Povlakování přitom zatím funguje jenom na kvalitních evropských formách a prakticky nedrží na čínských. To je podle Daňka ale i výhoda, tamní firmy tak nemůžou jednoduše zkopírovat jeho postup. Z podobného důvodu nechce své know how – tedy přesně za jakých teplot nebo jakým způsobem se povlakuje – patentovat.

„Tady na ČVUT nemáme jenom ten povlak, ale celkovou znalost aplikace. Vyrobit motor se dá celkem jednoduše, ale udělat auto, které vyhraje závod, je práce se spoustou podrobností, které musí zapadnout do sebe,“ přibližuje. Čína podle něj nepředstavuje zásadní ohrožení i proto, že dovoz lahví na delší vzdálenosti není ekonomicky výhodný, závody vyrábí přibližně pro okruh zhruba 500 kilometrů.

Vědci z ČVUT v Alpách testovali robotickou trojkolku, vyjela i černou sjezdovku

Při povlakování se nejdřív vezmou kovové formy, které se musí umýt, očistit, včetně zbavení zbytků vody nebo zkorodovaných oxidů. Umístí se proto do přístroje, kde se začne vytvářet vakuum a zároveň se prostředí zahřívá na více než 350 °C. Do komory se následně pustí argon, který se podobně jako u neonových zářivek zionizuje.

Volné elektrony poté bombardují formy a jemně leptají jejich povrch asi do hloubky 400 atomů, tedy zhruba 40 nm. Poté se do komory přidají kovy, jako je titan, chrom, hliník nebo wolfram, ze kterých se oddělují atomy na povrch formy, kde následně čtyři až pět hodin roste kovový povlak.

Celkově tak jeden cyklus trvá osm až 10 hodin, včetně zahřívání a ochlazování komory. Nejde o jediný projekt, který výzkumná společnost dělá, mimo jiné se zabývá samočistícími povlaky. „Třeba vyčistit lustr v hotelové lobby znamená, že tam dáte na dva dny lešení, což je při běžném provozu těžko proveditelné. Povlak částečně zamezí tomu, aby se tam prach vůbec usadil,“ řekl Daněk.

Uplatnění jeho technologie ale nachází i mimo sklářství, například ve zbrojařském průmyslu, kde se nanopovlaky aplikují na formy při výrobě nábojů. Letos tak firma očekává padesátimilionový obrat, loni a předloni měla tržby kolem 15 milionů korun. „Hezky rosteme,“ pochvaluje si Daněk.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

Český vynález pomůže sklárnám, díky nanopovlaku ušetří miliony

Laboratoř na ČVUT, kde se nanopovlakují sklářské formy (listopad 2025)..Martin...

Nový český vynález má šanci ušetřit průmyslovým sklárnám přes 50 milionů korun ročně. Jde o speciální keramický nanopovlak na formy na sklo, který je nyní v pilotním provozu v kyjovské sklárně...

14. listopadu 2025

Nechte nám korunu. Firmy se eura bojí, víc je pálí obří papírování a drahé energie

Premium
ilustrační snímek

Od nové vlády firmy chtějí především snížit podle nich přebujelé papírování, zajistit levné a spolehlivé zdroje energie nebo zrychlit ospalou výstavbu. Naopak v otázce eura se vyjádřilo kladně jen 26...

14. listopadu 2025

Brusel přehodnocuje dopravu na známé pěší zóně, cyklistům omezí vjezd

Pěší zóna Pietonnier v Bruselu (13. března 2020)

Hlavní město Belgie se rozhodlo omezit jízdu na kolech v pěší zóně Piétonnier. Důvodem jsou stále častější konflikty mezi chodci a cyklisty. V oblasti, která byla slavnostně otevřena v roce 2015,...

13. listopadu 2025

Poškozených rozvodů plynu přibývá. Pozor na rizikové rekonstrukce, varuje distributor

Poškozená plynová přípojka společnosti GasNet (13. listopadu 2025)

GasNet, největší distributor zemního plynu v České republice, upozorňuje stavebníky a majitele nemovitostí na nutnost dodržovat při rekonstrukcích a sanacích domů zásady bezpečné práce. Každoročně...

13. listopadu 2025

Z Paříže do Berlína vyjede nový noční vlakový spoj. Nahradí rakouský Nightjet

Noční vlak European Sleeper, který spojuje Brusel, Amsterdam a Berlín. (23....

Z Paříže do hlavního města Německa bude od března 2026 jezdit nový přímý vlakový spoj. Nizozemský vlakový dopravce European Sleeper to oznámil ve středu. Noční spoj bude jezdit v úterý, čtvrtek a...

13. listopadu 2025  16:15

Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů

Velký vzor. K odkazu prvního československého ministra financí Aloise Rašína...

Česká národní banka (ČNB) poprvé ve své historii nakoupila digitální aktiva. Investice vyšla banku na milion dolarů, v přepočtu necelých 21 milionů korun. Kryptoměny banka nezařadila do svých...

13. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  15:55

Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Red Bull

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...

13. listopadu 2025  12:27,  aktualizováno  14:28

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

13. listopadu 2025  11:10

Penny odešlo ve věku 232 let. Ve Filadelfii skončila ražba nejmenší americké mince

Schránka prázdných mincí čeká na to, až se z nich stanou poslední centy ražené...

Dlouhý úpadek jedné z nejznámějších mincí světa skončil ve středu ve Filadelfii. Tamní mincovna totiž skončila s ražbou amerického jednocentu. Příčinou byla podle ministerstva financí jeho...

13. listopadu 2025  10:55

Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti

Vysíláme
Hosty Kulatého stolu na téma Budoucnost cen energií jsou (zleva) David...

Podle energetických expertů je rozumné využít současné nižší ceny energií a zafixovat si je na delší období – zejména proto, že nový systém emisních povolenek ETS2 může ceny opět zvýšit. U kulatého...

13. listopadu 2025  10:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Brusel připravuje plán nové obchodní dohody s USA, chce zavést systém kvót

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po...

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem...

13. listopadu 2025  10:04

Jak ušetřit na Black Friday 2025 a nenaletět na triky obchodníků

ilustrační snímek

Pátek 28. listopadu 2025 opět přináší největší slevové akce roku. Přestože ale obchody slibují slevy až 80 %, realita na českém trhu je často střízlivější a plná marketingových pastí. Kde hledat ty...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.