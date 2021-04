Řetězce a vysoká DPH šponují ceny zeleniny v obchodech, tvrdí zelináři

DPH je v Česku 15 procent, v jiných evropských státech je podle Hanky nižší. Zelenina se v Česku pěstuje na více než 11 tisíci hektarech, podobně jako loni. Mezi nejoblíbenější druhy patří kromě celoročně pěstovaných skleníkových rajčat a okurek jarní zelenina. Počasí podle Hanky letos zpozdí sklizně zhruba o deset dní. Dodal, že zelináři nemají dostatečné skladovací kapacity, chybí jim zhruba na 100 tisíc tun zeleniny.

Studené počasí, které letos na jaře převládalo, mohlo také některé druhy ovoce a zeleniny poškodit, například meruňky. Na druhou stranu kvůli studené zimě a chladnému jaru má vegetace zpoždění a třeba ovocné stromy jsou většinou ve fázi, kdy jsou schopné mráz přečkat.



„Naštěstí expozice mrazu nebyla tak dlouhá - od tří do pěti hodin. Určitý dopad by to mohlo být do produkce zejména meruněk, které jsou v plném květu,“ řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Studené počasí mohlo ovlivnit také produkci třešní či hrušek, ale je třeba zatím počkat na vyhodnocení. Velkou výhodou je ale to, že byla letos chladná zima a jaro. „Vegetace je zpožděná u peckovin zhruba o tři týdny, u jádrovin o dva týdny, takže jsme ve fázi, kdy jsou ovocné stromy schopny mráz přečkat,“ dodal.

I zelenina bude mít zpožděné termíny sklizní. „Největší zpoždění predikujeme u raných brambor, kde by mohlo dojít k deseti až čtrnáctidennímu zpoždění, pokud se počasí umoudří a teploty začnou odpovídat normálu,“ řekl Petr Hanka.

Doplnil, že je většina porostů zeleniny krytá netkanou textilií, mrazy do třech stupňů pod nulou většinu zeleniny proto nepoškodí, tudíž nečekají škody. „Jedinou výjimkou může být celer, kde hrozí vykvetení,“ dodal. Většina pěstitelů bude podle něj letos zakládat porosty na podobné výměře jako loni, oproti loňsku očekávají mírný nárůst.

Zelenina z dovozu

V současné době je ve skladech zhruba 13 tisíc tun jablek, které dodají ovocnáři na tuzemský trh v horizontu příštích dvou až tří měsíců. Do nové sklizně bude český trh poptávat zhruba 30 tisíc tun konzumních jablek, bude tedy nutné více než polovinu dovézt.

Zásoby naskladněné české zeleniny se tenčí, už jen několik pěstitelů má na skladech českou kořenovou zeleninu a cibuli, většina zeleniny pochází z dovozu. Nabídku celoročně doplňuje domácí produkce skleníkových rajčat, kdy padesáti hektarů produkčních ploch stačí pokrýt kolem 10 procent spotřeby.

Letošní rok vyhlásila Organizace spojených národů Rokem ovoce a zeleniny. Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR a Zelinářskou unií ČR připravili kampaň na podporu tuzemské zeleniny a ovoce.

Půjde o pět druhů ovoce a pět druhů zeleniny, konkrétně o ředkvičky, rané brambory, kořenovou zeleninu, rajčata, listovou zeleninu, jahody, třešně, meruňky, švestky a jablka. V době sklizně těchto plodin budou k dispozici informace o významu těchto potravin. Cílem je zvýšit zájem o tuzemské ovoce a zeleninu a podpořit pěstitele v jejich podnikání.