INDUSTRIAL: Ve středu sklidí, v pátek dodá na pulty. Moravský skleník chrlí miliony bylinek

Tomáš Málek
  12:09
Když klesnou teploty pod bod mrazu, ředitel firmy Bylinky Milan Sedlák musí vytopit skleník o velikosti tří fotbalových hřišť. Linkami kolosu na Znojemsku projde ročně až šest milionů květináčů odkud putují do celého Česka. V nové epizodě podcastu Industrial mluvil Sedlák třeba o tom, proč trápí pažitku mrazem a jak celou výrobu usnadňuje automatizace.

„Je to náročné, ale vytopíme to na požadovaných 16 stupňů. Je to obrovská spotřeba energie, protože v tomhle období je i dlouho tma a musíme hodně svítit. Energetická náročnost se teď projevuje naplno,“ vysvětluje muž, který stojí v čele největšího tuzemského producenta bylinek.

Dlouhodobě je mezi spotřebiteli nejoblíbenější bazalka. V květináčové produkci tvoří až 60 procent celého obratu. Navíc ji zákazníci poptávají během celého roku, proto její prodeje výrazně nekolísají. Naopak jiné bylinky vykazují určitou sezonnost, což platí třeba pro pažitku, která je navíc pěstitelsky poměrně náročná.

Milan Sedlák, ředitel firmy Bylinky s. r. o. (12. ledna 2026)
„Pažitka je cibulovina a nejvíc se jí daří, když přejde mrazem, proto jí simulujeme venkovní podmínky. Potom je silnější a chuťově výraznější. V mrazácích jí napodobujeme nejlepší podmínky, což je pro nás finančně náročné. My ji navíc kupujeme z polní produkce, na podzim se vyorá, do ledna ji šoupneme do mrazáku a potom ji postupně dáváme do květináčů a do skleníku,“ říká Sedlák.

Jako tři fotbalová hřiště. Skleník na Moravě zásobuje Česko bylinkami

Hlavní sezona je pro pěstitele bylinek na jaře, kdy prodají v předvelikonočním období třikrát více rostlin. Naopak nejslabší období je v září a v říjnu, kdy se děti vrací do škol a rodiny šetří. S příchodem zimy se poptávka zase zvedá a v lednu už mají zákazníci různá předsevzetí a nakupují si bylinky, které se pojí se zdravým životním stylem.

Energie z prasečí kejdy

A jak celý pěstitelský proces funguje? Všechny bylinky kromě máty a rozmarýnu pěstují ze semínka. Osivo projde se substrátem secí linkou, potom putuje nasetý substrát do klíčírny, což je tmavá místnost, ve které je stoprocentní vlhkost. Asi po čtyřech dnech zamíří do skleníku.

„Po nějakých sedmi dnech předáváme rostlinku do automatické linky, kde už je zavlažovaná zespoda. Potom už se sama sune skleníkem po automatickém pásu, jede si svou cestou, kde se zavlažuje a hlídáme to. Tím projde až na sklizeň, kde ji naše pracovnice dají do sáčku a odvezou to do expedice, kde bylinka projde balícími stroji,“ popisuje Sedlák.

Znojemská společnost pěstuje bylinky ve skleníku o velikosti tří fotbalových hřišť, což je nesmírně energeticky náročné. Z toho důvodu vzniku Bylinek předcházela úvaha o finančně dostupném zdroji tepelné energie.

„Předchůdci na mé pozici se spojili s jedním z prvních provozovatelů bioplynových stanic v Česku, proto jsou Bylinky v Suchohrdlech u Miroslavi, kde se nachází vepřín s bioplynovou stanicí. To je náš jediný dodavatel energie a my jsme jeho hlavní odběratel. My potřebujeme energii zrovna ve chvíli, kdy je jí na trhu málo a je nejdražší, proto jsme rádi, že máme takového partnera,“ vysvětluje ředitel a dodává, že podobně udržitelný systém funguje také z hlediska spotřeby vody.

Dešťovou vodu tu sbírají ze střechy skleníku do laguny, která má kapacitu dva a půl tisíce kubíků, vodu následně filtrují a používají výhradně k zalévání. Z 90 procent tento zdroj podle Sedláka stačí.

Miliony korun míří do automatizace

Jeden z nejmodernějších skleníků v Evropě vlastní švédská rodinná firma, která provozuje skleníky rovněž ve Švédsku, Polsku, Portugalsku a v Anglii. A nově také farmu v Keni.

Provoz je pouze jednosměnný, protože podstatnou část pracovníků tvoří ženy, které potřebují odpoledne vyzvednout své děti ve školkách a školách. Zároveň ale celou strukturu výroby proměňuje automatizace. Třeba loni koupila firma stroj, který vyrábí válečky obalené papírem a naplněné hlínou, do kterých potom robot na řízkování sází robotickou rukou nejlepší řízky máty.

„Ročně investujeme až 20 milionů korun do automatizace a obrat dnes máme 300 milionů korun. Když jsem do firmy nastoupil, měli jsme obrat sto milionů při 52 lidech a dnes je to trojnásobek při 60 lidech. Efektivita šla raketově nahoru, protože hodně toho převzali roboti,“ pochvaluje si Sedlák automatizaci v celém výrobním procesu.

Vstoupit do diskuse

26. ledna 2026  12:19

