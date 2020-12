PES by měl rozhodovat i o lyžování. Vládu čeká debata o skiareálech

14:53

K otevření zimních středisek by se vláda měla vrátit v pondělí. Pravidla pro zimní střediska by bylo dobré doplnit do protiepidemického systému PES, je to ale v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Na tiskové konferenci pořádané spolu s Horskou službou ČR to ve čtvrtek řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).