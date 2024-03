Platba kartou na horách není standard. Parkoviště i restaurace chtějí hotovost

V případě nepřijímání bezhotovostních plateb v českých lyžařských střediscích by nemalá část zákazníků odešla rovnou ke konkurenci (17 %), přes dvacet procent návštěvníků v daném podniku zůstane, ale utratí méně. Šest procent už by se do takového podniku nevrátilo. „Restauratér nepřijímáním karet finančně tratí. Lidé utratí méně, nebo jdou jinam, pokud je kam,“ shrnuje Petr Polák, manažer společnosti VISA.

Podle zjištění MF DNES některé skiareály sice zavedly platební terminály ve všech stáncích, kioscích a pokladnách, přesto ale leckdy otevřeně přiznávají, že chtějí raději hotovost. Centrum Bílá v Beskydech vybízí k hotovostním platbám návštěvníky na cedulkách. Prosíme, pokud to jde, plaťte v hotovosti a ideálně v drobných – máme jich málo a špatně se nám na velké bankovky vrací zpět, stojí na jedné z nich.

Situace se ale různí areál od areálu a služba od služby. Areál Telnice v Krušných horách sice pro koupi skipasů karty přijímá, ale jednotlivé jízdy chce hradit jen hotově, ukázala dále reportáž MF DNES.

Cedulky s nápisem „Pouze hotovost“ se v Česku začaly objevovat loni, po skončení elektronické evidence tržeb. Problém s placením kartou byl například na filmovém festivalu v Karlových Varech či na řadě hudebních festivalů.

Obchodníci, kteří karty nepřijímají, argumentují často tím, že nechtějí platit poplatky z přijatých transakcí. Ty se stanovují velmi individuálně, obecně platí, že čím menší obchodník, tím vyšší má poplatky. Navíc obchodníci také hradí fixní poplatek za terminál. Ten se pohybuje v řádu sto korun, řada platebních společností jej alespoň na určitou dobu poskytne podnikateli zdarma.

Dalším argumentem podnikatelů je, že musí v hotovosti vyplácet své dodavatele. Zároveň starší průzkum společnosti VISA ukázal, že v době po skončení EET vzrostl podíl šedé ekonomiky. „Vidíme, že šedá ekonomika v minulých letech tradičně klesala. Se zrušením EET ale mírně rostla. Je vidět, že část obchodníků situace využila,“ uvedl Polák.

Od nového roku je v Česku podle Asociace horských středisek v provozu celkem 523 lanovek či vleků. Více než polovina lyžařů (56,5 %) na českých horách za jeden den utratí v rozmezí jednoho až tří tisíc na osobu. Denní rozpočet nad tři tisíce je pak ochotna utratit téměř jedna pětina dotázaných. Téměř sedmdesát procent všech respondentů by přitom tuto sumu na českých horách nejraději utratilo bezhotovostní formou placení.

Lidé kartou platit chtějí

O průzkumu Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v lednu a únoru 2024 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18 až 65 let o celkové velikosti 662 respondentů.

Průzkum zadaly společnosti VISA a KB SmartPay.

„Rodina, která se do hor vypraví, těžko odhaduje, kolik je den bude stát. Řada skiareálů na webu nemá aktuální ceny. Také neví, kde a za kolik se bude stravovat,“ dodal Petr Polák, manažer společnosti VISA.

Průzkum, který karetní společnost VISA realizovala, ukázal, že platit kartou chce 75 procent lyžařů, 63 procent lidí na horách platí nejčastěji kartou v restauracích a ve stáncích s občerstvením. „Je zajímavé, že i v těch největších střediscích má lyžař sice skvělý zážitek při nákupu skipasů, ale pak popojde dál, navštíví restauraci, a tam už kartou nezaplatí,“ vysvětluje Polák.

Většina lidí chce podle průzkumu platit kartou v restauraci (63 %), následuje ubytování (60 %) a skipasy (51%). Nejčastěji podle respondentů není možné platit kartou za parkování (43 %), v restauracích (35 procent) a půjčení vybavení (22 %).