Většina skiareálů už sezonu vzdala, část nemusí do příští sezony přežít

17:27

Většina lyžařských areálů letošní sezonu vzdává, uvedla Asociace horských středisek. I kdyby mohla střediska ještě otevřít, nevyplatilo by se jim to. Letošní sezona byla na sníh příznivá, patřila by k vydařenějším. Ztráty lze nyní jen odhadovat, uvedl ředitel asociace Libor Knot.