Cizince v Praze oškube každá pátá večerka, tvrdí studie zveřejněná v USA

6:00 , aktualizováno 6:00

Dvacet jedna procent prodejen s potravinami v Praze neváhá ‚natáhnout‘ cizince při placení za občerstvení. Vyplývá to z rozsáhlé studie pěti českých ekonomů zveřejněné v americkém žurnálu Journal of Behavioral and Experimental Economics. Nejde pouze o teorii. Autoři si nelichotivý stav ověřili v praxi. Figuranti navštívili stovky obchodů.