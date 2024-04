Provozovatel obchodu Síťovka dává slevy úředníkům. Zároveň od nich bere dotace

Prodejnu provozuje soukromá firma Sohors v prostorách Státního zemědělského intervenčního fondu. Zástupce firmy Luboš Vaněček odmítl cokoliv ohledně obchodu komentovat. Slíbil sice, že se ozve někdo z firmy, kdo má projekt na starosti, ale dosud se tak nestalo.

„Je sice normální, že různé obchody mají systémy karet a slev, ale jsou to komerční obchody. Jestliže to má být obchod, na kterém se ministerstvo snaží demonstrovat spektrum nabídky regionálních produktů, tak tam podobné slevové akce nemají co dělat,“ řekl MF DNES agrární analytik Petr Havel.

„Pochybuji, že zrovna úředníci SZIF jsou na tom finančně tak strašně, že by na tom měli mít výhodu. Pokud by tam měla být nějaká výhoda, tak třeba pro zemědělce. Ale takhle je to hloupost a degraduje to celý úmysl,“ dodal analytik.

O tom, kolik lidí reálně slevy využívá, nemá fond údaje. „O výši tržeb soukromého provozovatele obchodu Naše síťovka nemá fond přehled. Sleva pro zaměstnance SZIF a ministerstva zemědělství je dobrovolný bonus ze strany provozovatele prodejny. Stejně tak výše tržeb je soukromá záležitost pana provozovatele,“ sdělila MF DNES mluvčí fondu Eva Češpiva.

Právníci oslovení MF DNES na slevách pro úředníky nic nezákonného neshledávají. Podle nich se dají vnímat jako zaměstnanecký benefit. A to i když firma Sohors přijímá zemědělské dotace – předloni šlo podle dat SZIF o zhruba 17 milionů korun – a státní zaměstnanci nesmějí přijímat dary, jejichž hodnota přesahuje 300 Kč, případně o nich musejí informovat své nadřízené.

Naše síťovka nabízí zboží oceněné státními značkami Klasa či Regionální potravina a biopotraviny. Výborný při otevírání obchodu dodal, že výše marží by v obchodě měla být kolem 35 procent.