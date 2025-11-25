SIPO funguje jako centrální správce plateb. Místo správy deseti inkas u dodavatelů služeb stačí jeden měsíční doklad, který se uhradí jedinou platbou. To sice šetří práci milionům uživatelů, ale na rozdíl od moderních bankovních řešení je tato služba zpoplatněna a její cena poroste.
Výhoda: Hlavní přínos služby SIPO spočívá v jednoduchosti a centralizaci. Plátce obdrží měsíční přehled, kde přesně vidí, kolik a jakým subjektům platí. Odpadá tak starost s nastavováním a hlídáním jednotlivých trvalých příkazů. Navíc nevyžaduje chytrý telefon ani internetové bankovnictví.
Nevýhoda: Služba je zpoplatněna. Například inkaso z bankovního účtu s dokladem poslaným e-mailem stojí pět korun měsíčně, jednorázový příkaz dokonce 18 Kč. S rostoucí popularitou bezplatných bankovních nástrojů se tak výhody SIPO z hlediska ceny stírají. Navíc se od 1. ledna 2026 očekává další navýšení ceny služby o 21% DPH.
|Kritérium
|SIPO (Česká pošta)
|Inkaso z účtu (banka)
|Základní princip
|Jedna souhrnná platba za vše
|Klient sám nastaví částku
|Měsíční poplatek
|5 až 18 Kč (dle typu úhrady)
|Obvykle zdarma
|Potvrzení
|Jeden papírový/elektronický doklad
|Viditelné pouze na bankovním výpisu
|Cílová skupina
|Senioři, domácnosti s mnoha službami.
|Aktivní uživatelé online bankovnictví.
Proč SIPO využívají senioři? Chtějí papírový doklad
Zásadním důvodem, proč je SIPO stále oblíbené u starší generace, je psychologický aspekt a dostupnost.
- Potřeba dokladu a jistoty: Mnoho seniorů není zvyklých kontrolovat bankovní účet přes internet. Doručený papírový doklad SIPO, ať už poštou, nebo elektronicky, slouží jako hmatatelné a důvěryhodné potvrzení, že měsíční platby odešly. Tento pocit kontroly a jistoty je pro ně neocenitelný.
- Možnost platby hotově: SIPO umožňuje úhradu hotovostí na poště. To je hlavní výhoda pro ty, kteří nevlastní bankovní účet nebo preferují hotovostní transakce.
- Jednoduchost a tradice: SIPO je dlouhodobě zavedená a známá služba. Pro generaci, která byla zvyklá platit složenkami, představuje SIPO nejpohodlnější a nejpřehlednější řešení bez nutnosti adaptace na moderní digitální technologie.
- Řešení pro ty, co nechtějí být online: Je to možná k nevíře, ale stále je spousta lidí, kteří nemají nebo nechtějí mobilní telefon. A bez toho se do internetového bankovnictví přihlásit nedá. SIPO je pro ně dostupný způsob, jak z banky platit každý měsíc, aniž by se do účtu museli přihlásit.
SIPO a koncesionářské poplatky za ČT a ČRo
Služba SIPO hraje významnou roli při platbě koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Pokud domácnost hradí poplatky za vysílání přes SIPO, pošta zajišťuje technickou stránku inkasa a poplatek se na SIPO dává automaticky (pokud je domácnost poplatníkem).
Velkou výhodou je, že uživatelé SIPO se nemusejí starat o změnu výše poplatku. Například při navýšení sazby od 1. května 2025 (rozhlas ze 45 Kč na 55 Kč, televize ze 135 Kč na 150 Kč), se tato změna do SIPO promítla automaticky bez nutnosti zásahu plátce.
Platba koncesionářských poplatků prostřednictvím SIPO probíhá vždy měsíčně. Uživatelé by si měli pohlídat pouze jednu věc: pokud platí SIPO inkasem z účtu, je nutné mít nastaven dostatečný limit. Při automatickém navýšení poplatků mohlo dojít k překročení starého limitu, což by mohlo vést k neprovedení platby.
SIPO je tak stále funkční a legitimní služba, která sice pro aktivního uživatele bankovních aplikací ztrácí na významu, ale pro miliony lidí, kteří hledají jednoduchost, jistotu a hmatatelný důkaz o platbách, zůstává jedničkou.