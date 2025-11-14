Přes SIPO se platí různé pravidelné platby, nejčastěji například rozhlasové a televizní poplatky, kabelovka, předplatné novin a časopisů, daň z nemovitosti. Lze takto ale platit i nájem, elektřinu, plyn, vodu či životní pojištění a platby na stavební spoření. SIPO v Česku využívají zhruba tři miliony lidí. Výhodou SIPO, což je zkratka slov Sdružené inkasní platby obyvatelstva, je to, že na pravidelné placení nemusíte myslet a nemusíte se o nic starat. Tedy skoro.
SIPO lidé používají ze zvyku. Výhodné to ale není
Od příštího roku se poplatek za SIPO zvýší, jak oznámila Česká pošta, která ho zajišťuje. Důvod neleží tentokrát na straně pošty, ale v zákoně. Od 1. ledna 2026 totiž nabývá účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, podle které se SIPO bude nově danit daní z přidané hodnoty. Tím se navýší cena za SIPO o 21 procent. Kolik korun to konkrétně bude?
SIPO zdraží. O kolik se co zvýší
Platba SIPO přímo na poštovní přepážce v hotovosti tak od ledna 2026 podraží ze současných 28 korun na 34 korun, tedy o 6 Kč. Lidé, kteří mají zákaznickou kartu a dosud platili 22 korun, budou muset z peněženky vytáhnout o 5 korun více, čili 27 korun. Zvýší se i platby lidí, kteří SIPO platí bezhotovostně inkasem z účtu a nechávají si posílat pouze e-mailové potvrzení o proběhlé platbě. Tato možnost je nejlevnější, zákazníci za ni nově zaplatí sedm korun místo pěti.
Částka za SIPO se mění nejen pro lidi, kteří ho používají k placení pravidelných plateb, ale i pro druhou stranu – tedy pro instituce, kterým peníze chodí. Příjemcům plateb se ceny navyšují také o 21 procent.
|SLUŽBA
|CENA V KČ
|Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|34
|Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti) se zákaznickou kartou
|27
|Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|39
|Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|22
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně poštou
|22
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně e-mailem
|7
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby
|7
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu
|22
|Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
|měsíčního
|13
|čtvrtletního
|19
|pololetního
|31
|ročního
|61
|Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou
|22
Co si musíte zařídit?
Při platbě SIPO přímo na pobočce pošty počítejte s tím, že od vás úředníci budou chtít o pár korun více. U inkasní bezhotovostní platby z účtu probíhá vše automaticky, problémem může být nedostatek peněz na účtě nebo příliš nízký nastavený inkasní limit.
Pokud ho máte nastavený tak, že jen lehce převyšuje výši pravidelné platby SIPO, raději si ho zkontrolujte. Nezapomeňte na to, že letos už se měnila výše koncesionářských poplatků, tedy poplatků za rozhlas a televizi, takže limit, který jste ještě začátkem roku považovali za dostatečný, může teď už být využitý „na doraz“. Na neodeslání platby SIPO kvůli překročení inkasního limitu vás sice pošta upozorní, ale nebude to zadarmo: bude to stát 22 korun.