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Demografický náraz přijde, i když se o něm politikům nebude chtít mluvit. Takové varování přinesli do Rozstřelu ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod. Ubývající počet pracujících podle nich ohrozí schopnost státu financovat důchody, zdravotnictví i péči o seniory. Jejich návrhy proto spojují delší pracovní život s podporou rodičů a změnami ve vzdělávání.
„Demografický trend je dlouhý, pomalý, to znamená, že ho můžeme nějakou chvíli ignorovat, ale matematika je brutální,“ upozornil Singer. Ani náhlý vzestup porodnosti by nepřinesl rychlou úlevu. Dnešní novorozenci totiž začnou pracovat až za více než dvacet let.
Rod připomněl, že česká ekonomika dlouho těžila z vysokého podílu ekonomicky aktivních obyvatel. S jejich úbytkem bude stále obtížnější udržet standard veřejných služeb. „Pokud má ekonomika udržet standardy veřejných statků, důchodů, zdravotnictví a dalších důležitých sektorů, na které jsme zvyklí, budeme muset udělat nějaké reformy,“ řekl.
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Delší práce vyžaduje lepší zdraví
Jedním z nejvýraznějších návrhů je postupné zvýšení důchodového věku až na 73 let. Rod tento horizont zasadil do let 2065 až 2070. Zdůraznil, že změna musí přicházet s předstihem a postupovat po měsících, aby lidé měli možnost se připravit.
Zásadní podmínkou je podle obou ekonomů lepší zdravotní stav populace. Nestačí, aby lidé déle žili. Musí také déle zůstat schopní pracovat.
„Naší největší společenskou výzvou je zachytit dnešní třicátníky, čtyřicátníky a relativně levným screeningem i dnešní padesátníky,“ uvedl Rod. Prevence má oddálit nástup nemocí. Singer doplnil, že práci zároveň usnadňuje technologický pokrok. Cílem je podle něj zachovat poměr mezi lety v zaměstnání a dobou strávenou v penzi.
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Rodičům 800 tisíc za dva roky
Podpora rodin by se podle představených návrhů výrazně soustředila do prvních dvou let života dítěte. Pečující rodič by dostával 400 tisíc korun ročně, tedy celkem 800 tisíc. Důležité je podle Roda zajistit rodiči vlastní, relativně slušný příjem.
Právě narození prvního dítěte podle něj představuje zásadní zlom ve výdělcích žen. Podpora má zmírnit jejich finanční závislost na partnerovi. Navázat na ni musí dostupné jesle, školky a lepší možnosti sladit práci s péčí.
Rod přitom odmítl pohlížet na matky jen jako na pracovní sílu, kterou ekonomika potřebuje rychle zpět. Smyslem je umožnit ženám rozvíjet kariéru a současně mít tolik dětí, kolik si přejí.
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Vyšší daně pro bezdětné
Singer připustil také úvahu o vyšším zdanění lidí bez dětí. „Uvažuje se i o zvážení toho, že bezdětní by prostě měli vyšší daně,“ uvedl. Sám očekává vlnu nesouhlasu. Na otázku, jak přistupovat k ženám, které děti mít nemohou, odpověděl, že takové situace lze zohlednit výjimkami.
Další návrh počítá s nulovou daní z příjmů pro rodiče se třemi a více dětmi. Úleva by ale měla příjmové omezení: Rod v debatě zmínil vazbu na dvojnásobek průměrné mzdy. Nešlo by tedy o neomezené osvobození jakkoli vysokých výdělků.
„Návrh motivuje pracující lidi, aby měli děti, a motivuje ty, kteří měli děti, aby pracovali, protože z toho mají nižší daň,“ popsal Rod zamýšlený účinek.
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Osmiletá základka a dřívější samostatnost
Do návrhů patří i zkrácení základní školy na osm let a dva povinné roky mateřské školy. Část přípravy ve čtení, psaní a počítání by se přesunula do předškolního vzdělávání. Vedle úspor má změna mladým lidem umožnit dříve začít pracovat a osamostatnit se.
Singer popsal pět životních kroků: dokončit vzdělání, získat práci, odstěhovat se od rodičů, najít partnera a mít dítě. Jejich odsouvání podle něj zkracuje čas pro založení rodiny. „Zúžil se prostor. To je základní problém,“ shrnul.
Pomoci mají také profesně zaměřené bakalářské obory a pružnější studium, které půjde snáze kombinovat s rodičovstvím.
Samotné peníze však podle ekonomů obrat nezajistí. Rod upozornil, že finanční pobídky často využijí především lidé, kteří už děti plánují. Vedle podpory je proto třeba odstraňovat praktické překážky rodičovství. Singer zdůraznil i společenský přístup: založení rodiny podle něj nemá být projektem, pro který musí být všechno dokonale připravené. „Dítě je v první řadě radost,“ řekl