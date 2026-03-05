Předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR se stal advokát Šimon Toman

Autor: ,
  21:53
Předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR se stal advokát Šimon Toman. Členy sdružení je několik desítek zdravotnických zařízení především z velkých zdravotnických skupin, jako jsou Agel, Akeso, Group Mediterra nebo Penta Hospitals.

Šimon Toman byl zvolen předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR (SSN ČR). | foto: AK Chrenek, Toman, Kotrba

Šimon Toman je také prezidentem Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb, která vznikla loni na podzim a jejíž členové se se sdružením částečně překrývají.

„Soukromí poskytovatelé zdravotních služeb mají v systému zdravotnictví nezastupitelnou roli. Zejména v době, kdy bude vlivem rostoucích nákladů stále větší tlak na efektivitu a využívání moderních způsobů poskytování zdravotních služeb, jako jsou telemedicína, jednodenní chirurgie nebo domácí péče,“ uvedl v tiskové zprávě.

Organizací sdružujících nemocnice je v Česku několik. Asociace českých a moravských nemocnic sdružuje zejména krajské, městské a další menší zařízení, jejím předsedou je ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš. Velké fakultní nemocnice sdružuje Asociace nemocnic ČR. V jejím čele po odchodu Davidla Feltla z čela Všeobecné fakultní nemocnice v Praze stojí šéf Fakultní nemocnice Hradec Králové a bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny Aleš Herman.

Sdružení zastupující nemocnice hrají zásadní roli při vyjednání o rozdělování peněz z veřejného zdravotního pojištění. V letošním roce celý systém hospodaří s téměř 563 miliardami korun, nemocnice z nich dlouhodobě čerpají zhruba polovinu. V dohodovacím řízení, kdy se rozdělují úhrady na následující rok, často právě tato sdružení zastupují na základě plných mocí poskytovatele nemocniční péče.

Vstoupit do diskuse

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR se stal advokát Šimon Toman

Šimon Toman byl zvolen předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR (SSN ČR).

Předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR se stal advokát Šimon Toman. Členy sdružení je několik desítek zdravotnických zařízení především z velkých zdravotnických skupin, jako jsou Agel, Akeso,...

5. března 2026  21:53

Skupina 24 států USA žaluje Trumpa, chce soudní cestou zablokovat jeho nové clo

Prezident Donald Trump hovoří v Bílém domě ve Washingtonu. (4. března 2026)

Skupina 24 států USA se rozhodla zažalovat administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nového globálního cla stanoveného na deset procent. Požaduje, aby soud clo zablokoval a...

5. března 2026  19:22,  aktualizováno  20:26

Ceny letenek z Jordánska kvůli konfliktu vzrostly více než desetinásobně

ilustrační snímek

Letenky z Blízkého východu do Prahy jsou nyní několikanásobně dražší než před začátkem současného vojenského konfliktu. Letadla musí kvůli uzavřeným vzdušným prostorům létat po delších trasách....

5. března 2026  19:21

Rada přiznala milionový zlatý padák exšéfovi Správy železnic

Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda v diskusním pořadu Rozstřel (14. listopadu...

Čtvrtroční odstupné dnes přiznala správní rada bývalému řediteli Správy železnic Jiřímu Svobodovi, kterému vloni v listopadu objevili kriminalisté z centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) doma...

5. března 2026  18:54

Cestující natočil noční můru leteckých pasažérů. Evakuaci brzdil muž s kufrem

Cestující při evakuaci letadla skákali i s kufry, zpomalili výstup a ohrozili...

Nouzová evakuace má jediný cíl: dostat všechny z paluby letadla ven co nejrychleji. Když se ale Boeing 787-9 Dreamliner společnosti United Airlines vracel na letiště v Los Angeles kvůli problému s...

5. března 2026  18:07

Zdražování pohonných hmot bude pokračovat. Výrazněji u nafty, očekávají analytici

Emisní norma Euro 1 znamenala přechod na bezolovnatý benzin a všeobecné...

Prudké zdražování pohonných hmot v Česku má podle analytiků pokračovat i v příštích dnech. Cena litru benzinu či nafty může v následujícím týdnu stoupnout o další jednotky korun. Výraznější...

5. března 2026

Evropa pozastavila ratifikaci obchodní dohody s USA. Chce jasné záruky

Evropský parlament sídlí v Bruselu v komplexu budov, které se nachází v tzv....

Evropský parlament zatím odmítá ratifikovat obchodní dohodu se Spojenými státy. Důvodem je nedávné rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, podle něhož prezident Trump při zavádění cel překročil své...

5. března 2026  16:21

Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu

Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví byly hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Zástupci vlády, Prahy, bank i developerů...

5. března 2026,  aktualizováno  15:10

Ruská vláda rozhodne o okamžitém zastavení toku plynu do Evropy. Zasedne již brzy

Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu (3. března 2026)

Ruská vláda brzy zasedne, aby projednala ukončení dodávek plynu do Evropy, uvedl podle agentury Reuters ruský vicepremiér Alexander Novak. Okamžitým ukončením dodávek pohrozil ve středu ruský...

5. března 2026  14:47

Tisíce pasažérů stále zůstávají na letištích, akcie aerolinek pomalu ožívají

Muž pracuje vedle zaparkovaného letadla společnosti Emirates na mezinárodním...

Počet letů zrušených od začátku útoků na Íránu už přesáhl 23 tisíc. Tisíce cestujících zůstaly uvězněné na Blízkém východě a aerolinky řeší rostoucí náklady i komplikované přesměrování tras. Jejich...

5. března 2026  14:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v České republice po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,1 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před...

5. března 2026  12:34

Přísnější dohled nad Správou železnic. Velké zakázky neprojdou bez souhlasu rady

Dva železniční jeřáby a obojživelný kolejový vůz s hydraulickými podvozky...

Nový kabinet chystá přísnější dohled nad vynakládáním peněz v tendrech Správy železnic. Nově by management tuzemského správce tratí mohl samostatně podepisovat zakázky pouze do 200 milionů korun. K...

5. března 2026  11:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.