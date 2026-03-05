Šimon Toman je také prezidentem Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb, která vznikla loni na podzim a jejíž členové se se sdružením částečně překrývají.
„Soukromí poskytovatelé zdravotních služeb mají v systému zdravotnictví nezastupitelnou roli. Zejména v době, kdy bude vlivem rostoucích nákladů stále větší tlak na efektivitu a využívání moderních způsobů poskytování zdravotních služeb, jako jsou telemedicína, jednodenní chirurgie nebo domácí péče,“ uvedl v tiskové zprávě.
Organizací sdružujících nemocnice je v Česku několik. Asociace českých a moravských nemocnic sdružuje zejména krajské, městské a další menší zařízení, jejím předsedou je ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš. Velké fakultní nemocnice sdružuje Asociace nemocnic ČR. V jejím čele po odchodu Davidla Feltla z čela Všeobecné fakultní nemocnice v Praze stojí šéf Fakultní nemocnice Hradec Králové a bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny Aleš Herman.
Sdružení zastupující nemocnice hrají zásadní roli při vyjednání o rozdělování peněz z veřejného zdravotního pojištění. V letošním roce celý systém hospodaří s téměř 563 miliardami korun, nemocnice z nich dlouhodobě čerpají zhruba polovinu. V dohodovacím řízení, kdy se rozdělují úhrady na následující rok, často právě tato sdružení zastupují na základě plných mocí poskytovatele nemocniční péče.