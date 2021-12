Pražské kluby a bary se Silvestrem počítají. Ztráty si už nemohou dovolit

Současná protiepidemická opatření podnikům zaměřeným na noční život prakticky znemožňují provoz, vláda dovoluje jejich fungování jen do 22:00. Toto omezení by mělo skončit s nouzovým stavem 25. prosince.

Nová vláda premiéra Petra Fialy v pátek rozhodla, že poslance o prodloužení nouzového stavu nebude žádat. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyzval lidi i podnikatele, aby neplánovali silvestrovské večírky. Mohli by tak podle něj způsobit zhroucení nemocnic. Zároveň ale uvedl, že nechce jít cestou příkazů a zákazů, prostor chce dát osobní odpovědnosti.

Silvestrovskou akci plánuje například Ai Lounge & Bar. „Bohužel kvůli nedostatečné podpoře máme velké dluhy, takže nemáme na výběr. Jestli chceme přežít, tak musíme,“ uvedl za podnik Martin Janota.

Silvestrovskou a novoroční party chystá také pražský klub Goldfingers. Celé odvětví ukončení nouzového stavu podle majitele Goldfingers Tomáše Ptáčka uvítalo. Komunikaci vlády považuje za „farizejskou“. Na jedné straně podle něj stojí dodržení předvolebních slibů, na druhé straně přesunutí odpovědnosti na provozovatele a občany.

„Přeci nikdo nemůže očekávat že lidi po měsíci budou sedět doma a dívat se na televizi a provozovatelé, kteří v mnoha případech jsou na pokraji své existence řeknou hostům: ‚Přátelé je 22:30, měli by jste radši jít domů, sice by vaše peníze možná zachránili mé podnikání, ale čert to vem, vláda mě jistě zachrání‘,“ řekl. Doplnil, že loni a letos museli mít 300 dnů zavřeno, i v případě dalších omezení se s nimi budou „prát“ jako dosud.

Chystáte se silvestrovský večírek do baru či klubu? Ano 12 Ne 45

Akci na poslední den roku připravuje také Hoffa Bar, uvedl za podnik Petr Kolář. Něco povolit se slovy „ale nedělejte to“ považuje při nejmenším za úsměvné.

Další lockdown jedině s kompenzacemi

Společnost se v pohledu na řešení pandemie podle spolumajitele barů Vinograf Jana Horešovského dělí podle toho, zda je správná taktika důvěry ve svobodné a odpovědné chování každého, nebo zda je nutné lidem nařizovat, jak se mají chovat. Jednání nové vlády podle něj zatím nasvědčuje, že chce postupovat cestou důvěry.

„Vinograf z tohoto vývoje má radost, protože jeho hosté vždy projevovali vysokou míru odpovědnosti a naše zkušenost je v tomto dobrá. Je ale jistě možné, že nová varianta viru omikron přinutí vládu k razantnějším krokům. V takovém případě bude ale nutné řešit seriózně i kompenzace podnikatelům, a to bez lhaní a marketingových kliček, ke kterým se zhusta uchylovala vláda Andreje Babiše,“ dodal.

Válek by podle ministra vnitra Víta Rakušana měl ve středu přinést na vládu konkrétní sadu protiepidemických opatření, která budou platit do konce letošního roku.

Denní přírůstky