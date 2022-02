Kde nejdéle postojíte v koloně. Silnice a dálnice narážejí na své limity

Ranní cesta do Prahy ze 14 kilometrů vzdálených Říčan trvající i přes hodinu. To je kvůli ucpaným silnicím realita, kterou řada lidí zažívá pravidelně. Středočeské městečko v sousedství Prahy je tak alespoň během ranní a odpolední dopravní špičky jedno z mála, kde je cesta vlakem do metropole mnohem rychlejší než autem. Tedy alespoň za předpokladu, že vlaky nezastaví například porucha trolejí.