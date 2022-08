Energetická pomoc by letos mohla být až pět tisíc korun, řekl Síkela

„V tom optimálním případě se ta domácnost dostane až na 17 500 korun pomoci od státu, s tím, že v takovém případě až 5 000 korun té pomoci dostane ještě v tomto roce,“ řekl Síkela ČT.

Stále však není jasné, podle čeho a jak se určí konečná částka pro jednotlivé typy domácností v bytech, domech či připojených na centrální teplo. Vláda se stále odvolává na zveřejnění příslušného nařízení, které by mělo vše přesně stanovit. Světlo světa by podle posledních informací mělo spatřit v srpnu.

Jisté však už je, že pomoc bude rozdělená na dvě částky. Vláda to tak chce kvůli rozložení dopadů do dvou rozpočtů - toho letošního a toho na rok 2023. „Všechny částky, tak jak byly avizovány, vyplaceny budou. Jediné, co jsme udělali, je, že jsme potřebné prostředky rozdělili do příslušných rozpočtů. Asi čtvrtinu z celkových 66 miliard jsme alokovali na tento rok a zbytek na ten příští,“ řekl Síkela TV Nova.

Pomoc by měla domácnostem dorazit ve formě slevy, kterou jim dodavatelé energií mají promítnout do záloh, ideálně ještě před začátkem topné sezony.