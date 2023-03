Ministr Síkela zhodnotí, jak je na tom Česko po zimě se zásobami plynu

Příznivý průběh zimy znamená, že Česko vstupuje do prvních jarních dní s dostatečnými zásobami plynu. Nenaplnila se skeptická očekávání a před další topnou sezonou by se mělo podařit dostat do zásobníků dostatečné množství klíčové suroviny. Uplynulou zimu zhodnotí ministr průmyslu Jozef Síkela na tiskové konferenci, kterou můžete sledovat od 8.30 na iDNES.cz