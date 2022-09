Máme konkrétní návrhy, jak zastropovat ceny koncovým zákazníkům, říká Síkela

Ministr také uvedl, že velký potenciál, jak ušetřit na energiích je u domácností. „Největší část energií se spotřebuje uvnitř budov, jde o 40 procent celkové množství energie. Většina z toho jde na domácnosti, jen ve dvou zemích Evropy se na vytápění domácností využívá více než v Česku. Ve vytápění budov je proto ohromný potenciál, jak ušetřit. Pokud to využijeme, můžeme výrazně snížit závislost na plynu z Ruska,“ upozornil.

Dále ubezpečil, že na letošní zimu má Česká republika ve svých zásobnících plynu dostatek. Otázkou ale je cena, která je a zřejmě i bude dost kolísavá. „V rámci naší snahy snížit závislost na plynu bylo nejnaléhavější zajistit dost plynu před zimou. To se povedlo, nyní máme v zásobnících o 800 milionů kubíků víc, než jsme měli loni. „Ve čtvrtek jedeme s premiérem Fialou do Holandska, kde otevřeme nový LNG terminál, což pomůže snížit závislost až o třetinu,“ vyčíslil Síkela.

„Letošní zim je pouze začátkem, záleží na každém z nás, zda energie ušetří, na každém takto cíleném projektu, na každém novém domě. Ministerstvo se ale bude snažit s těmito projekty pomoci,“ doplnil.

Jsme v energetické válce

Zastavení dodávek z plynovodu Nord Stream 1 Síkela očekával. „Je to součást energetické války, v níž jsme. Stalo se to, co jsme čekali, ohrožuje soc. jistoty. Rozhodující bitva se rozjede tuhle zimu. Udělali jsme maximum pro to, abychom se na to připravili. Vysoké ceny ale skončí až tehdy, kdy Evropa najde cestu, jak se od plynu odpoutat.“

„Zvládneme i příští zimu, do dvou let se ceny stabilizují, protože plynu je ve světě dost,“ říká ministr.

Co se týká cen plynu zmínil Síkela dvě možnosti. První je oddělit cenu plynu od elektřiny. „Tento koncept je ale problematický, může vést k vyšší spotřebě plynu, kterého ale může být v zimě jistý nedostatek.“

„Komise navrhuje, abychom se bavili spíše o zastropování cen všech typů elektřiny kromě té plynové. Vyjednáváme s Komisí a během zítřka předložíme souhrn. Budeme jednat dále. Jsem přesvědčen o tom, že Komise i státy přijdou s řešením, jak trhy uklidnit,“ věří Síkela.

„Pro nás jsou jednání jen o tom, jestli ceny stabilizujeme lokálně nebo celoevropsky. Připravují se opatření na zajištění stability cen energií v ČR pro všechny konečné uživatelé, včetně firem. Jednání jsou velmi pokročilá. V tuto chvíli řešíme jen detaily.

Na státním obchodníkovi panuje shoda

„Shodli jsme se, že v době, kdy veřejný sektor poté, co 15 let fungoval na stabilním trhu, tak nyní není schopen si energie sám zajistit. Nejrychlejší cestou ke zprostředkování je zřízení státního obchodníka,“ míní Síkela.

„Chceme sahat do trhu omezeně, aktivujeme tento koncept jen v moment, kdy půjde o nákup energií pro veřejný sektor. Je tu shoda, subjekt vznikne. Nyní řešíme jeho právní formu. Může to být organizační jednotka státu, ale i právnická osoba. Prvním úkolem bude obstarat energie pro veřejný sektor za přijatelné ceny,“ uzavírá.