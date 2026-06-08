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Naše vodárenská strategie posílí region, za který neseme odpovědnost

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Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Severočeská vodárenská společnost (SVS) má pro letošek i další roky ambiciózní plány. Při jejich realizaci se ale může opřít o Strategii 2030+, expertní znalosti i finanční plán, což zaručuje, že obyvatelé severních Čech budou mít garantované kvalitní vodárenské služby. Detaily přibližuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.
Severočeská vodárenská společnost hledá cestu k udržitelnému hospodaření s vodou

Severočeská vodárenská společnost hledá cestu k udržitelnému hospodaření s vodou | foto: Severočeská vodárenská společnost

Generální ředitel SVS Bronislav Špičák
Vodojem Hříškov
Úpravna vody Meziboří
Úpravna vody Holedeč
9 fotografií

Co se aktuálně odehrává ve vodárenském světě v severních Čechách?
To hlavní je, že lidem teče z kohoutků pitná voda a poté odtéká kanalizací. Zdánlivě jednoduché, ale je za tím hodně práce všech našich zaměstnanců. Pitnou vodu musíme vyrobit, dopravit zákazníkům, poté odvést do čistíren a čistou vrátit zpět do přírody. Ty procesy nejsou moc vidět, ale to se odehrává v režimu 24/7. A není to jen o provozu a zákaznických službách, ale souvisí s tím i péče o obnovu majetku, aby sloužil i budoucím generacím. Už se nám rozjela stavební sezona, takže jsme a budeme hodně vidět v ulicích při rekonstrukcích vodovodů a kanalizací. Což nemusí být vždy pozitivně kvitováno, neboť to s sebou přináší větší či menší dopravní omezení, ale jak se říká, musíme to opravit.

Stavíme na hodnotách a principech, které se nám osvědčily: odborné zázemí našich pracovníků, dlouhodobá tradice a vodárenská strategie pro celý region severních Čech

Jak moc to vyžaduje důkladné plánování?
Naše plánování vychází z pětiletých podnikatelských záměrů a ten poslední, z let 2021–2025, jsme právě uzavřeli a s vyhodnocením jsme na jarních aktivech seznámili naše akcionáře, tedy starosty měst a obcí. Hodnocení zahrnuje mnoho parametrů. Z těch nejdůležitějších bych rád zmínil zvyšující se tempo obnovy infrastruktury – zjednodušeně řečeno péči o zařízení a potrubí tak, aby co nejdéle a bezporuchově sloužila. Dále udržení sociální únosnosti cen vodného a stočného. Stanovený limit činí dvě procenta ročních výdajů domácností v regionu, přičemž současné ceny jsou od tohoto stropu stále výrazně vzdálené.

Bronislav Špičák, generální ředitel SVS

Souhrn těchto hodnoticích ukazatelů nám dává odpověď na otázku, zdali se práce daří. A vlastně i na další otázku, zda tímto směrem máme pokračovat dál. O plánu na dalších pět let rozhodla loňská valná hromada SVS, když schválila Podnikatelský záměr na roky 2026–2030, který je ve srovnání s těmi předchozími jiný a velmi ambiciózní.

V čem konkrétně?
Zjednodušeně řečeno jsme si v předchozích plánech spočítali, kolik budeme schopni generovat vlastních finančních prostředků, a k tomu jsme naplánovali realizaci potřeb, které jsou nejpalčivější. Prostě tolik financí máme a tolik za ně uděláme. Nyní jsme zvolili opačný přístup. Nejdříve jsme si dali dohromady naše potřeby v následujících letech a k nim jsme nastavili vícezdrojové financování, včetně úvěru od Evropské investiční banky.

Jak velký bude ten úvěr?
Finalizujeme k podpisu úvěrovou smlouvu na 1,3 miliardy korun. Což na první pohled může působit jako velké číslo, ale ve srovnání s pětiletým investičním plánem ve výši 15 miliard korun je to bezpečná a konzervativní suma. Vynaložené peníze umožní lépe pečovat o vodárenskou infrastrukturu, zavádět moderní technologie a v neposlední řadě nastavovat naše technologie a procesy tak, aby vyhovovaly stále přísnější legislativě.

Úpravna vody Machnín

Jak se takový úvěr vyjednává?
Jednoduše řečeno: dlouho a složitě. Každý si dovede představit, že když požádá o hypotéku nebo úvěr v řádu statisíců či jednotek milionů, banka si ho důkladně prověří. O to víc, pokud chce přes miliardu. Bylo by zdlouhavé líčit, co vše je třeba doložit. Ale výsledek přináší pozitivní zjištění: úvěr bude poskytnut za mimořádně výhodných podmínek a bez zajištění. A tyto podmínky jsou výhodné proto, že SVS a celá skupina Severočeská voda se těší velice dobrému finančnímu zdraví. Navíc jsme jako bonus získali k úvěru dotaci z Evropské komise ve výši 340 milionů korun.

Nezaplatí takový úvěr třeba odběratelé ve zvýšené ceně vody?
Právě naopak, nebudeme muset tolik tlačit na cenu vody. Nyní zrealizujeme některé investice z cizích zdrojů za aktuální ceny a splácení nákladů rozložíme do dalších 20 let s tím, že nás to nebude stát nic navíc, protože dotace nám pokryje výši úroku a ještě nám něco zbyde. Rozhodně to není tak, že bychom řekli: bereme si miliardový úvěr a tento úvěr rozpočítáme mezi odběratele.

Stanovení cen vodného a stočného je proces, který má poměrně striktní pravidla a je státem přísně kontrolován. Naše cenotvorba navíc nedávno prošla i mimořádnou kontrolou, která konstatovala, že postupujeme správně.

Jaké výzvy jsou před vámi?
Zásadní výzvy představují rostoucí finanční potřeby do obnovy infrastruktury, energetická náročnost a cenové výkyvy, nová legislativa a nezbytné posilování v kybernetické i fyzické bezpečnosti, stejně jako požadavky na odpovědné hospodaření s vodou a adaptace na změnu klimatu. Mnoho témat, mnoho práce. Úkoly, které z těchto témat vyplývají, musíme formulovat tak, aby všichni zainteresovaní věděli, co a proč mají dělat.

Tato témata ale nejsou jedinečná a neřeší je jen vodárenství a na severu Čech. Nicméně máme z čeho čerpat: dlouhá tradice našich společností, odborné zázemí v našich lidech, jasně ukotvené firemní hodnoty a principy, na kterých dlouhodobě stavíme a které se nám osvědčily.

Můžete být konkrétnější? Jaké hlavní úkoly jsou před severočeskými vodohospodáři v nejbližší době?
Zmínil jsem klíčová strategická témata. Z nich bych rád zdůraznil energetickou soběstačnost. Ale není to tak, že bychom se bezhlavě hnali za zelenými energiemi, ať to stojí, co to stojí. Chceme nyní zintenzivnit úsilí, které této oblasti věnujeme už léta. Již nyní pokrýváme více než čtvrtinu roční spotřeby z vlastních obnovitelných zdrojů.

Čerpací stanice pitné vody Ústí nad Labem–Krásné Březno, oceněná titulem Vodohospodářská stavba roku 2025

Máme budovy, kde lze instalovat další solární infrastrukturu. Máme také provozy, kde využijeme vodní energii z malých vodních elektráren. A do třetice je to využití čistíren odpadních vod, kde instalujeme kogenerační jednotky. Takže náš energetický mix je rozmanitý a chceme jej racionálně rozšířit a co nejefektivněji využít. Ovšem největší výzvou je překonat zásadní problém, že často vyrábíme elektřinu tam, kde ji nepotřebujeme. Ale i to jsme připraveni řešit prostřednictvím naší dceřiné společnosti, která má licenci na obchodování s energiemi.

Jak to tak poslouchám, nebude vůbec jednoduché to všechno zařídit.
Ano, není to nic jednoduchého a neuřídí se to samo. Je potřeba do toho zapojit všechny zaměstnance. Je potřeba znát společný cíl a cestu k jeho naplnění. Proto jsme na konci loňského roku představili Strategii 2030+, která je určena nejen pro SVS, ale pro celou skupinu Severočeská voda. A nemá být jen šanonem, který by se umístil do šuplíku, ale živým dokumentem, který slouží k tomu abychom dosáhli toho, co jsme si stanovili, respektive co nám naši akcionáři stanovili za úkoly na následující léta.

Strategie 2030+ nám má pomoci se rozhodovat správně, ve správnou chvíli a její praktické důsledky by ideálně měl pocítit region, za který neseme odpovědnost, co se vodárenství týče.

Energii a prostředky budete mít – a co lidé?
Ano, to je také jeden z hlavních strategických cílů. Generační obměna, vzdělávání odborné i manažerské, moderní způsoby řízení s využitím IT pomocných nástrojů. I na to Strategie 2030+ myslí a je to věc, která nás zaměstnává stejně jako ty takzvaně velké cíle. Stavíme na expertních znalostech a jejich rozvoji, na efektivní a otevřené komunikaci a na tom, že jsme oblíbeným zaměstnavatelem s relativně malou fluktuací.

Co je pro severočeské vodárenství v budoucnosti nejdůležitější? Zkuste jmenovat dvě věci.
To nebude snadné, ale pokusím se. Tak nejprve kvalitní lidé. Odborníci, kteří mají vize a dokážou je naplňovat. Srdcaři – dnes oblíbené slovo –, kteří svou práci mají rádi a chtějí ji dělat dobře a dlouho. A další věcí je odvaha. Otevřeně komunikovat, mít smysl pro realitu, umět najít a prosadit správné řešení.

To jsou předpoklady pro to, aby obyvatelé severních Čech měli garantované kvalitní vodárenské služby.

Více o vodě pro obyvatele severních Čech najdete zde Voda v severních Čechách.

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