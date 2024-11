Cesta k udržitelné vodě? Na severu vsázejí na smart metering, dataloggery i družice

Velmi těsné propojení činnosti Severočeské vodárenské společnosti (SVS) s kvalitou životního prostředí nahrává zavádění principů udržitelnosti do každodenní práce lidí ve firmě. „Společně můžeme zajistit, že voda, kterou pijeme, je čistá, chutná a také odpovědně spravovaná pro budoucí využití,“ říká Bronislav Špičák, ředitel SVS.

V čem se musí firma změnit, aby skutečně fungovala na moderních principech směřujících k udržitelné ekonomice?

Dnes už mohu říci, že se udržitelnost pro nás stala přirozenou součástí života firmy. Zkratka ESG, tedy environmentální, sociální a správní kritéria, pro nás nejsou strašákem, ale příležitostí uspořádat a srozumitelně mluvit o tom, co už děláme. Abychom se skutečně přizpůsobili moderním principům udržitelné ekonomiky, museli jsme především změnit své myšlení. Posuzujeme ji při všech rozhodnutích ve firmě, ať už to jsou investice, inovace nebo péče o zaměstnance. Dřívější přístup „vyrobit, použít a vyhodit“ u nás rozhodně neplatí.

Severočeská voda Skupina Severočeská voda obstarává pitnou vodu pro více než 1,15 milionu obyvatel tohoto regionu. Je spolehlivým dodavatelem kvalitní pitné vody a zároveň spravuje kompletní infrastrukturu potřebnou

k odvádění a čištění odpadních vod. Do skupiny Severočeská voda patří především tyto společnosti: Severočeská vodárenská společnost Severočeské vodovody

a kanalizace Severočeská servisní

Naše společnost si vzala za své zajistit, aby i budoucí generace měly přístup k čisté a bezpečné vodě. To vyžaduje spolupráci napříč všemi firmami ve skupině. Od ochrany zdrojů vody přes úpravu pitné vody až po zpracování odpadních vod.

Lidé často považují za samozřejmé, že dodáváme kvalitní pitnou vodu, zatímco tu odpadní zase efektivně vyčistíme a vrátíme do přírody. Ale je za tím mnoho práce směřující k úspoře energií a snaha o zlepšování procesu úpravy vody a zpracování odpadů, což přispívá ke zlepšení životního prostředí pro všechny.

Co pro vás ta změna konkrétně znamená?

Skupina Severočeská voda nedávno přijala Politiku udržitelnosti, která platí pro všechny naše společnosti. Zavazuje nás, abychom podporovali dlouhodobý a odpovědný rozvoj ve všem, co děláme. Zahrnuje také naše požadavky na dodavatele, se kterými spolupracujeme. Snažíme se jít příkladem a očekáváme, že naši partneři budou sdílet naše hodnoty a závazky k udržitelnosti.

Investujeme také do vzdělávání a rozvoje našich zaměstnanců, protože jejich odborné znalosti a dovednosti považujeme za klíčové pro spokojenost našich zákazníků. Pravidelně pořádáme školení a workshopy, které našim zaměstnancům umožňují rozvíjet se a růst v jejich profesní kariéře. Zavádění inovativních technologií nutně musí jít ruku v ruce se vzděláváním těch, kteří je obsluhují.

Kvalita vody a její dostupnost jsou úzce propojeny se stavem životního prostředí. Co je pro vodárenskou společnost nejdůležitější při jeho ochraně?

Pro naši společnost je klíčové, aby veškeré naše aktivity, ať se jedná o činnost celé skupiny nebo jednotlivých zaměstnanců, byly zaměřeny na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Koneckonců je to princip naší činnosti: bereme z přírody to nejcennější – vodu –, tu upravíme, dodáme našim zákazníkům a vyčištěnou ji vracíme přírodě. Odpovědné využívání přírodních zdrojů je pro nás opravdu zásadní věc. Pravidelně provádíme monitoring kvality vody, a pokud zjistíme nedostatky, okamžitě podnikáme kroky k jejich nápravě. Snažíme se odhalovat a snižovat úniky vody za pomoci moderních technologií, jako jsou dataloggery, smart technologie či družicové snímky.

Důležitou součástí naší práce je také osvěta veřejnosti. Zaměřujeme se na vzdělávání lidí v tom, jak zodpovědně nakládat s pitnou i odpadní vodou. Součástí našeho závazku k ochraně životního prostředí jsou rovněž finanční dary na ekologické účely. Podporujeme například pořízení domácích čistíren odpadních vod v místech, kde nelze budovat centrální kanalizaci, což realizujeme ve spolupráci s našimi akcionáři, tedy jednotlivými severočeskými obcemi.

Na úsporách ve spotřebě vody se mohou výrazně podílet její koncoví uživatelé – domácnosti a firmy. Jak je v tomto podporujete?

Našim zákazníkům nabízíme takzvaný smart metering, což je služba, která umožňuje efektivní obousměrnou komunikaci mezi centrálou, tedy námi, a měřidlem spotřeby vody u zákazníka. Díky bezdrátovému propojení mohou uživatelé průběžně kontrolovat spotřebu vody ve svém objektu nebo provozu. Tato technologie také umožňuje okamžité oznámení mimořádných událostí, jako je například překročení smluvního množství odebrané vody či sledování úniků vody.

Úpravna vody Meziboří

Smart metering zatím nabízíme zákazníkům, jejichž spotřeba překračuje 500 metrů krychlových za rok, což bývají firmy, bytová družstva či obce a města, ale určitě se chceme zaměřit na další rozvoj této a podobných technologií, aby se staly součástí každodenní reality.

Skupina Severočeská voda spravuje přes dvě stovky čistíren odpadních vod. Odpadní vody mohou výrazně zatěžovat půdu i zdroje pitné vody. Jak se vám daří zlepšovat kvalitu vypouštěné vody? Jaké technologie jsou nyní považovány za nejefektivnější a jak jste úspěšní v jejich zavádění ve vámi provozovaných čistírnách odpadních vod?

Zlepšování kvality vypouštěné vody je pro nás rozhodující, a proto investujeme do vývoje a zavádění nových technologií na zpracování odpadní vody. Zaměřujeme se také na odstraňování různých cizorodých látek, jejichž koncentrace se v posledních letech v odpadních vodách zvyšuje.

Na řešení těchto problémů spolupracujeme s různými výzkumnými institucemi. Například s Univerzitou Karlovou řešíme experimentální vývoj technologií na odstraňování farmak. S Technickou univerzitou v Liberci se zaměřujeme na vylepšení chemicko-biologických metod úpravy pitné vody a čištění odpadních vod. Dále máme uzavřená memoranda o spolupráci s VŠCHT Praha, kde se soustředíme na vývoj rychlé a vysoce citlivé detekce patogenních virů v pitné vodě, což je klíčové pro ochranu zdraví obyvatelstva.

Skupina Severočeská voda zajišťuje provoz: 9 788 km vodovodů

vodovodů 88 úpraven vody

úpraven vody 1 026 vodojemů

vodojemů 217 čistíren odpadních vod

čistíren odpadních vod 4 527 km kanalizace

kanalizace 13 malých vodních elektráren

malých vodních elektráren 7 fotovoltaických elektráren

Spolupráce s UJEP v Ústí nad Labem se zase zaměřuje na výzkum a vývoj využití odpadní biomasy jako cirkulárního řešení pro čištění odpadních vod. Tyto projekty nám umožňují zavádět nejnovější technologie a zlepšovat efektivitu našich čistíren, což dokládají i konkrétní čísla, která ukazují významné snížení znečištění ve vypouštěné vodě. Díky těmto inovacím a spolupracím jsme schopni výrazně přispět ke zlepšení kvality vodních zdrojů a ochraně životního prostředí.

Vodárenské provozy jsou energeticky poměrně náročné. Na druhou stranu, voda je jedním z obnovitelných zdrojů energie. Jaké zdroje elektrické energie využíváte?

V celé skupině Severočeská voda jsme si dali za cíl rozšiřovat využívání obnovitelných zdrojů energie. Již provozujeme sedm fotovoltaických elektráren a plánujeme spuštění dalších. Připravujeme rekonstrukci a navýšení kapacity našich malých vodních elektráren, kterých máme aktuálně třináct.

Využíváme rovněž odpadní teplo a rozšiřujeme používání kogeneračních jednotek k přeměně kalového bioplynu na elektřinu a teplo. Tyto jednotky máme v deseti čistírnách odpadních vod. Díky novým technologiím jsme schopni zvýšit produkci bioplynu přibližně o třetinu, což nám umožňuje vyrábět elektrickou energii a teplo pro potřeby provozu čistíren odpadních vod.

Čistírna odpadních vod Liberec

Důležitou součástí našich snah je efektivní distribuce energií z vlastních zdrojů do všech našich provozů. Realizujeme opatření k úsporám energií, optimalizujeme technologické procesy, zateplujeme budovy a pracujeme s rekuperací. Máme detailní přehled o bilanci spotřeby energie, což nám umožňuje identifikovat místa s nejvyšší spotřebou a zaměřit se na jejich optimalizaci. Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření energetického dispečinku, který bude centrálně řídit a optimalizovat spotřebu energie v celé skupině.

K odpovědnému podnikání patří i odpovědnost vůči regionu, ve kterém působíte…

Jednou z našich hlavních iniciativ je Nadační fond Severočeská voda. Ten jsme založili právě s cílem financovat a realizovat různé sociální, kulturní a ekologické projekty, které přispívají ke zlepšení kvality života v severočeském regionu.

Osvědčeným principem fungování nadačního fondu je zapojení našich zaměstnanců, kteří mají možnost navrhovat a doporučovat projekty, jež mají významný přínos pro jejich okolí. Aktivity nadačního fondu pečlivě vybíráme s ohledem na jejich dlouhodobý přínos a udržitelnost. Příkladem takových projektů je podpora místních škol v oblasti vzdělávání a bádání o vodě nebo spolupráce s komunitami na ekologických iniciativách.

Další z významných projektů, který plánujeme pro příští rok, je zaměřen na revitalizaci vodních zdrojů a zlepšení biodiverzity. Cílem je návrat původních druhů ryb do řek na severu Čech, což by mělo pozitivně ovlivnit místní ekosystémy a podpořit udržitelný rozvoj celého regionu.