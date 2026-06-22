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Za spoušť v elektrárně požaduje Sev.en od australských společníků 21 miliard

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  18:55
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česká investiční skupina Sev.en Global Investment (Sev.en GI), která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, podala u Federálního soudu v Austrálii žalobu proti tamní společnosti CS Energy a její dceřiné firmě Callide Energy (CEPL). V žalobě se domáhá náhrady škody více než jedné miliardy dolarů (21,15 miliardy Kč) kvůli výbuchům v australské elektrárně Callide C z roku 2021.

Společnost Sev.en GI vlastní prostřednictvím své dceřiné firmy IG Power (Callide) Limited 50 procent elektrárny Callide C. Druhou polovinu vlastní společnost CEPL, která patří pod CS Energy. Provoz elektrárny má podle Sev.en GI na starosti australská firma.

Hlavním jádrem případu je poškození a následný výpadek ve výrobě elektrárny. V roce 2021 na jednom z bloků explodoval obří generátor, což ochromilo dodávky elektřiny v celém státě Queensland. Následně se na dalším bloku zřítily chladící věže a vybuchl kotel. Bloky elektrárny kvůli tomu téměř pět let nevyráběly.

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„Jen za posledních pět let došlo u těchto dvou výrobních bloků elektrárny Callide C ke ztrátě více než 1700 dní výrobní kapacity,“ sdělila skupina Sev.en GI. Podle podané žaloby chce, aby CS Energy a její dceřiná firma CEPL nesly odpovědnost za způsob řízení elektrárny. Jednání s australskou firmou podle Sev.en GI k dohodě nevedly.

Reuters v pondělí uvedl, že CS Energy se bude proti žalobě bránit. „Společnost CS Energy se zavázala k bezpečnému, spolehlivému a legislativně plně vymezenému provozu elektrárny Callide C v nejlepším zájmu obyvatel Queenslandu a energetického plánu Crisafulliho vlády,“ sdělila agentuře.

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Skupina Sev.en Global Investments řídí všechny zahraniční investice skupiny Sev.en. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví jako ocelářství, těžba nerostných surovin a produkce organických hnojiv. Předloni vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur (1,27 miliardy korun). Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur (5,8 miliardy korun) z 434 milionů eur v roce 2023. Účetní ztráta souvisí především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur (48,8 miliardy korun).

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