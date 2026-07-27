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Obří baterie skupiny Sev.en v Kladně podrží při blackoutu domácnosti i infrastrukturu

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  12:24

Teplárna Kladno | foto: Sev.en Energy

Skupina Sev.en vybuduje ve své energetické lokalitě v Kladně bateriová úložiště, která svou kapacitou několikanásobně předčí dosud spuštěná tuzemská zařízení. V případě rozsáhlého výpadku elektrické energie by byla schopná udržet všechny domácnosti i objekty kritické infrastruktury ve městě v chodu až čtyři hodiny.

Doposud největší české úložiště s výkonem 45 MW a kapacitou 90 MWh se buduje v areálu Teplárny Kladno. Investorem je společnost Sev.en Batteries TK a realizuje ho sdružení společností Energovod CZ a Eltodo. V Kladně by mělo být zprovozněno už na podzim letošního roku.

„Zejména v poslední době sledujeme nejen v Evropě, ale také v České republice dramatické výkyvy mezi přebytkem a nedostatkem elektřiny, které ohrožují celou energetickou síť. Vysokokapacitní akumulace je přirozenou a efektivní odpovědí na tuto rozkolísanost, protože zmírní oba extrémy – jednak pomůže snížit přetížení sítí a vrátit do ekonomické kondice fotovoltaiku. Také sníží výkonový deficit a ceny při odběrových špičkách,“ vysvětluje manažer transformačních projektů skupiny Sev.en Pavel Farkač.

Bateriové úložiště může podle něj nejbližšímu regionu pomoci také v případě blackoutu.

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Baterie v areálu teplárny

Kladenské úložiště vyroste na ploše zhruba dvou tisíc metrů čtverečních u objektu rozvodny 110/22kV, která dříve sloužila hutím kladenské Poldovky. „Bateriové úložiště Kladno si můžete představit jako obrovskou powerbanku pro město. Celé úložiště disponuje kapacitou 90 MWh. V areálu je umístěno osmnáct speciálních bateriových kontejnerů a devět technologických celků, tzv. skidů, které fungují jako převodníky mezi energií uloženou v bateriích a veřejnou elektrickou sítí,“ popisuje projekt Miroslav Prokeš, ředitel divize Energetika ze skupiny Eltodo.

Jeden bateriový modul podle něj obsahuje tisíce článků podobných těm například z elektrokol. „Jsou však uspořádány do sofistikovaných bateriových systémů, které společně vytvářejí jedno velkokapacitní úložiště. Každý ví, jak vypadá baterie v elektrokole. V kladenském úložišti je ekvivalent více než 100 000 takových baterií, které jsou propojeny do jednoho inteligentního systému. Ten pomocí pokročilého řízení dokáže během milisekund energii ukládat, nebo ji naopak dodávat zpět do elektrické sítě podle její aktuální potřeby,“ dodává.

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Nabít v poledne, dodávat ve špičce

V ideálním případě se bateriové úložiště nabíjí, když je přebytek elektrické energie, což v tuzemských podmínkách bývá kolem poledne, kdy nejintenzivněji svítí slunce a solární zdroje pracují na plný výkon. Ráno a večer, když mají největší spotřebu domácnosti, se pak akumulovaná energie může dodávat do sítě, případně se s ní dá obchodovat. Tím se nejen přirozeně regulují technické přebytky a nedostatky energie, ale zároveň se vyrovnává cena v průběhu dne.

„Baterii chceme provozovat částečně v rámci služeb výkonové rovnováhy a částečně na spotovém trhu. Bude tedy stabilizovat jak fyzické, tak obchodní výkyvy v síti. Co se týče nákladů, ty se v případě kladenského úložiště pohybují kolem půl miliardy korun,“ doplňuje Pavel Farkač.

Výstavbě největšího bateriového úložiště v Česku nahrála stávající síťová infrastruktura a její dobrý technický stav. Areál Teplárny Kladno disponuje dokonce i rozvodnou a trafostanicemi s volným vývodovým polem, takže umožňuje instalaci a připojení baterie bez větších investic již během letošního roku.

„Projekt bateriového úložiště BESS Kladno je pro nás klíčovou referencí v oblasti moderní energetiky. Jde o komplexní projekt, který spojuje výstavbu bateriového úložiště s kapacitou 90 MWh a modernizaci rozvodny 110/22kV. Největší výzvou bylo propojení moderní bateriové technologie se stávající infrastrukturou kladenské teplárny při současném splnění přísných legislativních požadavků na požární a kybernetickou bezpečnost,“ uzavírá Prokeš.

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