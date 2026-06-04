Zakázek přibývá, kapacity jsou téměř plné. České stavebnictví ale ztrácí zaškolené lidi

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Stavební firmy sice podle nové analýzy CEEC Research vstupují do dalších let s mírným optimismem, jejich výhled však stále více závisí i na tom, zda dokážou udržet kvalifikované zaměstnance. Data představená na čtvrtečním Setkání lídrů českého stavebnictví na Pražském hradě ukazují, že odchody krátce po zaškolení nejsou ve většině společností každodenním problémem, přesto pro obor představují citelné riziko.
Vyšší míru odchodů po proškolení zaznamenává často jen šest procent oslovených firem. Dalších 55 procent se s ní setkává občas a 39 procent vůbec. V průměru však z firem během dvanácti měsíců po zvýšení kvalifikace odejde 13,6 procenta nově zaškolených zaměstnanců.
Nejčastějším důvodem je konkurence v odměňování. Vyšší mzdovou nabídku u jiné firmy označilo za hlavní příčinu 57 procent stavebních společností. Téměř polovina podniků zmiňuje také náročnost práce a 37 procent upozorňuje na rozpor mezi představami nováčků a realitou stavebního provozu. Mezi dalšími faktory se objevují sezonnost, časté střídání zaměstnavatelů, dojíždění, šedá ekonomika nebo přetahování lidí mezi firmami.
Každý zaměstnanec se počítá
Přestože finanční dopad předčasných odchodů firmy nehodnotí jako zásadní, v prostředí napjatých kapacit může být ztráta zaškolených pracovníků problémem pro plánování zakázek. Stavební společnosti nyní využívají lidské kapacity z 93 procent a v příštím čtvrtletí očekávají další růst na 95 procent. Strojní kapacity jsou vytíženy z 85 procent a zvýšit se mají o tři procenta.
|
Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu
Nedostatek pracovní síly proto zůstává jedním z hlavních témat oboru. Podle Moritze Freyborna, předsedy představenstva společnosti Strabag, budou vývoj stavebnictví určovat mimo jiné veřejné investice, rychlost povolovacích procesů a právě dostupnost kvalifikovaných lidí. Do plánování se podle něj zároveň promítá geopolitická situace, která ovlivňuje ceny komodit i dopravu.
Na význam práce s lidmi upozorňuje také Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger. „Návratnost investic do vzdělávání hodnotíme především podle jejich dopadu na dlouhodobou stabilitu lidí a připravenost firmy na budoucnost,“ uvedl. Klíčovou roli podle něj hraje leadership, firemní kultura a možnost růstu uvnitř společnosti. „Právě tyto faktory dnes představují významnou konkurenční výhodu na trhu práce, protože je nelze snadno napodobit,“ dodal.
Povolování dál brzdí výstavbu
Podle CEEC Research by měl objem stavebních prací letos vzrůst o 1,3 procenta a v roce 2027 o dalších 1,4 procenta. Tržby stavebních firem mají letos stoupnout v průměru o 1,9 procenta a v roce 2027 o 2,2 procenta. Největší optimismus panuje v pozemním stavitelství, kde firmy počítají s růstem tržeb o 2,6 procenta v obou sledovaných letech.
Společnosti mají v průměru nasmlouvanou práci na deset měsíců dopředu a téměř polovina firem uvádí, že objem zakázek je srovnatelný s loňskem. V roce 2027 by se však těžiště růstu mělo více přesunout k dopravní a technické infrastruktuře, kde firmy očekávají silnější vliv veřejných investic a pokračující přípravu strategických projektů.
|
Ceny bytů v Praze vyskočily o 11 procent. Poptávka výrazně převyšuje nabídku
Podle ředitele CEEC Research Michala Vacka už nejsou hlavní překážkou peníze, ale schopnost státu dostat připravené projekty do realizace. „České stavebnictví bude v následujících letech stát hlavně na veřejných investicích, infrastruktuře a schopnosti státu skutečně připravovat projekty,“ uvedl. Za největší bariéry označil pomalou přípravu, legislativu a přetížené kapacity firem.
Napětí na Blízkém východě prodražuje zakázky
Dalším limitem zůstává povolování staveb. Developeři i výrobci stavebních materiálů upozorňují, že zdlouhavé procesy prodražují výstavbu a brzdí nové projekty. Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel Central Group, uvedl, že pomalé povolování podle něj výstavbu zbytečně prodražuje zhruba o pětinu.
K personálním a legislativním problémům se přidává také tlak na náklady. Geopolitické napětí na Blízkém východě podle analýzy CEEC Research zvýšilo náklady 86 procentům stavebních společností. Firmám, kterých se dopady týkají, vzrostly náklady v průměru o 15,3 procenta. Nejvíce se zdražování promítá do energií, pohonných hmot, dopravy a materiálů navázaných na ropu a petrochemii, například asfaltu, polystyrenu a plastových výrobků.
|
Palivová krize vyšroubuje ceny výstavby, varuje Havlíček. Vláda slibuje inflaci krotit
Dvě třetiny ovlivněných firem už zvýšené náklady promítají do cen zakázek, většinou ale jen částečně. Plně zdražení přeneslo do cen devět procent společností, částečně 59 procent. Investoři však podle firem vyšší ceny přijímají jen omezeně, což zvyšuje tlak na marže i smluvní nastavení zakázek.
Nejistota mění i způsob, jakým stavební firmy plánují. Téměř polovina společností hodlá kvůli geopolitické situaci upravit obchodní nebo realizační strategii. Zároveň se ukazuje, že řada podniků na podobné výkyvy není systematicky připravena. Téměř polovina firem nemá připravené krizové scénáře a formálně zpracované interní plány uvádějí jen čtyři procenta společností.