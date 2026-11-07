Možnost objednat zboží přes internet a vyzvednout si ho ve chvíli, kdy se to člověku hodí, považuje dnes řada lidí za samozřejmost. Podobný komfort by Češi uvítali také u léků na předpis. Průzkum společnosti Nielsen ukázal, že 86 procent respondentů by využilo jejich doručení do výdejního boxu, výdejního místa nebo přímo domů kurýrem.
Nejde přitom jen o obecnou preferenci pohodlnějšího nakupování. Pro 60 procent dotázaných by zásilkové doručení léků na předpis skutečně znamenalo usnadnění života. Nejčastěji to uváděli lidé ve věku 18 až 39 let, mezi nimiž tento přínos vnímalo 68 procent respondentů.
Češi už jsou na doručování léků zvyklí
Zásilkové doručování léčiv navíc není pro české zákazníky žádnou novinkou. Podle stejného průzkumu si 42 procent Čechů již nyní nechává doručovat volně prodejné léky domů nebo do výdejních míst a boxů. Zkušenosti s touto službou jsou přitom převážně pozitivní. Devět z deseti jejích uživatelů ji hodnotí kladně. Zájem o doručování léků na předpis je ještě výraznější právě mezi lidmi, kteří už mají zkušenost s objednáváním volně prodejných přípravků. V této skupině by novou možnost využilo 84 procent respondentů.
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Podle pacientských organizací může jít o důležitou změnu především pro lidi, kteří pravidelně užívají stejné léky a jejich léčba je dlouhodobě stabilizovaná. „Pokud v danou chvíli nepotřebují další konzultaci v lékárně, může pro ně být doručení léků výrazným usnadněním,“ uvedl v rozhovoru pro zdravotnickydenik.cz René Břečťan, místopředseda České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) a člen kontrolní komise Národní asociace pacientských organizací (NAPO).
Pro řadu chronicky nemocných může být podle něj cesta do lékárny problémem i z fyzických důvodů, například kvůli vlastnímu zdravotnímu omezení nebo proto, že se starají o někoho dalšího. Užitečné může být doručování také v období chřipkových epidemií. Pacienti se sníženou imunitou se totiž často snaží vyhýbat místům s větší koncentrací lidí, jako jsou nemocnice nebo lékárny. Pokud potřebují lék, může pro ně být návštěva lékárny zdravotním rizikem.
Lékárník musí zůstat součástí služby
Zavedení zásilkového výdeje podle Břečťana neznamená, že by pacienti měli přijít o odborné poradenství. Podmínky pro online výdej by se podle něj měly co nejvíce přiblížit běžnému výdeji v kamenné lékárně. Pacient musí mít jistotu, že dostává lék, který může bezpečně užívat a u kterého nehrozí kontraindikace s dalšími přípravky. Za důležité považuje také to, aby lékárník nemusel automaticky kontaktovat každého pacienta při každém výdeji.
„Myslíme si, že by nemělo být povinné kontaktovat každého pacienta při každém výdeji. To platí zejména u pacientů žijících s chronickým onemocněním, kteří užívají stejnou léčbu dlouhodobě, často i několik let. V takových případech většinou není nutné, aby jim lékárník před každou dodávkou volal a znovu je poučoval o léčbě, kterou dobře znají,“ vysvětluje Břečťan.
Podobně argumentuje i Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). Podle něj může elektronické objednávání naopak vytvořit prostor pro důkladnější kontrolu lékové terapie. Lékárník se může více soustředit na kontrolu receptů, možných lékových interakcí a kontraindikací nebo v případě potřeby komunikovat s předepisujícím lékařem.
Další možnost, nikoliv náhrada lékáren
Zásilkový výdej by neměl znamenat konec osobních návštěv lékáren. Jeho smyslem je především nabídnout další možnost tam, kde pacient osobní vyzvednutí nepotřebuje nebo pro něj představuje zbytečnou komplikaci.
„Podle zahraničních zkušeností se elektronicky objednává asi pět až sedm procent léků. Proto nerozumíme takovému odporu,“ uvedl Krása na mezinárodní konferenci ministerstva zdravotnictví o trendech v evropském lékárenství. Dlouhodobě prosazuje lepší dostupnost služeb pro lidi se zdravotním postižením. Právě pro osoby s omezenou pohyblivostí může být cesta do lékárny mnohdy výrazně komplikovanější než pro ostatní.
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Důležitost takového řešení potvrzují i zkušenosti z menších obcí. Jejich obyvatelé často musí za léky cestovat několik nebo dokonce desítky kilometrů. Příkladem je situace v Lubech na Chebsku. Město podle starosty Vladimíra Vorma jednalo o otevření lékárny více než osm let. Provoz by měl začít letos v listopadu, zatím ale pouze jeden den v týdnu. Situaci v pohraničí označil za zvlášť komplikovanou, protože obce jsou od okresních měst vzdálené desítky kilometrů a autobusové, případně vlakové spoje nejezdí tak často.
„I když od listopadu otevíráme lékárnu s jednodenním provozem, zbývá šest dní v týdnu, kdy léky chybějí. Zásilkový výdej vnímám jako skvělý doplněk kamenné lékárny. Pro dny, kdy je zavřeno, nebo pro starší a nemocné spoluobčany, kterým kurýr přiveze léky až domů, by to byla obrovská úleva,“ vysvětlil Vorm.
Pilotní projekt již existuje
Aktuální debatu znovu rozvířil pilotní projekt společnosti Alza, která začala v Praze a okolí testovat asistovaný výdej léků na předpis s doručením do svých výdejních boxů. Ten podle Alzy funguje tak, že zákazník v mobilní aplikaci Alzy zadá identifikátor svého eReceptu nebo načte jeho QR kód, zvolí cílový AlzaBox a udělí plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a doručení léku do AlzaBoxu.
Lékárník následně zjistí dostupnost léku, výši doplatku a zváží vhodnost asistovaného výdeje. V lékárně lék přebírá konkrétně určená osoba standardně u přepážky v otevírací době lékárny. Léky jsou následně doručené do termo-monitorovaných schránek AlzaBoxů s nepřetržitým monitoringem teploty, které zajišťují maximální ochranu léčiv. Zásilky jsou v boxech uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu, přičemž standardní lhůta pro vyzvednutí je 24 hodin.
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„Zároveň je asistovaný výdej léků na předpis nastaven tak, aby pacient nepřišel o možnost odborné konzultace. Léčivé přípravky vždy vydává farmaceut v lékárně a pacient má k dispozici všechny relevantní informace k užívání léčby. V případě potřeby se může obrátit na lékárníka například telefonicky, stejně tak může farmaceut aktivně kontaktovat pacienta. Tento projekt otevřel diskusi o současných pravidlech i budoucí podobě zásilkového výdeje,“ uvedla pro iDNES.cz Eliška Čeřovská, mluvčí Alzy.
Ministerstvo zdravotnictví připravuje legislativní změnu, která má tuto možnost za stanovených podmínek umožnit. Zájem veřejnosti přitom podle průzkumu společnosti Nielsen i diskusí ukazuje, že nejde o službu, kterou by pacienti vnímali jako zbytečný nadstandard. Pro velkou část z nich by znamenala především jednodušší přístup k lékům, které potřebují.
Zájem veřejnosti dokládají i komentáře čtenářů u článků redakce iDNES.cz. Jeden s diskutujících například uvedl: „Máme e-recept v mobilu, ale pro krabičku musíte poníženě naklusat k pultíku v otvírací době, protože bez povinného pohledu do očí magistra a otázky na klientskou kartičku by se zhroutil svět. Jakmile někdo nabídne vyzvednutí ve skříňce ve 21. století, zkostnatělý cech a byrokratický skanzen dostanou hysterický záchvat a mávají dvoumilionovými pokutami za hrdelní zločin plné moci. Nejde o žádné bezpečí pacienta, ale o křečovité hájení teplých místeček a strach ze ztráty monopolu na razítka. Úřad sice slibuje novelu, ale naším tempem ji schválí až v době, kdy nám pilule budou doručovat drony na Mars. Běda, kdyby byl občan samostatný a nemusel stát v trapné frontě jako v minulém století.“
Podle dalšího čtenáře je aktuální situace komická jako za pandemie covidu. „Komické to bylo za Covidu. Praktická lékařka usoudila, že bych měl užívat antivirotikum. Recept mi kvůli dodržení karanténních předpisů přivezl kurýr, ale samotný lék jsem si musel osobně vyzvednout v lékárně,“ uvedl další čtenář v diskusi.