Roční prohlídka plynových zařízení nepředstavuje zbytečný výdaj, nýbrž spolehlivou pojistku pro stabilní teplo a klidnou topnou sezonu. Co všechno obnáší? Zkušení technici se při návštěvě neomezují jen na zběžné setření prachu pod krytem, ale do hloubky prověří a vyčistí klíčové komponenty, které přímo ovlivňují efektivitu a bezpečnost provozu.
Mezi ně patří výměník a hořák pro optimální spalování, správné nastavení regulace, ověření spolehlivosti bezpečnostních prvků a včasná detekce opotřebení dílů dřív, než dojde k havárii. Výrobci údržbu standardně vyžadují a u mnoha modelů na ní závisí platnost či dokonce prodloužení záruky, přičemž udržovaný spotřebič vykazuje plynulejší chod a delší životnost.
Pozor na častý omyl: Servis kotle se nerovná kontrole spalinové cesty
Při objednávání odborníků často dochází ke směšování pojmů, jelikož se topný systém skládá ze dvou odlišných částí. Servisní technik se věnuje čistě tělu kotle, jeho vnitřku a nastavení, zatímco kontrolu, čištění a posouzení spalinové cesty provádí certifikovaný kominík.
Před každou objednávkou je proto dobré si ověřit, zda daná firma řeší i odkouření, nebo je nutné poptat kominíka zvlášť. Řešení vše v jednom nicméně nabízejí někteří velcí dodavatelé, jako je například Pražská plynárenská, která na svém webu nabízí vedle klasického servisu také rozšířenou variantu zahrnující kontrolu odkouření.
Kdy termíny hlídat a kam schovat doklady
Zlatým pravidlem pro plynové kotle zůstává provádět servis jednou ročně, nejlépe v průběhu konce léta zhruba do konce září, kdy jsou technici ještě snadněji k sehnání před hlavní topnou špičkou, zatímco spalinovou cestu je nutné kontrolovat podle zákonných lhůt a typu spotřebiče.
Papírovou zprávu ze servisu se doporučuje rovnou vyfotit a uložit do mobilu do dedikované složky, neboť digitální kopie okamžitě poslouží při případné reklamaci, řešení pojistných událostí s pojišťovnou nebo při prokazování řádné péče o technické zařízení. Prevence u vytápění přináší jistotu, a proto je rozumné myslet na údržbu s dostatečným předstihem.