Konkurence je dobrá věc. Musí ale být férová, říká otec nového Karlína

Jméno Serge Borenstein se nejčastěji skloňuje v souvislosti s pražským Karlínem, kde se jeho developerská skupina Karlín Group velkou měrou zasadila o přeměnu původně zanedbané industriální čtvrti. Belgický developer žijící v Praze už od počátku 90. let v současné době dokončuje projekt vysokoškolského bydlení v Holešovicích. V jeho blízkosti koupil i další pozemky, na nichž chce v rámci společné firmy s pražským Dopravním podnikem postavit kombinaci rezidenčních a komerčních prostor za 7 miliard korun.

Součástí projektu Nové Holešovice Development je i oprava zanedbaného vestibulu stanice metra. Má to být první vlaštovka, předvoj pro obdobné projekty rozvoje hlavního města. Podpis více než tři roky plánované spolupráce je ale delší dobu oddalován a stal se svým způsobem rukojmím v konkurenčním boji se silnou skupinou CPI Property Group realitního magnáta Radovana Vítka.

V posledních dnech se objevily spekulace o tom, že by Karlín Group mohla upustit od záměru revitalizace metra v Holešovicích. Chcete od společného projektu s pražským Dopravním podnikem ustoupit?

To jsem nikde neslyšel, to určitě nechceme. S Dopravním podnikem jsme začali jednat před 3,5 lety, když jsme koupili některé pozemky v okolí stanice metra, abychom na nich vybudovali bydlení pro studenty. Tehdejšího vedení jsme se zeptali, zdali nechce prodat další nezastavěnou půdu v okolí. Oni řekli, že ne, že DPP není realitní společnost. Tak jsme přišli s návrhem okolí stanice metra zrevitalizovat ve spolupráci s Dopravním podnikem v rámci společného podniku. My bychom tam zároveň vybudovali kanceláře a byty. Vedení se nápad líbil.

Serge Borenstein (71) Belgický developer od roku 1992 žijící v Praze.

V roce 1997 spoluzakladatel developerské skupiny Karlín Group a v současnosti jejích majoritní akcionář.

Mezi jeho nejznámější projekty patří konverze tovární objektů CORSO Karlín nebo Kotelna na moderní kancelářské budovy, rekonstrukce a dostavba rezidenčního projektu Cornlofts šaldova nebo novostavba bytového objektu River Diamond ši administrativní budovy Keystone.

V současné domě Karlín Group dokončuje výstavbu prvních novodobých studentských kolejí v Holešovicích.

Jeho projekty byly opakovaně oceněny cenami Stavba Roku, Best of Reality, Serge Borenstein by v roce 2019 uveden do síně slávy Best Of Reality.

Nemá tam ale pozemky i město? Dopravní podnik je navíc městská společnost.

Ano. Jednali jsme o tom už s primátorkou Adrianou Krnáčovou. I jí se nápad společného podniku líbil. Věc potom protáhlo jednání radnice o společném podniku se skupinou Penta, která chtěla s městem společný podnik na vybudování linky metra D. Ten u radních nakonec neuspěl.

Myslíte si, že kvůli tomu u politické reprezentace a u širší veřejnosti vznikla averze vůči obdobným projektům?

To si nemyslím. Projekt má podporu i u stávajícího vedení Dopravního podniku a pražských radních.

Ale smlouvu jste stále nepodepsali...

Nepodepsali. V září loňského roku se v tisku objevily články o tom, že developerská společnost CPI Radovana Vítka náš projekt s Dopravním podnikem kritizuje a že by městu dala nabídku o 100 milionů korun výhodnější. Nevím, o jakých 100 milionech mluvili. My chceme společný projekt s městem, do kterého dají obě strany své pozemky a my se postaráme o opravu vestibulu stanice metra a výstavbu komerčních prostor a bydlení v okolí.

Dopravní podnik tím získá nejen nový vestibul, nýbrž i kupní cenu za pozemky zhodnocené společným projektem a samozřejmě odpovídající podíl na zisku. Z toho, co vím, chce CPI od města pozemky koupit a na nich stavět, což radnice ani Dopravní podnik nechce. Vždy jim šlo o to, aby se revitalizovalo celé území kolem vestibulu a aby měli pod kontrolou, co a jak tam bude vznikat, což společný podnik zajišťuje.

CPI vaši dohodu s Dopravním podnikem napadla, protože zřízení společného podniku neproběhlo přes výběrové řízení, což by mohlo znamenat porušení zákonné povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře ze strany vedení Prahy i DPP.

Ano, do věci vstoupil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který ale jasně řekl, že projekt je v pořádku a nepodléhá výběrovému řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. CPI se ve věci odvolala, ale antimonopolní úřad rozhodl v březnu stejně.

Proč tedy k podpisu stále nedošlo?

Nový člen představenstva DPP Matej Augustín před pár týdny přišel s tím, že by Dopravní podnik měl zvážit nabídku CPI, protože by pro město mohla být výhodnější. Ta však v té době snad ani neexistovala. Vedení Dopravního podniku následně požádalo o přezkum auditorskou společnost Ernst & Young. Ta před pár dny řekla, že za určitých podmínek by nabídka CPI mohla být lepší. Nevíme, za jakých podmínek ani jak bylo možné porovnat něco, co z principu není porovnatelné. Zajímavé je, že právě Ernst & Young se loni stala auditorem CPI.

Náměstek primátora zodpovědný za dopravu Adam Scheinherr i šéf DPP Petr Witowski řekli, že je Ernst & Young v dopise ujistil, že se auditorský tým s týmem, který hodnotí výhodnost zakázky pro město, nebudou vzájemně ovlivňovat.

Problém není, že oba posudky dělá jedna firma, ale to, že o tom vedení města a podniku nevědělo. Ernst & Young je o tom měla předem informovat, což se nestalo.

Podle vás CPI tlačí na vedení města a podniku, aby kývlo na jejich nabídku?

To nevím. Vím, že majitel CPI Radovan Vítek má v Česku velký vliv. V sousedních Bubnech má obrovské pozemky z majetku zkrachovalé společnosti ORCO, na kterých chce stavět. O dopadech výstavby a velikosti plánované zástavby tam s městem polemizuje již mnoho let. Z jeho pozice to dává smysl. Kdybych vlastnil tolik pozemků v okolí, chtěl bych další, protože bych pak měl město v hrsti a měl lepší vyjednávací pozici ohledně celého území.

Já takhle nepřemýšlím, ale někdo ano. Konkurence na trhu je dobrá věc, ale musí být férová a město musí být plnohodnotným partnerem v diskuzi o tom, jak se má rozvíjet. Tohle je naopak přístup ‚jsem velký, tak si budu diktovat‘. Na celý projekt společného podniku už vzniklo pět posudků. Město se rozhodlo, Dopravní podnik se rozhodl a pořád se nic neděje. Připadáme si jako David při souboji Goliášem.

Co když se bude podepsání nadále protahovat?

Věříme tomu, že Dopravní podnik smlouvu o společném podniku podepíše. Věříme, že kdyby k podpisu nedošlo, vedení Dopravního podniku městu i jemu samotnému způsobí újmu. Řekli nám to i naši právníci. Máme za sebou kus práce s revitalizací Karlína po povodních. V Holešovicích chceme udělat něco podobného, ale lepšího.

Lepšího v čem?

Developerské projekty se většinou soustředí na jeden typ objektu. Buď postaví kancelářskou budovu nebo bytovou. V tom jsme jiní. My stavíme komplexy pro bydlení, obchody i kanceláře. V Praze je žalostně málo bytů, získat stavební povolení trvá roky. Revitalizace Holešovic je takovým pilotním projektem v tomto směru, a jak se nic neděje, posouvají se i další zájmy města a vše je zablokované. Společný podnik je šancí na odblokování výstavby v tomto největším pražském brownfieldu.

Vaše jméno je téměř synonymem s pražskou čtvrtí Karlín, kde jste zrevitalizovali chátrající Corso Karlín, Kotelnu či Cornlofts Šaldova a vybudovali administrativní budovu KEYSTONE nebo residenční River Diamond. I vaše společnost koneckonců nese jméno této městské části. Máte zde nějaké další plány?

Rád bych řekl, že ano, ale už není kde, to bychom museli stavět na řece. Ale plánů máme hodně. V Modřanech stavíme více než 800 bytů. Další pozemek pro výstavbu máme v Libni. Nedávno jsme koupili budovu staré továrny, kde plánujeme koncept bydlení, kterému říkáme co-living.

V čem spočívá?

Je to forma dostupného bydlení, která jakoby navazuje na studentské, které dokončujeme v Holešovicích. Pro mladé lidi, kteří dokončí školu a chtějí bydlet v prostředí, kde jsou další mladí lidé a zároveň se v něm můžou věnovat sportovním i společenským aktivitám. Postavíme pro ně malé byty o rozměrech 17 až 35 metrů čtverečních. Ne že bych byl unavený kancelářskými budovami nebo apartmány, ale už jsem jich postavil hodně. Nyní se chci věnovat více mladým.

Loni jste koupili multifunkční halu Forum Karlín. Jaké s ní máte plány?

Koncerty a velké akce se kvůli pandemii koronaviru stále nepořádají. Můj plán je oslavit znovuotevření a halu dál provozovat. Snad k němu dojde brzy.