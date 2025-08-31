Jaromíra Havelková navštěvuje počítačové kurzy v seniorském Centru Elpida pravidelně. Od doby, co má chytrý telefon, se ale učí i s ním. „Děti mě přesvědčily, abych si ho koupila, protože je to prý lepší. Stáhla jsem si i internetové bankovnictví a přijde mi to super. Je to rychlé a pohodlné,“ chválí si.
Podle Filipa Hrubého z České spořitelny využívá aplikaci George 84 procent klientů starších 65 let. To je zhruba 410 tisíc seniorů. „Všechny služby, které najdete v telefonu, ale mohou zdarma využívat i na našich pobočkách,“ řekl iDNES.cz.
Na každé se totiž nachází bankéř přímo určený pro digitální poradenství. „Pomáhá klientům například i se sociálními sítěmi, e-maily nebo v oblasti kyberbezpečnosti. Na některých pobočkách pořádáme přímo i kurzy.“
Podle PR manažerky Centra Elpida Evy Vodákové existují dva typy seniorů. „Setkáváme se s klienty, kteří se chtějí vzdělávat, nebo už nějaké základy mají, ale i s lidmi, co neumí ani zapnout počítač.“ V průběhu let ale pozoruje určitý pokrok.
Elpida má v Praze dvě pobočky, ve kterých se ročně uskuteční přes tisíc hodin IT kurzů. Na jeden se zaměřením na QR kódy se přišla podívat i redakce iDNES.cz.
V malé učebně na pražském Andělu se sešlo devět žen, což byla maximální kapacita kurzu. „Pokud je lekce teoretická, může se zúčastnit i více lidí. Dnes to ale bude zaměřené spíše na praxi a kvůli individuálnímu přístupu je lepší menší počet,“ vysvětluje Terezie Vošalíková, která práce s technologiemi vyučuje.
Seniorkám během kurzu vysvětlila, jak kódy fungují, pomohla jim stáhnout skenovací aplikace a radila s případnými problémy. Pak už si dámy načítání samy zkoušely. Během hodinového semináře došlo i na téma QR plateb, vytváření kódů nebo aplikaci Qerko používanou v restauracích.
Dneska frčí AI
Centrum má téměř tři tisíce stálých klientů a provozuje i bezplatný e-learningový web Elbot, který ročně navštíví 25 tisíc seniorů z celého Česka. Data PAQ Research ale stále ukazují, že třetina je digitálně ohrožená, tedy že sice mají přístup k internetu, ale neví, jak ho používat.
Podle Vodákové za tím stojí nedostatečné vysvětlování. „Nestačí jen neustále něco digitalizovat, ale musíme práci s technologiemi i učit,“ říká. „Senioři často dostanou nový telefon, ale nikdo jim neukáže, jak funguje. Na kurzech jsou pak často překvapení, co všechno umí,“ souhlasí lektorka Vošalíková.
Kurzy o pohybu v online prostředí nabízí například i společnost T-Mobile. „V rámci programu Digitální senior nabízíme témata jako mediální gramotnost, ovládání chytrého telefonu, ale i nakupování na e-shopech, 3D tisk, nebo práci s umělou inteligencí,“ řekla iDNES.cz vedoucí komunikace Patricie Šedivá.
Do důchodového věku se totiž začínají dostávat lidé, kteří se s počítači setkali už v zaměstnání, a základy tedy ovládají. Nyní je proto zajímají pokročilejší témata. „Našich lekcí se loni zúčastnilo 2,5 tisíce seniorů a zájem z jejich strany byl i o přednášky pro veřejnost. Ve spolupráci s Policií ČR jsme například řešili bezpečnost na internetu,“ pokračuje Šedivá.
Zájem seniorů zaznamenává i Elpida. Podle Evy Vodákové se v průběhu let proměnila preference jednotlivých kurzů a místo zacházení s myší lidi v důchodu opravdu zajímá AI. Chuť učit se má i paní Havelková. „Někdy je na mě tahle doba moc rychlá a složitá, ale výrazně digitálně vyloučená si nepřipadám,“ směje se.