Eliška Sýkorová
  9:00
Digitálním vyloučením trpí v Česku podle průzkumu společnosti PAQ Research nejméně 700 tisíc lidí starších 65 let. Mají problém platit pomocí QR kódů, použít eRecept či vyhledat dopravní spojení. Na druhou stranu ale přibývá i seniorů, kteří nakupují online a využívají umělou inteligenci.
Jaromíra Havelková navštěvuje počítačové kurzy v seniorském Centru Elpida pravidelně. Od doby, co má chytrý telefon, se ale učí i s ním. „Děti mě přesvědčily, abych si ho koupila, protože je to prý lepší. Stáhla jsem si i internetové bankovnictví a přijde mi to super. Je to rychlé a pohodlné,“ chválí si.

Podle Filipa Hrubého z České spořitelny využívá aplikaci George 84 procent klientů starších 65 let. To je zhruba 410 tisíc seniorů. „Všechny služby, které najdete v telefonu, ale mohou zdarma využívat i na našich pobočkách,“ řekl iDNES.cz.

Na každé se totiž nachází bankéř přímo určený pro digitální poradenství. „Pomáhá klientům například i se sociálními sítěmi, e-maily nebo v oblasti kyberbezpečnosti. Na některých pobočkách pořádáme přímo i kurzy.“

Podle PR manažerky Centra Elpida Evy Vodákové existují dva typy seniorů. „Setkáváme se s klienty, kteří se chtějí vzdělávat, nebo už nějaké základy mají, ale i s lidmi, co neumí ani zapnout počítač.“ V průběhu let ale pozoruje určitý pokrok.

Kavárně zaměstnávající seniory hrozí konec. Peníze vybírá přes sbírku i koláče

Elpida má v Praze dvě pobočky, ve kterých se ročně uskuteční přes tisíc hodin IT kurzů. Na jeden se zaměřením na QR kódy se přišla podívat i redakce iDNES.cz.

V malé učebně na pražském Andělu se sešlo devět žen, což byla maximální kapacita kurzu. „Pokud je lekce teoretická, může se zúčastnit i více lidí. Dnes to ale bude zaměřené spíše na praxi a kvůli individuálnímu přístupu je lepší menší počet,“ vysvětluje Terezie Vošalíková, která práce s technologiemi vyučuje.

Seniorkám během kurzu vysvětlila, jak kódy fungují, pomohla jim stáhnout skenovací aplikace a radila s případnými problémy. Pak už si dámy načítání samy zkoušely. Během hodinového semináře došlo i na téma QR plateb, vytváření kódů nebo aplikaci Qerko používanou v restauracích.

Dneska frčí AI

Centrum má téměř tři tisíce stálých klientů a provozuje i bezplatný e-learningový web Elbot, který ročně navštíví 25 tisíc seniorů z celého Česka. Data PAQ Research ale stále ukazují, že třetina je digitálně ohrožená, tedy že sice mají přístup k internetu, ale neví, jak ho používat.

Podle Vodákové za tím stojí nedostatečné vysvětlování. „Nestačí jen neustále něco digitalizovat, ale musíme práci s technologiemi i učit,“ říká. „Senioři často dostanou nový telefon, ale nikdo jim neukáže, jak funguje. Na kurzech jsou pak často překvapení, co všechno umí,“ souhlasí lektorka Vošalíková.

Senioři chtějí technologiím rozumět, motivuje je status „cool babičky“, říká expert

Kurzy o pohybu v online prostředí nabízí například i společnost T-Mobile. „V rámci programu Digitální senior nabízíme témata jako mediální gramotnost, ovládání chytrého telefonu, ale i nakupování na e-shopech, 3D tisk, nebo práci s umělou inteligencí,“ řekla iDNES.cz vedoucí komunikace Patricie Šedivá.

Do důchodového věku se totiž začínají dostávat lidé, kteří se s počítači setkali už v zaměstnání, a základy tedy ovládají. Nyní je proto zajímají pokročilejší témata. „Našich lekcí se loni zúčastnilo 2,5 tisíce seniorů a zájem z jejich strany byl i o přednášky pro veřejnost. Ve spolupráci s Policií ČR jsme například řešili bezpečnost na internetu,“ pokračuje Šedivá.

Zájem seniorů zaznamenává i Elpida. Podle Evy Vodákové se v průběhu let proměnila preference jednotlivých kurzů a místo zacházení s myší lidi v důchodu opravdu zajímá AI. Chuť učit se má i paní Havelková. „Někdy je na mě tahle doba moc rychlá a složitá, ale výrazně digitálně vyloučená si nepřipadám,“ směje se.

Třetina je digitálně vyloučená, jiní chtějí umět s AI. Rozdíly mezi seniory jsou velké

