Autoři studie zmapovali výši důchodu v dalších evropských zemích. Penze počítali vždy v eurech, skutečný důchod se tedy může v některých zemích mírně lišit v závislosti na aktuálním kurzu eura vůči dané měně.
Z šetření vyplynulo, že nejbohatší jsou penzisté v Lucembursku. Těm stát ročně zaplatí 34 413 eur. V přepočtu tak má Lucemburčan v penzi kolem 70 tisíc měsíčně, což je o více než dvacet tisíc navíc, než je průměrná česká mzda. Následují Dánové a Norové. Ti mají v přepočtu shodně okolo šedesáti tisíc měsíčně.
Za předpokladu dobře zvolených investic na stáří může být bydlení seniora v nájmu podobně komfortní a finančně zvládnutelné jako bydlení ve vlastním.