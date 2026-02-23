Čechům zbude z důchodu víc než Němcům. Zachraňuje je vlastní bydlení

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Sabina Mrázová
Průměrný český důchod se pohybuje kolem 21 tisíc měsíčně a podle německé studie společnosti Data Pulse pokryje asi 118 procent obvyklých měsíčních výdajů seniora. Oproti tomu německý důchodce pobírá sice zhruba dvakrát tolik, z penze ale v průměru pokryje jen kolem 70 procent svých obvyklých výdajů, mezi nimiž je často pronájem bytu. České penzisty v tomto směru zachraňuje jejich vlastní bydlení.

Autoři studie zmapovali výši důchodu v dalších evropských zemích. Penze počítali vždy v eurech, skutečný důchod se tedy může v některých zemích mírně lišit v závislosti na aktuálním kurzu eura vůči dané měně.

Z šetření vyplynulo, že nejbohatší jsou penzisté v Lucembursku. Těm stát ročně zaplatí 34 413 eur. V přepočtu tak má Lucemburčan v penzi kolem 70 tisíc měsíčně, což je o více než dvacet tisíc navíc, než je průměrná česká mzda. Následují Dánové a Norové. Ti mají v přepočtu shodně okolo šedesáti tisíc měsíčně.

Za předpokladu dobře zvolených investic na stáří může být bydlení seniora v nájmu podobně komfortní a finančně zvládnutelné jako bydlení ve vlastním.

Michal Skořepaekonom České spořitelny

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

